Глобальные флагманы Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max получат урезанные аккумуляторы

На этой неделе в Китае были представлены флагманские смартфоны Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max, которые получили ёмкие аккумуляторы на 7000 и 8500 мАч соответственно. Глобальные версии этих смартфонов пока не анонсированы, но появилась информация, что ёмкость АКБ у них будет меньше.

По словам источника, в коде прошивки HyperOS значится ёмкость аккумулятора 6000 мАч для глобального Xiaomi 18 Pro и 7050 мАч для модели Xiaomi 18 Pro Max. Это на 1000 и 1450 мАч меньше, что довольно существенно в сравнении с китайскими версиями смартфонов.

Кроме этого, в коде было обнаружено, что у глобального Xiaomi 18 Pro мощность проводной зарядки будет 90 Вт, тогда как у китайской версии она составляет 100 Вт. У глобальной модели Xiaomi 18 Pro Max мощность зарядки такая же, как и у китайской версии — 100 Вт.