Опубликованы цены на все флагманы серии Honor Magic 9 до презентации
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Опубликованы цены на все флагманы серии Honor Magic 9 до презентации

Смартфоны будут дороже своих предшественников.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:27
Опубликованы цены на все флагманы серии Honor Magic 9 до презентации

Инсайдер MyplaceMyworld, специализирующийся в основном на продуктах HUAWEI и Honor опубликовал цены на всю линейку смартфонов Honor Magic 9 до их презентации. Достоверность его информации подкрепляет тот факт, что Honor после его публикации официально озвучила цену базовой модели Magic 9, которая в точности совпала с инсайдом информатора.

По словам источника, цены на грядущие смартфоны Honor будут выглядеть следующим образом:

Honor Magic 9

  • 12/256 ГБ — 4999 юаней (62 959 ₽)
  • 12/512 ГБ — 5499 юаней (69 256 ₽)
  • 16/512 ГБ — 5999 юаней (75 553 ₽)
  • 16/1024 ГБ — 6499 юаней (81 850 ₽)

Honor Magic 9 Pro Max

  • 12/256 ГБ — 6499 юаней (81 850 ₽)
  • 12/512 ГБ — 6999 юаней (88 146 ₽)
  • 16/512 ГБ — 7499 юаней (94 436 ₽)
  • 16/1024 ГБ — 7999 юаней (100 732 ₽)

Honor Magic 9 Super Edition

  • 12/256 ГБ — 4499 юаней (56 661₽)
  • 12/512 ГБ — 4999 юаней (62 959 ₽)
  • 16/512 ГБ — 5499 юаней (69 256 ₽)

Если сравнивать расценки с прошлым поколением Magic 8, то грядущие новинки будут на 500 и 800 юаней (6 295 и 10 072 ₽) дороже за базовые версии смартфонов. Презентация серии Honor Magic 9 состоится уже 28 сентября.

Напомним, ранее у нас вышел материал, в котором фотофлагман Honor Magic 9 Pro Max показали на «живых» фотографиях и видео, а в этой статье перечислены его известные технические характеристики.

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