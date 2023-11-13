Vivo представила флагманы X100 и X100 Pro — самые мощные смартфоны в мире

13 ноября на конференции в Китае компания vivo представила новую флагманскую серию смартфонов X100 и умные часы Watch 3. Модельный ряд X100 включает в себя стандартные модели и Pro-версии. Устройства являются преемниками прошлогодней серии X90 с радикальными изменениями.

Это первые смартфоны, которые получили передовой процессор MediaTek Dimensity 9300. Согласно первым тестам, в AnTuTu устройства спокойно набирают 2,25 млн баллов, что больше, чем у iQOO 12 или Xiaomi 14 на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Сейчас новая флагманская серия vivo является самой производительной в мире.

Оба телефона оснащены 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с изогнутыми краями, разрешением 2800×1260 пикселей, частотой обновления 120 Гц, ШИМ в 2160 Гц, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью 3000 нит. Устройства получили встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, распознавание лица, а также защиту от пыли и воды IP68.

Главное отличие смартфонов — их камеры. Оба имеют три объектива, однако они существенно отличаются:

vivo X100 — основная 50 Мп (Sony IMX920, f/1.57, OIS), сверхширокоугольная 50 Мп (Samsung JN1, f/2.0), телеобъектив 64 Мп (OmniVision OV64B, f/2.57, оптический зум 3х, OIS)

vivo X100 Pro — основная 50 Мп (Sony IMX989, 1/0,98″, f/1.75, OIS, 8 линз), сверхширокоугольная 50 Мп (Samsung JN1, 1/2,76″, f/2.0, фокусное расстояние 15 мм), телеобъектив 64 Мп (1/2″, Zeiss APO, f/2.5, оптический зум 4,3х, OIS)

Также оба устройства оснащены 32-мегапиксельной селфи-камерой, а старшая версия имеет новейший чип обработки изображений vivo V3.

Под «капотом» флагманов до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ ПЗУ. При этом смартфоны получили модель с быстрой ОЗУ LPDDR5T. Стандартные модели оснащены аккумулятором на 5000 мАч, в то время как Pro-версии – на 5400 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт и 100 Вт соответственно.

Смартфоны серии X100 работают «из коробки» на базе OriginOS 4 (Android 14), а также имеют USB-C (2.0 — X100, 3.2 — X100 Pro), Wi-Fi-7, 5G, NFC и Bluetooth 5.3. Модели vivo X100 и X100 Pro предлагаются в цветах Star Trail Blue, Sunset Orange, White Moonlight и Cheyne Black. Цены на смартфоны следующие:

X100 (12/256) — $550 (~50600 рублей)

X100 (16/256) — $589 (~54200 рублей)

X100 (16/512) — $630 (~58000 рублей)

X100 (16/1ТБ) — $685 (~63100 рублей)

X100 (16 LPDDR5T /1ТБ) — $699 (~64400 рублей)

X100 Pro (12/256) — $685 (~63100 рублей)

X100 Pro (16/512) — $755 (~69500 рублей)

X100 Pro (16 LPDDR5T /1ТБ) — $825 (~76000 рублей)