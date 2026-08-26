Samsung Galaxy S26 Ultra впервые стал самым популярным Android-смартфоном

Samsung Galaxy S26 Ultra в сообщил Counterpoint Research, стал самым продаваемым Android-смартфоном в мире по итогам Q2 2026. Для Android это первый случай, когда в квартале лидирует «ультрапремиальная» модель.

Аналитики указывают на цену $1300 и на то, что запуск серии Galaxy S26 пришёлся на 25 февраля. Это, по их оценке, сдвинуло часть продаж во второй квартал. Базовый Galaxy S26 тоже попал в топ, заняв девятое место.

В списке Counterpoint также оказались Galaxy A07 4G, Galaxy A17 5G и Galaxy A17 4G. Все флагманские модели Galaxy обещают не меньше шести лет обновлений.

Первую тройку в квартале заняли iPhone 17, iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Pro.