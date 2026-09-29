Представлен iQOO 16 — сбалансированный флагман на чипе Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
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Представлен iQOO 16 — сбалансированный флагман на чипе Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Кризис памяти ударил и по ценнику iQOO 16, но он всё ещё доступней конкурентов.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:00
Представлен iQOO 16 — сбалансированный флагман на чипе Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Сегодня в Китае компания BBK Electronics представила смартфон iQOO 16, который, как и его предшественники может стать самым доступным флагманом на топовом «железе». Новинка получила хороший набор камер, ёмкий аккумулятор, высокоскоростной дисплей и новейшую топовую SoC от Qualcomm, которая работает в паре с игровым чипом Q4 для обеспечения высокой частоты кадров в требовательных играх. При этом ценник у девайса стал самым низким среди конкурентов со схожими характеристиками.

iQOO 16 оснащён 6,85-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем (Samsung M16) с разрешением 3168 x 1440 точек и адаптивной частотой обновления от 1 до 165 Гц, тач 500 Гц, ШИМ 3300 Гц, а максимальная яркость достигает до 2800 нит, соотношение сторон составляет 19.8:9. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 32-мегапикселя размером 1/3.1″ с диафрагмой f/2.2.

Основной модуль камер состоит из трёх сенсоров, из которых:

  • Главный на 50 Мп OmniVision OV50Q с поддержкой OIS, 1/1.3″, f/1.68;
  • Ширик на 50 Мп Galaxymicro GC50F0, 1/2.8″, f/2.05, автофокус для макро;
  • Перископ на 50 Мп Sony LYT-600 с поддержкой OIS, 1/1.95″, f/2.65, оптический зум 3х.

За вычислительные возможности отвечает новейшая флагманская однокристальная система Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, которая работает в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5X Ultra и быстрым хранилищем типа UFS 4.1.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 8400 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт по проводу и 40-ватной беспроводной.

Из прочего, смартфон получил Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, стереодинамики, встроенный в дисплей ультразвуковой сканер отпечатка пальца, влагозащиту по стандарту IP69, ИК-порт и разъём USB-C версии 3.2 Gen 1. Из коробки гаджет будет работать на операционной системе Android 17 с оболочкой OriginOS 7.

В Китае iQOO 16 уже поступил в продажу по следующим ценам:

  • (12/256 ГБ) — 5999 юаней (75 090 ₽)
  • (12/512 ГБ) — 6799 юаней (85 104 ₽)
  • (16/512 ГБ) — 7499 юаней (93 868 ₽)
  • (16/1024 ГБ) — 8499 юаней (106 386 ₽)
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