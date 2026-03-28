Как сменить регион на iPhone и в App Store, чтобы скачать ChatGPT, Spotify и другие приложения

Десятки приложений пропали из российского App Store, но доступны в других регионах. Переключиться можно за пару минут.

Редакция The GEEK сегодня в 15:50

В российском App Store недоступны десятки популярных приложений: ChatGPT, Claude, Spotify и многие другие. Они не удалены из магазина Apple, а просто скрыты для региона «Россия». Достаточно сменить страну в настройках аккаунта, и весь каталог откроется.

В этой инструкции разберем, как поменять регион на iPhone, какие подводные камни ждут при смене и почему иногда лучше завести второй аккаунт Apple.

Зачем менять регион на iPhone

Смена региона нужна в одном конкретном случае: вы хотите скачать приложение, которое доступно в App Store другой страны, но не отображается в вашем. Типичные примеры для России в 2026 году: ChatGPT, Claude, Spotify, Notion и ряд игр.

Важный момент: смена региона не поможет вернуть приложения, которые полностью удалены из App Store (например, приложения российских банков, попавших под санкции). Они исчезли из магазина целиком, а не были скрыты по региону.

Что нужно знать перед сменой региона

Прежде чем лезть в настройки, стоит учесть несколько нюансов.

  • Смена региона не работает «по щелчку». Apple требует, чтобы на балансе аккаунта не было денег, а все подписки были отменены. Если на кошельке зависли даже копейки, система сменить регион не даст. Также потребуется дождаться окончания всех активных прокатов фильмов, предзаказов и незавершенных возвратов.
  • После смены региона часть приложений может стать недоступной для обновлений. Если программа есть только в российском App Store и отсутствует в магазине выбранной страны, обновить ее не получится.
  • Для покупок в новом регионе понадобится соответствующий способ оплаты. Российские банковские карты не привязываются к зарубежным аккаунтам App Store.

Выход: подарочные карты (Gift Cards) нужного региона, которые продаются на маркетплейсах. При активации баланс зачисляется на аккаунт и с него можно оплачивать подписки и покупки.

Семейный доступ при смене региона отменяется. Если вы используете семейный доступ, перед сменой его придется деактивировать.

Подготовка: проверяем баланс и подписки

Проверка баланса

  1. Откройте App Store
  2. Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу
  3. Если потребуется, войдите в аккаунт
  4. Баланс отображается под именем аккаунта. Если его нет, значит на счету пусто и можно двигаться дальше

Если на балансе остались средства, потратьте их на любое приложение или контент. Когда «зависли копейки» и списать их не на что, можно обратиться в поддержку Apple через приложение «Поддержка Apple» → «Apple ID» → «Учетная запись и вход» → «Другое о Apple ID».

Отмена подписок

  1. Откройте «Настройки»
  2. Нажмите на свое имя (Apple ID)
  3. Выберите «Подписки»
  4. Отмените все активные подписки

Доступ к подпискам сохранится до конца оплаченного периода, но автопродление будет отключено. Только после этого система разрешит сменить регион.

Способ 1: Смена региона через настройки iPhone

Этот способ меняет регион вашего основного аккаунта Apple. Подходит, если вы готовы полностью переключиться на другой регион.

  1. Откройте «Настройки» и нажмите на свое имя
  2. Выберите «Контент и покупки» (в некоторых версиях iOS это называется «Медиа и покупки»)
  3. Нажмите «Просмотреть» и при необходимости подтвердите вход
  4. Найдите пункт «Страна/регион» и нажмите «Сменить страну или регион»
  5. Выберите нужную страну из списка (например, США, Индия или Казахстан)
  6. Примите пользовательское соглашение
  7. Укажите способ оплаты и адрес для выбранного региона (все данные для нужного региона можно найти в сети)
Если вы не планируете покупки, при выборе способа оплаты укажите «Нет» (пункт доступен не для всех регионов). Для бесплатных приложений карта не нужна.

После подтверждения App Store обновит каталог, и вы увидите приложения, доступные в новом регионе.

Какой регион выбрать

Для доступа к ChatGPT, Claude, Spotify и большинству популярных приложений оптимальный выбор: США. В американском App Store самый большой каталог, и русский язык для интерфейса магазина по-прежнему доступен.

Если не хотите заморачиваться с американским адресом, подойдет Казахстан: там проще с оплатой, а каталог приложений включает большинство нужных сервисов.

Способ 2: Создание второго аккаунта Apple (рекомендуемый)

Более гибкий вариант, который не трогает ваш основной аккаунт. Вы создаете отдельный Apple ID с нужным регионом и используете его только для App Store. iCloud, контакты, фото и все остальное остается на основном аккаунте.

Создание нового Apple ID

  1. Перейдите на сайт account.apple.com в браузере
  2. Нажмите «Создание Аккаунта Apple»
  3. Заполните данные: имя, email (используйте другой, не привязанный к основному аккаунту), пароль
  4. В поле «Страна/регион» укажите нужную страну (например, США)
  5. Пройдите верификацию по email и номеру телефона (можно использовать российский номер)
  6. Завершите регистрацию

Подключение нового аккаунта к App Store

  1. Откройте App Store на iPhone
  2. Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу
  3. Прокрутите вниз и нажмите «Выйти»
  4. Войдите с логином и паролем нового аккаунта

Так вы выйдете из аккаунта только в App Store. В настройках iPhone основной Apple ID останется нетронутым: iCloud, iMessage, FaceTime продолжат работать как обычно.

Как скачать и подключить Spotify в России: простой способ

Теперь можно скачивать приложения из каталога нового региона. Когда нужно вернуться к российским приложениям, просто выйдите из зарубежного аккаунта в App Store и войдите обратно в основной.

Что выбрать: смену региона или второй аккаунт

Смена регионаВторой аккаунт
Основной аккаунтМеняетсяНе затрагивается
Подписки iCloud, Apple MusicНужно отменятьОстаются на месте
Переключение между регионамиКаждый раз повторять процедуруПросто выход/вход в App Store
Покупки в старом регионеМогут стать недоступныСохраняются полностью
УдобствоОдин аккаунт на всеНужно помнить два логина

Для большинства пользователей второй аккаунт удобнее. Вы не рискуете потерять доступ к уже купленным приложениям и подпискам, а переключение между аккаунтами занимает пару секунд.

Коротко

Сменить регион на iPhone можно двумя путями: изменить страну в существующем аккаунте или завести второй Apple ID для зарубежного App Store. Второй вариант безопаснее и удобнее для повседневного использования.

  • Перед сменой региона на основном аккаунте обязательно обнулите баланс и отмените все подписки.
  • Для покупок в зарубежном App Store понадобятся подарочные карты нужного региона.
  • Приложения, полностью удаленные из App Store (банковские приложения под санкциями), смена региона не вернет.

