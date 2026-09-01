Xiaomi 18 Fold может получить 10-ядерный Xring O3
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Xiaomi 18 Fold может получить 10-ядерный Xring O3

Xiaomi 18 Fold заметили в Geekbench AI с 16 ГБ оперативной памяти и Android 17.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 21:32
Xiaomi 18 Fold может получить 10-ядерный Xring O3

Неанонсированный Xiaomi 18 Fold может получить 10-ядерный чип Xring O3. Смартфон с номером модели 2608BPX34C появился в базе Geekbench AI, однако его характеристики не подтверждены официально.

По данным утечки, процессор включает четыре ядра с частотой 3,15 ГГц, четыре на 3,69 ГГц и два на 4,36 ГГц. Устройство оснащено 16 ГБ оперативной памяти и работает на Android 17.

Xiaomi 18 Fold может получить 10-ядерный Xring O3

В Geekbench AI 1.7.0 аппарат набрал 629 баллов в тесте Single Precision, 799 в Half Precision и 634 в Quantized. Официальные сроки выпуска Xiaomi 18 Fold пока не объявлены.

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