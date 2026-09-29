Nothing представила Headphone (1) Pro — флагманские полноразмерные наушники

Сегодня Nothing представила Headphone (1) Pro, которые стали первыми флагманскими полноразмерными наушниками бренда. Новинка внешне схожа с прошлогодними Headphone (1), но получили более премиальный корпус из алюминия, титана и стекла, переработанный звук и улучшенное шумоподавление.

В каждом наушнике теперь по три динамика: 40-миллиметровый отвечающий за бас и глубину звука, направленный динамический драйвер для средних частот с вокалом и инструментами, а также твиттер с поддержкой технологии xMEMS обеспечивающий высокие частоты.

Headphone (1) Pro поддерживают Hi-Res Audio как по кабелю USB-C (24 бит / 192 кГц), так и по проводу 3,5 мм. Заявлена поддержка кодеков LDAC (24 бит / 96 кГц), AAC и SBC. В наушниках установлено10 микрофонов, обеспечивающих адаптивное активное шумоподавление до 46 дБ. Есть функция отслеживания движений головы, поддержка пространственного аудио с пятью разными пресетами, а время автономной работы обещают до 30 часов с включенным ANC и до 68 часов без него.

Синхронизация осуществляться за счёт Bluetooth 6.1, есть защита от брызг по стандарту IP52, масса наушников составляет 327 граммов. Одной из фишек новинки стал физический переключатель Flat EQ, по нажатии на который активируется нейтральный звуковой профиль.

В Европе наушники Nothing Headphone (1) Pro поступят в продажу по цене 349 евро (33 538 ₽), что на 50 евро (4 805 ₽) дороже прошлогодних Headphone (1).