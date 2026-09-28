Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo

В среднем классе всё сложнее удивить характеристиками, поэтому производители всё чаще делают ставку на автономность. HONOR Turbo получил аккумулятор на 8560 мА·ч, защиту IP69K и при этом корпус толщиной 7,76 мм. На бумаге сочетание выглядит интересно.

В обзоре разберёмся, как смартфон показывает себя в реальном использовании и насколько удачным получился баланс между автономностью, производительностью и остальными характеристиками.

Характеристики HONOR Turbo

Модель: HONOR Turbo (MTN-NX1)

Экран: 6,79″ AMOLED, 1200×2640, 427 ppi, 120 Гц, пиковая яркость до 6000 нит в HDR, ШИМ 3840 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, 4 нм

Графика: Adreno 810

Память: 8/256 ГБ

Основная камера: 50 Мп, f/1.9, OIS

Сверхширокоугольная камера: 5 Мп

Фронтальная камера: 16 Мп, f/2.5

Батарея: 8560 мА·ч, кремний-углеродная

Зарядка: проводная HONOR SuperCharge 80 Вт, обратная проводная 7,5 Вт

Защита: IP66, IP68, IP69K, устойчивость к падениям до 2,5 м (заявлено)

Биометрия: сканер отпечатков под экраном, разблокировка по лицу

Связь: 5G, две Nano-SIM

Порт: USB-C

ОС: MagicOS 10 на базе Android 16

Габариты: 161,9×76,1×7,76 мм

Вес: 196 г

Цена на момент обзора: от 29 990 ₽

Что в коробке

Упаковка сдержанная: светло-серая крышка, название модели и значок 5G. Внутри всё необходимое для старта:

смартфон с защитной пленкой;

силиконовый чехол в цвет смартфона;

блок питания HONOR SuperCharge на 80 Вт;

кабель USB-C;

скрепка для лотка SIM и документация.

Главное здесь блок питания. Он входит в комплект, так что отдельно покупать зарядку не придётся.

Дизайн: кожанка с оранжевым хвостом

Бежевая версия Turbo из тех смартфонов, которые хочется положить на стол экраном вниз. Задняя панель обтянута экокожей с мелким, почти натуральным зерном. На ощупь она тёплая, не скользит и не собирает отпечатки, в отличие от стекла. Нижнюю треть спинки занимает оранжевая вставка из того же материала. Звучит как дизайнерская причуда, но вживую смотрится как хорошая сумка: спокойно, но с характером.

Между двумя цветами сидит золотистая табличка с логотипом HONOR. Никакого глянца на пол-корпуса, всё аккуратно.

Блок камер круглый и крупный, в духе фирменного стиля HONOR последних лет. Внешнее кольцо с насечкой по краю напоминает фокусировочное кольцо объектива или безель часов. Внутри на чёрной подложке расположились два модуля, вспышка и подпись 50 MP, а в центре матовый диск с надписью Matrix AI Vision Camera. Над корпусом блок выступает заметно, поэтому на столе смартфон лежит с лёгким наклоном.

Рамка глянцевая, цвета шампанского. Выглядит нарядно, но это единственная часть корпуса, которая быстро покрывается отпечатками и мелкой пылью. Если вы из тех, кто протирает телефон об рукав, привыкайте делать это чаще.

Кнопки громкости и питания находятся справа. Снизу лоток на две Nano-SIM, микрофон, USB-C и решётка динамика. Слота для карты памяти нет, разъёма 3,5 мм тоже.

Диагональ 6,79 дюйма никуда не спрячешь, но габариты Turbo скорее «просторные», чем «неудобные». Толщина 7,76 мм для аппарата с батареей такой ёмкости выглядит почти фокусом: многие смартфоны с аккумулятором на 5000 мА·ч толще. Рука от Turbo не устаёт, одной рукой до верхнего края экрана, правда, не дотянуться.

Защита: смартфон, который не нужно жалеть

Здесь Turbo закрывает сразу три стандарта защиты от воды и пыли: IP66, IP68 и IP69K. Если перевести с технического на бытовой:

IP66 выдерживает мощные струи воды, например затяжной ливень на остановке;

выдерживает мощные струи воды, например затяжной ливень на остановке; IP68 переживает погружение в пресную воду;

переживает погружение в пресную воду; IP69K выдерживает струи горячей воды под высоким давлением, то есть даже мойку.

Отдельно HONOR заявляет стойкость к падениям с высоты до 2,5 м на твёрдую поверхность и тройную сертификацию SGS. Внутри корпуса многослойная конструкция с демпферами, которые гасят удар. Проверять это на своём экземпляре я не стал, но сам факт, что производитель делает прочность главным аргументом, говорит о многом.

Практический смысл простой: Turbo можно доверить ребёнку, взять на природу, на рыбалку или на стройку и не носить с собой в пакетике. Экран работает и в перчатках, что зимой не мелочь.

Экран: ярко, чётко, без мерцания

AMOLED на 6,79 дюйма с разрешением 1200×2640 даёт 427 ppi. Шрифты ровные, пиксели не видны. Частота обновления до 120 Гц, прокрутка лент и меню плавная, интерфейс не дёргается.

Заявленные 6000 нит относятся к пиковой яркости небольших участков HDR-картинки. В обычной жизни важнее другое: на улице экран читается без прищура, а ночью минимальной яркости хватает, чтобы не слепить себе глаза в темноте.

Для тех, кто чувствителен к мерцанию, есть ШИМ-диммирование на частоте 3840 Гц. На низкой яркости это помогает снизить нагрузку на глаза.

Цветопередачу можно подстроить в настройках: яркий режим понравится любителям сочной картинки, естественный подойдёт для фото и чтения.

Производительность: без гонки, но и без тормозов

Внутри Snapdragon 6 Gen 4, выполненный по 4-нм техпроцессу, с графикой Adreno 810. Восемь ядер разбиты на три кластера: одно быстрое на 2,3 ГГц, три на 2,21 ГГц и четыре энергоэффективных на 1,8 ГГц. Это не игровой чип и не флагман, это рабочая лошадка среднего класса, которая делает ставку на экономичность.

Цифры для тех, кто любит сравнивать:

Geekbench 7: 961 балл в одноядерном тесте и 3063 в многоядерном;

961 балл в одноядерном тесте и 3063 в многоядерном; AnTuTu: 918 729 баллов, из них 400 417 приходится на процессор, 235 470 на память и 184 216 на отзывчивость интерфейса.

Для среднего класса это нормальный уровень, без провалов и без сюрпризов.

Интереснее, как чип ведёт себя под долгой нагрузкой. В CPU Throttling Test я гонял процессор почти пять минут, и частоты всех ядер всё это время держались на максимуме. Производительность ненадолго просела примерно на 17% в середине теста, после чего вернулась к исходным значениям, а к финалу Turbo сохранил 91% от пиковой скорости.

В AnTuTu батарея за весь прогон нагрелась всего на 3 °C, с 30 до 33 °C. Проще говоря, телефон не перегревается и не начинает тормозить через пару минут работы.

В повседневных задачах Turbo ведёт себя спокойно: мессенджеры, браузер, карты, камера, банковские приложения открываются быстро, переключение между ними не вызывает перезагрузок. Восьми гигабайт оперативной памяти для такого сценария хватает.

В игры поиграть можно, но с поправкой на класс чипа. Сетевые шутеры рассчитаны как раз на такое железо, а тяжёлые проекты с открытым миром лучше сразу запускать на средней или низкой графике и не ждать от них флагманской картинки.

Камеры: одна главная и одна для галочки

Сзади два модуля. Основной на 50 Мп со светосилой f/1.9 и оптической стабилизацией, к нему в пару сверхширик на 5 Мп.

Основная камера здесь главная и по сути единственная. Оптическая стабилизация в этом классе встречается не всегда, и у Turbo она заявлена. Но ночью я её не почувствовал: снимки с рук на длинной выдержке смазываются, а видео на ходу заметно трясётся. Двукратный зум делается кропом с 50-мегапиксельной матрицы, поэтому при хорошем свете он пригоден, а в сумерках детали быстро теряются.

Сверхширокоугольная камера на 5 Мп нужна скорее для того, чтобы она была. Уместить в кадр всю компанию или фасад здания она поможет, но с таким разрешением на детализацию рассчитывать не приходится, особенно при слабом свете.

Ночная съёмка у Turbo не сильная сторона, и ждать от него красивых ночных кадров не стоит. Он справляется, но именно на уровне своего класса: если в кадре есть подсвеченная вывеска или фасад, снимок получится вполне сносным, ночной режим немного вытянет тени. Как только света становится меньше, детали тонут в шуме, вокруг фонарей появляются блики, а под жёлтыми уличными лампами всё уходит в оранжевый.

Оригиналы фото и видео на Яндекс Диске.

Щёлкнуть вечернюю улицу на память или для сторис можно. Если ночная съёмка для вас важна, этот телефон не для неё.

Фронтальная камера на 16 Мп справляется с селфи и видеозвонками.

Часть работы HONOR переложил на ИИ: в галерее есть инструменты для удаления лишних объектов, улучшения качества снимка и сборки удачного группового фото из серии кадров.

Автономность

Ради этого Turbo и покупают. Аккумулятор на 8560 мА·ч сделан по кремний-углеродной технологии: ёмкость выросла, а толщина и вес остались в рамках обычного смартфона.

HONOR обещает до трёх дней работы, и на этот раз обещание почти не расходится с жизнью:

Обычный ритм (мессенджеры, соцсети, звонки, немного навигатора и камеры): практически два дня без розетки.

(мессенджеры, соцсети, звонки, немного навигатора и камеры): практически два дня без розетки. Спокойное использование (связь, музыка, час-другой экрана в день): смартфон дотягивает до третьего дня.

(связь, музыка, час-другой экрана в день): смартфон дотягивает до третьего дня. Тяжёлый день (карты в фоне всю дорогу, видео, видеозвонки, раздача интернета): Turbo доживает до ночи и ещё оставляет запас.

Есть и пара приятных деталей. Батарея работает в диапазоне температур от -30 до 55 °C, так что зимой на морозе Turbo не должен внезапно выключаться при 30% заряда. Ресурс аккумулятора, по словам HONOR, рассчитан на шесть лет без заметной деградации.

С зарядкой всё не так «турбо», как обещает название. На блоке написано 80 Вт, но полностью смартфон заряжается примерно за полтора часа. Для такой батареи это нормально, просто рекордом не назовёшь. Зато заряжаться приходится раз в пару дней, так что полтора часа у розетки, например ночью, почти не ощущаются.

Беспроводной зарядки нет, зато есть обратная проводная на 7,5 Вт. С такой батареей Turbo легко делится энергией с наушниками, часами или телефоном друга.

MagicOS 10: привычно и с ИИ

Смартфон работает на MagicOS 10 на базе Android 16. Оболочка знакомая всем владельцам HONOR последних лет: аккуратные анимации, продуманные настройки, внятная шторка уведомлений.

Из ИИ-функций полезнее всего две:

ИИ-редактор текста проверяет ошибки и переписывает сообщение в нужном стиле, от делового до дружеского;

проверяет ошибки и переписывает сообщение в нужном стиле, от делового до дружеского; Magic Portal позволяет выделить текст или картинку на экране и сразу отправить их в другое приложение или в поиск без копирования и переключения окон.

Предустановленный софт есть, но лишнее удаляется за пару минут.

Кому стоит взять

Тем, кто устал заряжать телефон каждый вечер и хочет забыть о павербанке.

Тем, кто много времени проводит на улице, в дороге, или на работе, где телефон может упасть, промокнуть или испачкаться.

Родителям, которые выбирают смартфон для школьника: пережить падение и лужу для Turbo проще, чем для большинства ровесников.

Тем, кому нравится необычный дизайн, но не хочется стеклянной спинки, которая скользит и бьётся.

Кому пройти мимо

Тем, для кого камера на первом месте: сверхширик здесь простой, телевика нет.

Мобильным геймерам, которым нужны максимальные настройки графики в тяжёлых играх.

Тем, кому нужны беспроводная зарядка, слот для карты памяти или eSIM.

Итого

HONOR Turbo не пытается быть лучшим во всём. Он делает ставку на две вещи, которые в реальной жизни важнее мегапикселей и баллов в бенчмарках: смартфон должен долго работать и не бояться жизни. С этим Turbo справляется отлично. Батарея на 8560 мА·ч с запасом на два-три дня снимает вопрос автономности, а защита IP69K и стойкость к падениям снимают тревогу за корпус.

Экран яркий и комфортный для глаз, производительности хватает на повседневные задачи и игры в разумных настройках, а бежевая версия в экокоже выглядит заметно интереснее типичного среднего класса. Компромиссы тоже понятны: камера хороша только основная, зарядка медленнее, чем обещают цифры на блоке, а глянцевая рамка любит отпечатки.

На старте продаж HONOR Turbo стоил от 33 990 ₽, а сейчас его можно найти дешевле. За свои деньги получился понятный смартфон с акцентом на автономность и выносливость: не самый мощный и не лучший по камерам, зато без постоянной нервотрёпки с зарядкой и хрупким корпусом.