Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать

Актуальные модели с ANC, LDAC и честными минусами — июнь 2026.

Редакция The GEEK сегодня в 19:08

Бюджетный TWS-сегмент за последний год серьёзно подтянулся. ANC, LDAC, мультиточечное подключение и беспроводная зарядка кейса — всё это теперь укладывается в 10 тысяч рублей. Проблема в другом: моделей стало так много, что выбрать без потерь нервов сложно.

Мы отобрали семь актуальных вариантов — от «просто хорошего звука» до «максимум функций за деньги». Цены актуальны для России на июнь 2026 (Ozon, Яндекс Маркет, AliExpress).

Realme Buds Air 7 Pro — лидер продаж не случайно

По данным AliExpress, в первом квартале 2026 года это самые продаваемые TWS-наушники среди покупателей из России. И причина очевидна: за свои деньги здесь неприличное количество начинки.

Двойная связка драйверов (11 мм + 6 мм твитер), шумоподавление на 53 дБ, кодек LHDC, ИИ-переводчик в реальном времени, корпус с вставками из авиационного алюминия. Звук настраивается через функцию Golden Sound — она анализирует особенности слуха и строит персональный профиль.

Честный минус: вся Hi-Res магия работает только через LHDC. Если у вас iPhone — получите AAC и грустный взгляд в потолок.

Подойдут: пользователям Android, которые хотят флагманские функции без флагманской цены.

Soundcore Liberty 4 NC — чемпион по шумодаву

Anker сделали то, что раньше было уделом наушников за 15–20 тысяч: реально сильное адаптивное шумоподавление в среднебюджетном корпусе. Liberty 4 NC (обзор) фигурируют в международных тестах рядом с Sony и Bose — и выигрывают у большинства конкурентов до $100.

LDAC есть, 11-мм драйвер, 8-полосный эквалайзер в приложении Soundcore, беспроводная зарядка кейса, IPX4. Автономность — до 10 часов от наушника, до 50 часов с кейсом (без ANC). С включённым шумодавом реальные цифры — около 7–8 часов.

Честный минус: звук заточен под бас — если любите нейтральное звучание, придётся поработать с эквалайзером.

Подойдут: тем, кто ездит в метро, летает в самолётах или работает в шумном офисе.

EarFun Air Pro 4 — для тех, кто разбирается в кодеках

EarFun — бренд, который планомерно строит репутацию на честных характеристиках и отсутствии переплаты за имя. Air Pro 4 — их флагман 2024 года, который до сих пор держится: Qualcomm Snapdragon Sound, aptX Lossless, aptX Adaptive, LDAC, 6 микрофонов с AI-шумоподавлением в звонках.

По качеству связи на звонках обходит даже AirPods Pro 2 согласно тестам Scarbir. Задержка в играх — минимальная. ANC хорошее, но уже немного уступает Liberty 4 NC и новой модели Air Pro 4i.

Честный минус: приложение функциональное, но без изысков. И кейс крупноват для кармана джинсов.

Подойдут: аудиофилам на Android, мобильным геймерам, тем, кто много много звонит.

Sony WF-C700N — японская надёжность без понтов

Если нужен Sony — WF-C700N это разумный выбор. Не флагман по характеристикам, но продуманный продукт: адаптивное управление звуком (наушники сами переключают режимы в зависимости от ситуации), отличная эргономика, компактный корпус, IPX4. Звук — сбалансированный, без агрессивного баса.

ANC здесь умеренное — не ждите чудес как от WF-1000XM6. Зато сидят удобно после четырёх часов ношения, что умеют далеко не все конкуренты.

Честный минус: автономность скромная — 7,5 часов от наушника, 15 часов суммарно с кейсом. Один из худших показателей в подборке.

Подойдут: тем, кто ценит бренд, качество сборки и не хочет разбираться в кодеках.

CMF Buds Pro 2 — Nothing с ручкой-регулятором

CMF — суббренд Nothing для более доступного сегмента. Buds Pro 2 (разбор) выделяются фирменным Smart Dial на кейсе: физическое колесо, которым можно переключать режимы ANC прямо через корпус, без касания наушников. Мелочь, но работает.

Дизайн узнаваемый — пластик в духе Nothing. ANC приличное, LDAC есть, приложение Nothing X с эквалайзером. Для своей цены — очень конкурентоспособно.

Честный минус: бас иногда немного агрессивен. Корпус царапается быстрее обычного.

Подойдут: тем, кому важен дизайн наравне с характеристиками.

Redmi Buds 6 — для экосистемы Xiaomi

Не самая яркая модель в подборке, но честная. Двойной драйвер, ANC до 49 дБ, двойной микрофон — хорошая база. В приложении Xiaomi Earphones есть эквалайзер и настройки жестов. Интеграция с MIUI/HyperOS ощутимо удобнее, чем у сторонних производителей.

Честный минус: на Android других брендов работают нормально, но теряется часть фишек. Кодеки без изысков — SBC/AAC/LHDC.

Подойдут: владельцам смартфонов Xiaomi, которые хотят всё в одной экосистеме.

OnePlus Buds 4 — самый сильный ANC до 10 000 ₽

По данным независимых тестов (Scarbir, июнь 2026), OnePlus Buds 4 входят в тройку лучших по ANC среди наушников до $100 — вместе с Soundcore Liberty 4 NC и EarFun Air Pro 4i. Для пользователей Android с большим бюджетом в этой подборке — топ выбор.

LHDC 5.0, три микрофона, IP55, до 10 часов от наушника. Приложение OnePlus с настройкой жестов, эквалайзером и адаптивным ANC.

Честный минус: цена вплотную подходит к потолку нашей подборки, а в официальной рознице найти непросто — в основном серые каналы и маркетплейсы.

Подойдут: тем, кто готов отдать максимум бюджета ради лучшего шумодава.

Коротко: кому что брать

МодельЦенаЛучший выбор для
Realme Buds Air 7 Pro~4 400 ₽Максимум функций за минимум денег
Soundcore Liberty 4 NC~6 000 ₽Лучший ANC в сегменте
EarFun Air Pro 4~6 500 ₽Аудиофилы на Android
Sony WF-C700N~7 500 ₽Комфорт и бренд
CMF Buds Pro 2~5 500 ₽Дизайн + функциональность
Redmi Buds 6~5 000 ₽Пользователи Xiaomi
OnePlus Buds 4~8 500 ₽Самый сильный ANC до 10к

Как выбрать:

1. Android или iPhone? Если iPhone — смотрите на модели с AAC или без привязки к кодеку: Sony WF-C700N, Soundcore Liberty 4 NC. LDAC и LHDC на iPhone не работают.

2. Важен ли ANC?
Да → OnePlus Buds 4 или Soundcore Liberty 4 NC.
Бюджет поменьше → CMF Buds Pro 2.
ANC не нужен → Realme Buds Air 7 Pro за ~4 400 ₽ рвёт всех по соотношению цена/функции.

3. Есть ли приоритет по звуку?
Нейтральный звук → Sony WF-C700N.
Максимум детальности на Android → EarFun Air Pro 4.
Бас и громкость → Soundcore Liberty 4 NC.

Цены актуальны на июнь 2026. Рекомендуем проверять на Ozon, Яндекс Маркете и AliExpress — разброс между площадками может достигать 1 000–1 500 ₽ на одну модель.

