Анонс Xiaomi 14 — первый смартфон на чипе Snapdragon 8 Gen 3 и прошивке HyperOS

В Китае состоялась презентация базового флагмана Xiaomi 14, который первым в мире получил новейший чип Snapdragon 8 Gen 3, фотосенсоры Light and Shadow Hunter разработанные совместно с Leica и фирменную операционную систему Xiaomi HyperOS.

Девайс оснащён 6,36-дюймовым LTPO OLED-дисплеем C8 от TCL с разрешением 2670 х 1200 точек и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, плотность пикселей 460 ppi, а максимальная яркость достигает рекордных 3000 нит, соотношение сторон составляет 20:9. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 32 Мп OmniVision OV32B с поддержкой записи видео 4K.

Основной модуль камер состоит из трёх сенсоров, из которых:

Главный на 50 Мп Sony LYTIA T900 с плавающей линзой, поддержкой OIS, 1/1,31″, f/1.6

Сверхширик на 50 Мп Samsung S5KJN1 с углом захвата 115 градусов, OIS, 1/1,55″

Телефото на 50 Мп Samsung S5KJN1 с поддержкой OIS, 1/2,88″, f/2.0, оптический зум 3,2х

За вычислительные возможности отвечает флагманская однокристальная система Snapdragon 8 Gen 3, которая работает в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5X и хранилищем типа UFS 4.0. На выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 8/256, 12/256, 16/512 и 16/1024 ГБ.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 4610 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 90 Вт по проводу и 50-ватной беспроводной.

Из прочего, девайс получил поддержку 5G-сетей, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Галилео, стереодинамики Hi-Res Audio, встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца и порт USB-C версии 3.2. Заявлена защита от пыли и влаги по стандарту IP68, что позволяет погружать устройство в пресную воду на глубину до 1,5 метров и на срок до 30 минут. Из коробки, гаджет будет работать на фирменной операционной системе Xiaomi HyperOS. Средняя часть корпуса выполнена из полированного металла, а задняя панель из стекла и веганской кожи. Габариты смартфона составляют: 152,8 × 71,5 × 8,28мм, масса — 188 г.

В Китае Xiaomi 14 поступит в продажу по следующим ценам:

(8/256 ГБ) — 3999 юаней (51 100 ₽)

(12/256 ГБ) — 4299 юаней (54 950 ₽)

(16/512 ГБ) — 4599 юаней (60 150 ₽)

(16 Гб/1 ТБ) — 4999 юаней (63 900 ₽)

Когда смартфон появится на глобальном рынке, пока неизвестно.