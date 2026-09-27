Характеристики всей серии Honor Magic 9 раскрыли за день до презентации
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Характеристики всей серии Honor Magic 9 раскрыли за день до презентации

В линейку войдут три модели, включая Magic 9 Super Edition с аккумулятором на 11 000 мА·ч и активным охлаждением.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:18
Характеристики всей серии Honor Magic 9 раскрыли за день до презентации

Honor представит серию Magic 9 уже 28 сентября, однако основные характеристики всех трёх смартфонов появились в сети заранее. В линейку войдут:

  • Magic 9
  • Magic 9 Pro Max
  • Magic 9 Super Edition.

Базовый Magic 9 получит 6,37-дюймовый плоский экран 1.5K+ с частотой 120 Гц, Snapdragon 8E5 и аккумулятор на 8000 мА·ч. Проводная зарядка составит 80 Вт, беспроводная 50 Вт.

Основная камера будет на 200 Мп, также предусмотрены 50-Мп сверхширокоугольный модуль и 200-Мп перископ с 3,5-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера получит квадратный сенсор на 55 Мп.

Magic 9 Pro Max оснастят 6,8-дюймовым LTPO-дисплеем, Snapdragon 8EE6 и батареей на 8800 мА·ч. Смартфон будет поддерживать зарядку мощностью 100 Вт по проводу и 80 Вт без проводов. Основная и перископическая камеры также получат разрешение 200 Мп.

Характеристики всей серии Honor Magic 9 раскрыли за день до презентации

Самой необычной моделью станет Magic 9 Super Edition. Она получит аккумулятор на 11 000 мА·ч, активный вентилятор охлаждения и 6,81-дюймовый экран 120 Гц. При этом толщина корпуса составит 8,1 мм, меньше, чем у двух других моделей.

Характеристики всей серии Honor Magic 9 раскрыли за день до презентации

Камеры Super Edition будут проще: 200 Мп основная, 12 Мп сверхширокоугольная и 50 Мп телевик с 3-кратным приближением.

Цена Honor Magic 9 в версии 16/512 ГБ составит 5999 юаней, около 68 тысяч рублей. Стоимость остальных моделей пока не раскрыта.

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