Обзор игровых мышей Acer Nitro: OMR400, OMR401 и OMR402 — три мыши, один характер

К нам на стол приехала целая стопка мышей Acer Nitro: четыре коробки, три модели, два цвета и почти полное созвездие из всего, что нужно знать про беспроводной гейминг в 2026 году. Мы распаковали всё, разложили рядом, повертели в руках, пощёлкали кнопками и теперь расскажем, чем эти грызуны отличаются друг от друга и какой из них достоин места под вашей ладонью.

Сразу договоримся: плохих мышей в этой линейке нет. Есть три разных характера под три разные руки и три разные задачи. Разбираемся по порядку.

Первое впечатление: приятный пластик и аккуратная подсветка

Когда достаёшь мыши из коробок и ставишь рядом, первое, что отмечаешь, — это материал корпуса. У всех трёх моделей пластик приятный, с уклоном в матовость, без дешёвого глянца, который собирает отпечатки и скользит в потной ладони. Это та самая мелочь, которую не пишут крупно на коробке, но которую чувствуешь сразу, как только берёшь устройство в руку.

Вторая общая черта — сдержанная подсветка. Никаких новогодних гирлянд: у всех моделей аккуратный световой элемент по центру, который скорее подчёркивает форму, чем кричит о себе. Исключение — самая «пухлая» из них, OMR400, у которой подсветка вынесена ещё и на днище корпуса. Для тех, кто собирает светящийся сетап, это плюс. Для минималистов остальные две модели будут даже предпочтительнее.

На днище у всех мышей живёт привычный набор: переключатель режимов (2.4 ГГц, Bluetooth, выкл.), кнопка смены DPI и оптический глазок сенсора. Всё логично, всё на своих местах.

И вот тут прячется деталь, ради которой стоит снять мышь со стола и перевернуть. У OMR401 и OMR402 нано-ресивер живёт прямо внутри корпуса, под аккуратной крышкой на днище. Это та самая мелочь, которую оценишь не в магазине, а через полгода, когда не придётся судорожно искать потерянный донгл перед поездкой. Бросил мышь в сумку, и приёмник всегда с ней. У «пухлой» OMR400 такого тайника, к сожалению, нет, так что её ресивер придётся беречь отдельно.

Приятно удивил и комплектный кабель. У большинства моделей он плетёный, мягкий и не дубеет на холоде, а у белой OMR401 он ещё и в цвет корпуса. Исключение снова OMR400: ей достался обычный кабель в резиновой оплётке.

OMR401: та, что понравилась нам больше всех

Начнём с фаворита. Если коротко: OMR401 — это мышь, которую хочется оставить себе.

Она комфортно ложится в руку, форма симметричная и универсальная, корпус не давит и не вынуждает подстраиваться. Но главное здесь — клик. Он слышимый, но не громкий и не дребезжащий, без той дешёвой пластиковой звонкости, которая выдаёт бюджетную мышь с первого нажатия. Это приятный, собранный звук, по которому понимаешь: над переключателями подумали.

Под капотом — оптический сенсор PAW3311 с разрешением до 12 000 DPI. Для подавляющего большинства игроков это с запасом: на практике многие играют в диапазоне 800–1600 DPI, и весь огромный потолок сенсора остаётся в резерве. То есть мышь не упрётся в свои возможности ни в шутерах, ни в MOBA, ни в повседневной работе. Вес — 59 граммов, что заметно легче среднего офисного «кирпича» и комфортно для долгих сессий.

Отдельно отметим, что OMR401 существует в двух цветах: классическом чёрном и белом. У нас на тесте были оба, и белая версия — отдельное удовольствие для тех, кто устал от вечного чёрного гейминг-пластика и собирает светлый минималистичный стол. Покрытие у белой такое же приятно-матовое, как у чёрной, и это редкость в своём классе.

Вердикт по OMR401. Лучший баланс цены, удобства и звука клика во всей линейке. Это та мышь, которую мы честно советуем большинству, а если нужен белый цвет — выбор и вовсе безальтернативный.

OMR400: пухлая, светящаяся, для аккуратной руки

OMR400 стоит в линейке особняком. Если 401 и 402 — это лёгкие симметричные «снайперы», то 400 заметно более округлая и «пухлая». В руке она ощущается крупнее по объёму, и наше впечатление такое: эта форма скорее подойдёт обладателям небольшой кисти или тем, кто любит, чтобы мышь заполняла ладонь целиком. Лично нам 401 легла удобнее, но это вопрос анатомии, а не качества.

Щелчки у OMR400 нормальные, без претензий. А вот чем она реально выделяется — это подсветкой: помимо центрального элемента, у неё светится днище корпуса, и в собранном сетапе это смотрится эффектно. Плюс шесть кнопок вместо пяти и более свежий протокол Bluetooth.

Сенсор здесь тоже из семейства PAW3311, но с более скромным потолком разрешения. Для соревновательных шутеров это не первый выбор, а вот для сетевых сессий по выходным, стратегий, MOBA и повседневных задач — более чем достаточно.

Вердикт по OMR400. Самая «характерная» мышь линейки: округлая форма, подсветка по днищу, шесть кнопок. Берите, если любите RGB, у вас некрупная рука или вы собираете первый игровой сетап. Только учтите, что фирменного приложения для неё нет, так что вся настройка ограничена аппаратной кнопкой переключения DPI.

OMR402: флагман с топовым сенсором

Венчает линейку OMR402 — и это единственная мышь Acer Nitro, которую можно всерьёз нести в соревновательный режим.

В руке она держится так же комфортно, как 401: тот же лёгкий симметричный корпус весом 59 граммов, тот же приятный матовый пластик, та же аккуратная центральная подсветка. Внешне 402 и 401 — почти близнецы, и на общем фото их легко перепутать. Разница спрятана внутри.

402 слева / 401 справа

И эта разница — сенсор. В OMR402 стоит PixArt PAW3395, тот самый флагманский оптический сенсор, который ставят в мыши именитых киберспортивных брендов за заметно большие деньги. Его потолок — внушительные 26 000 DPI, но дело не в гонке за цифрами: этот сенсор не «плывёт» на резких рывках и держит курсор там, где вы его ждёте, даже когда дёргаете рукой через весь коврик. Для CS2, Valorant и других шутеров, где всё решает точность прицела, это главный аргумент.

Вердикт по OMR402. Честный флагман на сенсоре, к которому не будет претензий пару лет. Если вы играете в шутеры всерьёз и хотите один раз вложиться в железо — это ваш выбор.

Фирменное приложение: где живёт вся гибкость

В коробке с OMR401 и OMR402 вы найдёте небольшую листовку со ссылкой на фирменную утилиту для настройки мыши. И вот тут начинается самое интересное, потому что софт у этих грызунов оказался на удивление взрослым. Сразу важная деталь: у каждой модели приложение своё, со своим оформлением и набором возможностей, а у «пухлой» OMR400 фирменного ПО нет вовсе, она настраивается только аппаратной кнопкой DPI.

Начнём с того, что есть у обеих. Приложения полностью на русском языке и устроены логично: четыре вкладки, понятные иконки, ничего лишнего. Общий набор такой:

Частота опроса переключается между 125, 250, 500 и 1000 Гц. Для беспроводной мыши в этом классе полноценная тысяча герц — приятная редкость.

переключается между 125, 250, 500 и 1000 Гц. Для беспроводной мыши в этом классе полноценная тысяча герц — приятная редкость. Назначение кнопок. Переназначается всё: левая, правая, средняя, «вперёд», «назад» и кнопка цикла DPI. Есть и тонкая настройка времени отклика клика вплоть до 8 мс, чтобы убрать ложные срабатывания.

Переназначается всё: левая, правая, средняя, «вперёд», «назад» и кнопка цикла DPI. Есть и тонкая настройка времени отклика клика вплоть до 8 мс, чтобы убрать ложные срабатывания. Макросы. Полноценный редактор с записью последовательностей, настройкой задержек и количества циклов. Накликать комбо и повесить его на боковую кнопку — дело пары минут.

Полноценный редактор с записью последовательностей, настройкой задержек и количества циклов. Накликать комбо и повесить его на боковую кнопку — дело пары минут. Профили. Четыре независимых профиля с импортом и экспортом, так что свои настройки можно перекинуть на другой компьютер или поделиться ими.

Четыре независимых профиля с импортом и экспортом, так что свои настройки можно перекинуть на другой компьютер или поделиться ими. Тонкости. Таймер ухода в сон, отдельный режим работы на дальнем расстоянии (повышает дистанцию и устойчивость к помехам ценой автономности), пересопряжение с ресивером, информация о версии прошивки и уровень заряда прямо в шапке окна.

Теперь о разнице. Утилита OMR401 выполнена в сине-фиолетовой гамме и предлагает до шести ступеней DPI с потолком 12 000 плюс настройку подсветки. Этого с запасом для повседневной игры.

Приложение OMR402 — отдельная история, и оформлено оно уже в фирменных цветах Nitro, чёрно-красных. Здесь не только больше ступеней DPI (до восьми, с потолком в те самые 26 000), но и появляется целый блок параметров сенсора, которого у младшей модели нет: выбор режима работы, настройка высоты отрыва, переключатель максимальной производительности, а также сглаживание движений, угловое сглаживание и синхронизация. Это уже не «поставил DPI и забыл», а полноценный киберспортивный тюнинг под свой стиль игры. Именно такие мелочи и отделяют флагман от крепкого середняка.

Что общего у всей линейки Acer Nitro

Чтобы не повторяться в каждом разделе, соберём общие достоинства в одном месте. Все три модели:

Беспроводные с тройным подключением: проводом, по радиоканалу 2.4 ГГц через комплектный ресивер и по Bluetooth. У 401 и 402 ресивер прячется внутри корпуса, чтобы не потеряться.

Заряжаются по USB-C и держат около 20 часов автономной работы, уходя в спящий режим для экономии заряда.

Имеют ресурс кнопок до 80 миллионов нажатий, то есть годы активной игры.

Сделаны из приятного матового пластика и оснащены аккуратной, сдержанной подсветкой.

Совместимы с Windows и работают из коробки без танцев с драйверами, а для OMR401 и OMR402 есть фирменное приложение на русском для тонкой настройки.

Настраиваются через фирменное русскоязычное приложение: DPI, частота опроса, кнопки, макросы, профили и подсветка.

Иными словами, базовый уровень у всей линейки ровный и современный. Вопрос лишь в том, какая форма ляжет именно в вашу руку и нужен ли вам флагманский сенсор.

Какую мышь Acer Nitro выбрать

Хотите лучшее соотношение удобства и цены. Берите OMR401. Лучший клик в линейке, удобная форма, сенсора хватит на годы. Наш личный фаворит.

Нужна белая мышь под светлый сетап. Только OMR401 в белом цвете. Других светлых вариантов в линейке нет, а покрытие у неё такое же приятное, как у чёрной.

Играете в шутеры всерьёз. OMR402 и его сенсор PAW3395. Это аргумент, ради которого стоит доплатить.

Любите RGB, у вас некрупная рука или собираете первый сетап. OMR400 с её округлой формой, подсветкой по днищу и шестью кнопками.

Итог

Линейка Acer Nitro приятно удивила цельностью. Здесь нет слабого звена: даже самая доступная OMR400 ощущается как законченный продукт, а не как компромисс. OMR401 оказалась нашим фаворитом за лучший в линейке клик и универсальную форму, плюс редкий белый вариант. OMR402 — честный флагман для тех, кто всерьёз относится к прицелу.

Выбирайте не по цифре в названии, а по тому, как мышь ложится в вашу руку и во что вы играете. И тогда любая из этой троицы окажется правильной покупкой.

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ООО «ПРЕМИКОМ», ИНН 5047152336

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