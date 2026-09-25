Глобальные флагманы Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max получат урезанные аккумуляторы
Новости

Глобальные флагманы Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max получат урезанные аккумуляторы

Мощность зарядки тоже будет ниже в сравнении с китайскими версиями смартфонов.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 21:05
Глобальные флагманы Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max получат урезанные аккумуляторы

На этой неделе в Китае были представлены флагманские смартфоны Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max, которые получили ёмкие аккумуляторы на 7000 и 8500 мАч соответственно. Глобальные версии этих смартфонов пока не анонсированы, но появилась информация, что ёмкость АКБ у них будет меньше.

По словам источника, в коде прошивки HyperOS значится ёмкость аккумулятора 6000 мАч для глобального Xiaomi 18 Pro и 7050 мАч для модели Xiaomi 18 Pro Max. Это на 1000 и 1450 мАч меньше, что довольно существенно в сравнении с китайскими версиями смартфонов.

Кроме этого, в коде было обнаружено, что у глобального Xiaomi 18 Pro мощность проводной зарядки будет 90 Вт, тогда как у китайской версии она составляет 100 Вт. У глобальной модели Xiaomi 18 Pro Max мощность зарядки такая же, как и у китайской версии — 100 Вт.

Обсудить

Главное по теме

Новости Xiaomi представила 18 Pro и 18 Pro Max с антишпионским экраном

Флагманы получили дополнительный дисплей на задней панели, аккумуляторы до 8500 мА·ч и камеры разрешением 200 Мп.
Новости Новые REDMI Note 17 приехали в Россию: три модели от 22 тыс. рублей Новости Раскрыты ключевые характеристики флагманов Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max

Похожие материалы

HUAWEI Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу

От браслета за 3 тысячи до планшета, который разгрузит рюкзак.

 Xiaomi Флагман Xiaomi 18 Pro впервые показали на официальном видео-тизере

Компания обещает расширить возможности дополнительного дисплея.

 Greenworks Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день

С ценами и честными оговорками.

 Xiaomi Представлен Xiaomi 18 Fold — первая широкоформатная раскладушка компании

Главный конкурент смартфонам Samsung Galaxy Z Fold8, HUAWEI Pura X Max и грядущему iPhone Ultra.

Скидки и подборки

Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome

Последние новости

Складной iPhone Duo выйдет 23 октября почти в 100 странах iPad mini 8 может получить чип A20 Pro и горизонтальную камеру «Т-Банк» выпустил для iPhone приложение Spotluma Утечка: наушники Nothing Headphone (1) Pro показали на рендерах и раскрыли характеристики до презентации Опубликованы цены на все флагманы серии Honor Magic 9 до презентации Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый До 120 часов без розетки. Обзор полноразмерных COMMO Etude

24 сентября · Commo

До 120 часов без розетки. Обзор полноразмерных COMMO Etude

Простые наушники без лишних настроек, но с очень долгой работой.
  1. 16 Сен

    Honor

    Один день, два разных города: сравниваем камеры OPPO Reno16 Pro и HONOR 600 Pro

    Один день, два разных города: сравниваем камеры OPPO Reno16 Pro и HONOR 600 Pro
  2. 12 Сен

    Amazfit

    Часы, от которых не ждёшь так много. Обзор Amazfit Balance 3

    Часы, от которых не ждёшь так много. Обзор Amazfit Balance 3
  3. 05 Сен

    Honor

    Правильный субфлагман с одной оговоркой. Обзор HONOR 600 Pro

    Правильный субфлагман с одной оговоркой. Обзор HONOR 600 Pro
  4. 31 Авг

    Polaris

    Обзор Polaris PACM 2081AC Wi-Fi IQ Home: кофе готов, пока вы идёте на кухню

    Обзор Polaris PACM 2081AC Wi-Fi IQ Home: кофе готов, пока вы идёте на кухню
  5. 24 Авг

    vivo

    Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70

    Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70
Смотреть все обзоры →