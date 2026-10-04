Решил быть как Стив Джобс: новый глава Apple лично занялся дизайном

Новый глава Apple Джон Тернус лично взялся за контроль дизайна устройств и программных интерфейсов компании. По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, после назначения генеральным директором Тернус стал регулярно работать непосредственно с дизайнерскими командами.

Он посещает дизайн-студию несколько раз в неделю, а иногда несколько раз за один день. Для сравнения, Тим Кук, по словам источников, обычно уделял работе в студии около часа в месяц.

Формально отдельным директором по дизайну Тернус не стал. После ухода Джони Айва в 2019 году Apple так и не нашла ему полноценную замену, а руководство разными направлениями дизайна оказалось распределено между несколькими топ-менеджерами. Теперь ключевые решения фактически курирует сам CEO.

Подход напоминает времена Стива Джобса. Он также не был профессиональным дизайнером, но лично участвовал в разработке продуктов и принимал финальные решения по их внешнему виду и пользовательскому опыту.

Тернус работает в Apple с 2001 года и до назначения главой компании руководил разработкой аппаратного обеспечения. Ещё до его прихода на пост CEO ему поручили курировать дизайн-направление.

Одним из первых крупных продуктов, созданных при его непосредственном участии, должен стать новый MacBook Pro с OLED-экраном. По данным Bloomberg, ноутбук станет заметно легче нынешнего поколения благодаря переработанной внутренней конструкции.

Сама Apple пока не планирует искать отдельного директора по дизайну.