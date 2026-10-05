Яндекс с Алисой вошёл в топ-15 самых популярных ИИ-сервисов мира
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Яндекс с Алисой вошёл в топ-15 самых популярных ИИ-сервисов мира

По месячной активной аудитории приложения Яндекса обошли DeepSeek, Grok и Perplexity.
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Редакция The GEEK вчера в 22:00
Яндекс с Алисой вошёл в топ-15 самых популярных ИИ-сервисов мира

Приложения Яндекса с Алисой вошли в топ-15 самых популярных ИИ-приложений мира по месячной активной аудитории. Яндекс стал единственным российским представителем в рейтинге.

Список составляет венчурный фонд Andreessen Horowitz (a16z). Обзор выходит с 2023 года и отслеживает распространение потребительских ИИ-продуктов по всему миру.

В рейтинге учитываются не только отдельные чат-боты, но и привычные сервисы, где генеративный ИИ стал важной частью пользовательского опыта. Благодаря этому в список попадают браузеры, редакторы, рабочие инструменты и другие приложения со встроенными ИИ-функциями.

Одной из заметных тенденций последних месяцев стало смещение интереса от самостоятельных ИИ-ассистентов к сервисам, где нейросеть встроена непосредственно в основной продукт. На этом фоне Яндекс с Алисой смог сохранить место среди крупнейших потребительских ИИ-сервисов мира.

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