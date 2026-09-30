Caviar представила iPhone 18 Pro и iPhone Duo в черном исполнении без камер

Компания Caviar представила коллекцию Black Edition для iPhone 18 Pro и iPhone Duo. В линейке присутствуют модели без камер, а также варианты с кожаной отделкой и золотыми вставками.

Особенность коллекции — полностью черная отделка корпуса. Две модели, Supersonic iPhone 18 Pro и Ultimate iPhone Duo, лишены задних камер. Вместо них используется плоская панель из авиационного титана. Компания заявляет, что такие устройства предназначены для корпоративных и государственных структур, где использование камер запрещено.

Остальные модели — Versus, Titanium, Signature и Prestige — сохраняют стандартную камерную начинку Apple. Внешне они отличаются кожаной спинкой, золотыми вставками и декоративными винтами из титана.

Каждая модель выпускается тиражом 19 штук. Цены начинаются с 10 560 долларов за Versus iPhone 18 Pro и достигают 13 990 долларов за Ultimate iPhone Duo. Устройства упаковываются в специальный футляр с золотой монетой.