Какие смартфоны получат Android 17: полный список

Уже в ближайшие месяцы смартфоны начнут получать оболочки на базе Android 17. Традиционно первыми обновиться до новой версии операционной системы смогут владельцы актуальной линейки Google Pixel. На этом фоне мы собрали полный список смартфонов, которые с высокой долей вероятности получат Android 17.
Перечень устройств составлен на основе политик обновлений. Официальные списки устройств, которые обновятся до Android 17, будут опубликованы производителями ближе к релизу апдейтов.
Google Pixel
- Pixel 10 / Pixel 10 Pro / Pixel 10 Pro XL / Pixel 10 Pro Fold / Pixel 10a
- Pixel 9 / Pixel 9 Pro / Pixel 9 Pro XL / Pixel 9 Pro Fold / Pixel 9a
- Pixel 8 / Pixel 8 Pro / Pixel 8a
- Pixel 7 / Pixel 7 Pro / Pixel 7a
- Pixel 6 / Pixel 6 Pro / Pixel 6a
Samsung
- Galaxy S26 / S26 Plus / S26 Ultra
- Galaxy S25 / S25 Plus / S25 Edge / S25 FE / S25 Ultra
- Galaxy S24 / S24 Plus / S24 FE / S24 Ultra
- Galaxy S23 / S23 Plus / S23 FE / S23 Ultra
- Galaxy Z Fold 7 / Z Fold 6 / Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 7 / Z Flip 7 FE / Z Flip 6 / Z Flip 5
- Galaxy A07 / A15 / A16 / A17
- Galaxy A25 / A35 / A55
- Galaxy A26 / A36 / A56
- Galaxy A34 / A54
- Galaxy M06 / M15 / M16 / M34
- Galaxy M54 / M55 / M55s / M56
Xiaomi
- Xiaomi 17 / 17 Pro / 17 Pro Max / 17 Ultra
- Xiaomi 15 / 15 Pro / 15 Ultra / 15T / 15T Pro / 15S Pro
- Xiaomi 14 / 14 Pro / 14 Ultra / 14T / 14T Pro
- Xiaomi 13 / 13 Pro / 13 Ultra / 13T / 13T Pro
- Xiaomi Civi 5 Pro / Civi 4 Pro / 14 Civi
- Xiaomi Mix Fold 4 / Mix Fold 3
- Xiaomi Mix Flip / Mix Flip 2
Redmi
- Redmi K90 / K90 Pro Max
- Redmi K80 / K80 Pro / K80 Ultra
- Redmi K70 / K70e / K70 Ultra
- Redmi K60 Ultra
- Redmi Note 15 / 15 4G / 15C 4G / 15C 5G
- Redmi Note 15 Pro / Pro 4G / Pro+ / 15 5G
- Redmi Note 14S / 14 / 14 4G / 14 Pro / 14 Pro 4G / 14 Pro+ / 14R 5G
- Redmi Turbo 3 / Turbo 4 / Turbo 4 Pro / Turbo 5 / Turbo 5 Max
- Redmi A5 4G / A7 Pro
POCO
- POCO F8 Pro / F8 Ultra
- POCO F7 / F7 Pro / F7 Ultra
- POCO F6 / F6 Pro
- POCO X8 Pro / X8 Pro Max
- POCO X7 / X7 Pro
- POCO X6 Pro
- POCO M8 5G / M8 Pro 5G
- POCO M7 4G / M7 5G / M7 Plus
- POCO C71 / C85 4G / C85 5G
HONOR
- HONOR Magic 8 / 8 Pro / 8 Lite
- HONOR Magic 7 / 7 Pro / 7 Lite
- HONOR Magic 6 / 6 Pro
- HONOR Magic V2 / V3/ V5 / V6
- HONOR Magic V Flip
- HONOR 600 / 600 Pro / 600 Lite
- HONOR 400 / 400 Pro / 400 Lite
- HONOR 200 / 200 Pro / 200 Lite
- HONOR X9d/ X9c / X8c
OPPO
- OPPO Find X9 / X9 Pro / X9 Ultra
- OPPO Find X8 / X8 Pro / X8 Ultra
- OPPO Find X7 / X7 Ultra
- OPPO Find N5 / N6
- OPPO Reno 13 / 13 Pro / 13 F
- OPPO Reno 14 / 14 Pro
- OPPO Reno 15 / 15 Pro
- OPPO A5 5G / A5 5G Pro
Vivo
- Vivo X300 / X300 Pro / X300 Ultra / X300 FE
- Vivo X200 / X200 Pro / X200 FE / X200T
- Vivo X100 / X100 Pro
- Vivo V70 / V70 FE / V70 Elite
- Vivo V60 / V60e / V60 Lite / V60 Lite 4G
- Vivo V50 / V50e / V50 Lite / V50 Lite 4G
- Vivo V40 / V40 Pro
- Vivo T4 / T4 Pro / T4 Ultra / T4 Lite / T4x / T4R
- Vivo Y400 / Y400 4G / Y400 Pro / Y400 Pro+
- Vivo Y300 GT / Y300t / Y300i
- Vivo Y51 Pro / Y31d 4G
- Vivo Y21 (2026) / Y11 (2026) / Y05 4G
iQOO
- iQOO 15 / 15 Ultra / 15R
- iQOO 13
- iQOO 12 / 12 Pro
- iQOO Neo 10 / Neo 10R / Neo 9 Pro
- iQOO Z11x
- iQOO Z10 / Z10x / Z10R / Z10 Lite
Realme
- Realme 16 5G / 16 Pro 5G / 16 Pro+ 5G
- Realme 15 5G / 15 Pro 5G / 15T
- Realme 14 / 14 Pro / 14 Pro+
- Realme 13 / 13 Pro / 13 Pro+
- Realme GT 6
- Realme GT 7 / GT 7 Pro
- Realme GT 8 / GT 8 Pro
- Realme P4 Power 5G
- Realme C85 / C85 Pro / C71
OnePlus
- OnePlus 15 / 15R
- OnePlus 13 / 13R / 13s
- OnePlus 12 / 12R
- OnePlus 11
- OnePlus Open
- OnePlus Nord 4 / Nord 5 / Nord 6
- OnePlus Nord CE 5
Nothing
- Nothing Phone (4a) / (4a) Pro
- Nothing Phone (3) / (3a) / (3a) Pro / (3a) Lite
- Nothing Phone (2a) / (2a) Plus
- CMF Phone 2 Pro
TECNO
- CAMON 50 / CAMON 50 Ultra
- CAMON 40 / CAMON 40 Pro / CAMON 40 Pro 5G / CAMON 40 Premier 5G
- SPARK Go 3
- SPARK Slim
- SPARK 40 Pro / SPARK 40 Pro+
- POVA 7 5G / POVA 7 Pro 5G / POVA 7 Ultra 5G / POVA 7 Neo
Infinix
- NOTE 60 / NOTE 60 Pro / NOTE 60 Ultra / NOTE Edge
- NOTE 50 / NOTE 50 Pro / NOTE 50 Pro+ 5G
- GT 30 / GT 30 Pro / GT 50 Pro
- HOT 50 / HOT 50 5G / HOT 50 Pro / HOT 50 Pro+
- HOT 60 5G / HOT 60 Pro / HOT 60 Pro+
Motorola
- Edge 2025
- Edge 50 / 50 Pro / 50 Ultra / 50 Fusion / 50 Neo
- Edge 60 / 60 Fusion / 60 Ultra / 60 Pro / 60 Neo
- Edge 70 / 70 Fusion / 70 Fusion+
- Moto G56 / G75 / G86 / G86 Power
- Moto G57 / G57 Power
- Moto G86 Power
- Razr Fold / Razr / Razr Plus / Razr Ultra
- Razr 60 / 60 Ultra
- Razr 50 / 50 Ultra / 50 Neo
- Signature
Sony
- Xperia 1 VI / Xperia 1 VII
- Xperia 10 VI / Xperia 10 VII
ASUS
- ROG Phone 8 / 8 Pro / 9 Pro
- Zenfone 11 Ultra / 12 Ultra
ZTE
- Nubia Z70 Ultra / Z70S Ultra
- Nubia Z80 Ultra
- Nubia Neo 3 5G / Neo 3 GT
- Nubia Neo 5 Pro / Neo 5 GT
- Nubia Air
- Red Magic 11 Pro / 11 Air
- Red Magic 10 Pro / 10 Air / 10s Pro