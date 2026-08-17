На компьютерах Apple майнеры начали майнить без ведома их владельцев
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На компьютерах Apple майнеры начали майнить без ведома их владельцев

Кто ещё не обновил macOS, самое время накатить апдейт.
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Редакция The GEEK сегодня в 18:28
На компьютерах Apple майнеры начали майнить без ведома их владельцев

В начале месяца Apple экстренно выпустила новую версию macOS Tahoe под номером сборки 26.6.1, которое вышло спустя всего неделю после крупного июльского обновления до издания 26.6. Столь быстрый апдейт появился из-за найденной «дыры» в системе безопасности, которая позволяла злоумышленникам пройти аутентификацию в функции «Совместное использование экрана» без настоящих учётных данных пользователя.

Национальный центр кибербезопасности Нидерландов (NCSC-NL) сообщает, что получило уведомление об использовании данной уязвимости на нескольких системах, на которых порт 5900 был доступен из интернета. Причина в том, что при включённой функции «совместное использование экрана» брандмауэр macOS намеренно открывает этот порт.

Во всех выявленных случаях, злоумышленники получили root-доступ к затронутой системе и установили в неё майнер криптовалюты «Monero». Другими словами, ресурсы компьютера Mac использовали в своих целях, а именно для майнинга криптовалюты.

Всем пользователям операционных систем Tahoe, Sonoma и Sequoia рекомендуется обновиться до последних версий, в которых эта уязвимость была устранена:

  • macOS Tahoe 26.6.1
  • macOS Sonoma 14.8.9
  • macOS Sequoia 15.7.9.
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