Представлен OnePlus Ace 2 Pro — флагман с 24 Гб ОЗУ

В Китае состоялась долгожданная презентация флагманского смартфона OnePlus Ace 2 Pro. Новинка позиционируется как игровое решение с продвинутой системой охлаждения с двойной циркуляцией жидкости в испарительной камере большого размера (9140 мм²), что позволяет устройству стабильно держать 59,32 fps в Genshin Impact на протяжении часа при разрешении 810p.

В остальном, Ace 2 Pro получил 6,74-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2772 x 1240 точек и частотой обновления 120 Гц, ШИМ 2160 Гц, а максимальная яркость достигает до 1600 нит. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 16-мегапикселей.

Кроме этого, девайс оснащён технологией Rainwater Touch Control, которая при помощи специальных алгоритмов помогает дисплею безошибочно распознавать касания мокрыми пальцами и даже в условиях проливного дождя:

За вычислительные возможности отвечает флагманская однокристальная система Snapdragon 8 Gen 2, которая работает в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5X и хранилищем типа UFS 4.0. На выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 12/256, 16/512 Гб и 24/1 Тб.

Основной модуль камер состоит из трёх сенсоров, из которых:

Главный на 50 Мп Sony IMX890 с поддержкой OIS, 1/1,56″, f/1.8;

Ширик на 8 Мп Sony IMX355 с углом захвата 125 градусов, f/2.2;

Макро на 2 Мп OmniVision OV02B10, f/2.4.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Заявлена поддержка сверхбыстрой зарядки SuperVOOC мощностью 150 Вт.

Из прочего, смартфон получил Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца, ИК-порт, настраиваемый линейный вибромотор и порт USB-C. Из коробки, гаджет будет работать на операционной системе Android 13 с оболочкой ColorOS 13.1.

В Китае OnePlus Ace 2 Pro поступит в продажу 23 августа по следующим ценам:

(12/256 ГБ) — 2999 юаней (39 800 ₽)

(16/512 ГБ) — 3399 юаней (45 050 ₽)

(24/1 ТБ) — 3999 юаней (53 050 ₽).

Когда смартфон появится на глобальном рынке, пока неизвестно.