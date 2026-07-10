Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни

В подборке собрали пять защищённых смартфонов 2026 года с большими батареями и защитой от воды, пыли и падений. Среди них есть обычные на вид модели и полноценные «броневики» для работы, поездок и походов.

IP64 защищает от пыли и брызг, IP68 допускает погружение в воду, IP69K означает стойкость к мощным струям, а MIL-STD-810H указывает на испытания при падениях, вибрации и перепадах температуры.

realme C100x. Доступный смартфон с внушительной батареей

realme C100x недорогой смартфон с большим запасом автономности и базовой защитой. Он не выглядит как грубый защищённый аппарат, весит около 219 г и при этом обладает внушительным аккумулятором на 8000 мАч.

Главная ставка сделана на автономность, но запас прочности здесь тоже есть. Смартфон получил защиту IP64 от пыли и брызг, усиленный корпус с внутренними прокладками и прошёл испытания по армейскому стандарту MIL-STD-810H. Проще говоря, он рассчитан не только на аккуратное ношение в чехле, но и на падения, тряску, перепады температуры и более жёсткое обращение в быту.

Экран поддерживает работу с мокрыми пальцами, поэтому под дождём можно ответить в мессенджере, открыть карту или принять звонок без лишней возни.

Характеристики:

Экран: 6,8″ IPS, 120 Гц

6,8″ IPS, 120 Гц Процессор: Unisoc T7250

Unisoc T7250 Батарея: 8000 мАч, зарядка 45 Вт

8000 мАч, зарядка 45 Вт Защита: IP64, защита от падений до 2 метров

Кому подойдёт: тем, кому нужен недорогой смартфон с большой батареей, нормальной живучестью и без ощущения, что в кармане лежит строительный инструмент.

тем, кому нужен недорогой смартфон с большой батареей, нормальной живучестью и без ощущения, что в кармане лежит строительный инструмент. Что учитывать: IP64 не подходит для погружения в воду. Смартфон переживёт дождь, брызги и пыль, но купать его не стоит.

IP64 не подходит для погружения в воду. Смартфон переживёт дождь, брызги и пыль, но купать его не стоит. Цена: от 13 000 ₽

OPPO A5 Pro 5G. Смартфон с IP69 и 5G

OPPO A5 Pro 5G совмещает обычный городской дизайн, поддержку 5G и серьёзную защиту корпуса. Он не выглядит как специализированная модель для стройки или походов, сохраняет относительно небольшую толщину и весит менее 200 г.

Корпус защищён по стандартам IP66, IP68 и IP69. Смартфон не боится пыли, сильных струй воды и кратковременного погружения. Испытания по MIL-STD-810H также указывают на повышенную устойчивость к падениям, вибрации и перепадам температуры.

Характеристики:

Экран: 6,67″ IPS, 120 Гц

Процессор: MediaTek Dimensity 6300

Батарея: 5800 мАч, зарядка 45 Вт

Защита: IP66, IP68, IP69, MIL-STD-810H

Кому подойдёт: тем, кто хочет защищённый смартфон без внешности «броневика», но с нормальной связью, автономностью и 5G.

тем, кто хочет защищённый смартфон без внешности «броневика», но с нормальной связью, автономностью и 5G. Что учитывать: камеры обычные для среднего класса. Главная ставка тут не на фото, а на живучесть и автономность.

камеры обычные для среднего класса. Главная ставка тут не на фото, а на живучесть и автономность. Цена: от 25 000 ₽

HONOR X9c. Упор на прочность экрана

HONOR X9c не пытается быть классическим защищённым смартфоном. Он выглядит как обычная модель среднего класса, но предлагает усиленный корпус и дополнительную защиту от падений.

При толщине около 8 мм и весе примерно 189 г смартфон остаётся достаточно удобным для ежедневного использования. Его не придётся носить в отдельной сумке или привыкать к массивному корпусу с резиновыми накладками.

Защита IP65M означает устойчивость к пыли и струям воды. Дополнительная сертификация SGS относится к прочности корпуса и устойчивости к падениям.

Характеристики:

Экран: 6,78″ AMOLED, 120 Гц

Процессор: Snapdragon 6 Gen 1

Батарея: 6600 мАч, зарядка 66 Вт

Защита: IP65M, защита от падений по SGS

Кому подойдёт: тем, кто чаще роняет смартфон, чем топит его. Для города, поездок и повседневного использования вариант логичный.

тем, кто чаще роняет смартфон, чем топит его. Для города, поездок и повседневного использования вариант логичный. Что учитывать: IP65M не равен IP68. Смартфон не стоит воспринимать как аппарат для погружения в воду.

IP65M не равен IP68. Смартфон не стоит воспринимать как аппарат для погружения в воду. Цена: от 28 000 ₽

Doogee S200 Plus. Настоящий броневик

Doogee S200 Plus уже относится к классическим защищённым смартфонам. У него массивный корпус, увеличенный вес и выраженный индустриальный дизайн. Зато такая конструкция лучше подходит для сложных условий, где обычная модель рискует быстро получить повреждения.

Смартфон защищён по стандартам IP68 и IP69K, а также прошёл испытания по MIL-STD-810H. Он рассчитан на контакт с водой, пылью, грязью, вибрацией и перепадами температуры. Подобный аппарат можно брать на стройку, производство, рыбалку или в длительную поездку.

Аккумулятор ёмкостью 10 100 мАч обеспечивает серьёзный запас автономности. На задней панели находится дополнительный AMOLED-экран, который можно использовать для просмотра времени, уведомлений и другой информации без включения основного дисплея.

Характеристики:

Экран: 6,72″ IPS, 120 Гц

Процессор: MediaTek Dimensity 7300

Батарея: 10 100 мАч, зарядка 100 Вт

Защита: IP68, IP69K, MIL-STD-810H

Кому подойдёт: тем, кому нужен уже не просто крепкий смартфон, а рабочий аппарат для стройки, склада, рыбалки, походов и выездов.

тем, кому нужен уже не просто крепкий смартфон, а рабочий аппарат для стройки, склада, рыбалки, походов и выездов. Что учитывать: вес и габариты. После обычного смартфона разница будет заметна сразу.

вес и габариты. После обычного смартфона разница будет заметна сразу. Цена: от 30 000 ₽

Oukitel WP100 Titan. Для экстремальных походов

Oukitel WP100 Titan рассчитан на ситуации, когда обычной защиты и большой батареи уже недостаточно. В одном корпусе производитель объединил смартфон, пауэрбанк, мощный фонарь и компактный проектор.

Главная особенность модели заключается в аккумуляторе ёмкостью 33 000 мАч. Такого запаса должно хватать на несколько дней вдали от розетки, даже при использовании навигации, связи и других энергозатратных функций. Смартфон также можно использовать для зарядки других устройств.

Встроенный проектор яркостью 100 люмен позволяет вывести изображение на стену или другую ровную поверхность. Фонарь яркостью 1200 люмен пригодится в лагере, гараже, мастерской или во время аварийного отключения электричества.

Защита IP68 и IP69K дополнена испытаниями по MIL-STD-810H. Корпус рассчитан на воду, пыль, падения, вибрацию и сложные погодные условия. Однако за такую универсальность приходится платить габаритами и весом.

Характеристики:

Экран: 6,8″ IPS, 120 Гц

Процессор: MediaTek Dimensity 7300

Батарея: 33 000 мАч, зарядка 66 Вт

Защита: IP68, IP69K, MIL-STD-810H

Кому подойдёт: туристам, охотникам, спасателям и тем, кто уходит от розетки на несколько дней.

туристам, охотникам, спасателям и тем, кто уходит от розетки на несколько дней. Что учитывать: это почти килограмм в руке. Для обычной городской жизни модель явно избыточна.

это почти килограмм в руке. Для обычной городской жизни модель явно избыточна. Цена: от 52 000 ₽

Какой защищённый смартфон выбрать?

Для максимальной батареи за минимум денег: realme C100x .

. Для обычного смартфона с 5G и защитой IP69: OPPO A5 Pro 5G .

. Для тех, кто часто роняет телефон: HONOR X9c .

. Для стройки, склада и регулярных выездов: Doogee S200 Plus .

. Для походов и автономной работы в течение нескольких дней: Oukitel WP100 Titan.

Для большинства покупателей оптимальным вариантом станет не самый тяжёлый защищённый смартфон, а модель на стыке обычного и прочного аппарата. realme C100x, OPPO A5 Pro 5G и HONOR X9c выглядят как привычные смартфоны, но обеспечивают больше защиты и спокойствия, чем обычные бюджетные модели.

Doogee S200 Plus и Oukitel WP100 Titan стоит рассматривать уже для конкретных условий. Их преимущества раскрываются на стройке, в экспедиции, походе или работе вдали от розетки. В обычной городской жизни большой вес и габариты могут перевесить пользу от усиленной защиты.