Как сменить регион на iPhone и в App Store, чтобы скачать ChatGPT, Spotify и другие приложения

В российском App Store недоступны десятки популярных приложений: ChatGPT, Claude, Spotify и многие другие. Они не удалены из магазина Apple, а просто скрыты для региона «Россия». Достаточно сменить страну в настройках аккаунта, и весь каталог откроется.

В этой инструкции разберем, как поменять регион на iPhone, какие подводные камни ждут при смене и почему иногда лучше завести второй аккаунт Apple.

Зачем менять регион на iPhone

Смена региона нужна в одном конкретном случае: вы хотите скачать приложение, которое доступно в App Store другой страны, но не отображается в вашем. Типичные примеры для России в 2026 году: ChatGPT, Claude, Spotify, Notion и ряд игр.

Важный момент: смена региона не поможет вернуть приложения, которые полностью удалены из App Store (например, приложения российских банков, попавших под санкции). Они исчезли из магазина целиком, а не были скрыты по региону.

Что нужно знать перед сменой региона

Прежде чем лезть в настройки, стоит учесть несколько нюансов.

Смена региона не работает «по щелчку». Apple требует, чтобы на балансе аккаунта не было денег, а все подписки были отменены. Если на кошельке зависли даже копейки, система сменить регион не даст. Также потребуется дождаться окончания всех активных прокатов фильмов, предзаказов и незавершенных возвратов.

После смены региона часть приложений может стать недоступной для обновлений. Если программа есть только в российском App Store и отсутствует в магазине выбранной страны, обновить ее не получится.

Для покупок в новом регионе понадобится соответствующий способ оплаты. Российские банковские карты не привязываются к зарубежным аккаунтам App Store.

Выход: подарочные карты (Gift Cards) нужного региона, которые продаются на маркетплейсах. При активации баланс зачисляется на аккаунт и с него можно оплачивать подписки и покупки.

Семейный доступ при смене региона отменяется. Если вы используете семейный доступ, перед сменой его придется деактивировать.

Подготовка: проверяем баланс и подписки

Проверка баланса

Откройте App Store Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу Если потребуется, войдите в аккаунт Баланс отображается под именем аккаунта. Если его нет, значит на счету пусто и можно двигаться дальше

Если на балансе остались средства, потратьте их на любое приложение или контент. Когда «зависли копейки» и списать их не на что, можно обратиться в поддержку Apple через приложение «Поддержка Apple» → «Apple ID» → «Учетная запись и вход» → «Другое о Apple ID».

Отмена подписок

Откройте «Настройки» Нажмите на свое имя (Apple ID) Выберите «Подписки» Отмените все активные подписки

Доступ к подпискам сохранится до конца оплаченного периода, но автопродление будет отключено. Только после этого система разрешит сменить регион.

Способ 1: Смена региона через настройки iPhone

Этот способ меняет регион вашего основного аккаунта Apple. Подходит, если вы готовы полностью переключиться на другой регион.

Откройте «Настройки» и нажмите на свое имя Выберите «Контент и покупки» (в некоторых версиях iOS это называется «Медиа и покупки») Нажмите «Просмотреть» и при необходимости подтвердите вход Найдите пункт «Страна/регион» и нажмите «Сменить страну или регион» Выберите нужную страну из списка (например, США, Индия или Казахстан) Примите пользовательское соглашение Укажите способ оплаты и адрес для выбранного региона (все данные для нужного региона можно найти в сети)

Если вы не планируете покупки, при выборе способа оплаты укажите «Нет» (пункт доступен не для всех регионов). Для бесплатных приложений карта не нужна.

После подтверждения App Store обновит каталог, и вы увидите приложения, доступные в новом регионе.

Какой регион выбрать

Для доступа к ChatGPT, Claude, Spotify и большинству популярных приложений оптимальный выбор: США. В американском App Store самый большой каталог, и русский язык для интерфейса магазина по-прежнему доступен.

Если не хотите заморачиваться с американским адресом, подойдет Казахстан: там проще с оплатой, а каталог приложений включает большинство нужных сервисов.

Способ 2: Создание второго аккаунта Apple (рекомендуемый)

Более гибкий вариант, который не трогает ваш основной аккаунт. Вы создаете отдельный Apple ID с нужным регионом и используете его только для App Store. iCloud, контакты, фото и все остальное остается на основном аккаунте.

Создание нового Apple ID

Перейдите на сайт account.apple.com в браузере Нажмите «Создание Аккаунта Apple» Заполните данные: имя, email (используйте другой, не привязанный к основному аккаунту), пароль В поле «Страна/регион» укажите нужную страну (например, США) Пройдите верификацию по email и номеру телефона (можно использовать российский номер) Завершите регистрацию

Подключение нового аккаунта к App Store

Откройте App Store на iPhone Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу Прокрутите вниз и нажмите «Выйти» Войдите с логином и паролем нового аккаунта

Так вы выйдете из аккаунта только в App Store. В настройках iPhone основной Apple ID останется нетронутым: iCloud, iMessage, FaceTime продолжат работать как обычно.

Теперь можно скачивать приложения из каталога нового региона. Когда нужно вернуться к российским приложениям, просто выйдите из зарубежного аккаунта в App Store и войдите обратно в основной.

Что выбрать: смену региона или второй аккаунт

Смена региона Второй аккаунт Основной аккаунт Меняется Не затрагивается Подписки iCloud, Apple Music Нужно отменять Остаются на месте Переключение между регионами Каждый раз повторять процедуру Просто выход/вход в App Store Покупки в старом регионе Могут стать недоступны Сохраняются полностью Удобство Один аккаунт на все Нужно помнить два логина

Для большинства пользователей второй аккаунт удобнее. Вы не рискуете потерять доступ к уже купленным приложениям и подпискам, а переключение между аккаунтами занимает пару секунд.

Коротко

Сменить регион на iPhone можно двумя путями: изменить страну в существующем аккаунте или завести второй Apple ID для зарубежного App Store. Второй вариант безопаснее и удобнее для повседневного использования.