Xiaomi 18 Fold может получить 10-ядерный Xring O3

Неанонсированный Xiaomi 18 Fold может получить 10-ядерный чип Xring O3. Смартфон с номером модели 2608BPX34C появился в базе Geekbench AI, однако его характеристики не подтверждены официально.

По данным утечки, процессор включает четыре ядра с частотой 3,15 ГГц, четыре на 3,69 ГГц и два на 4,36 ГГц. Устройство оснащено 16 ГБ оперативной памяти и работает на Android 17.

В Geekbench AI 1.7.0 аппарат набрал 629 баллов в тесте Single Precision, 799 в Half Precision и 634 в Quantized. Официальные сроки выпуска Xiaomi 18 Fold пока не объявлены.