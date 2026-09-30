Мощь: флагман OnePlus 16 установил рекорд в бенчмарке AnTuTu

Сегодня BBK Electronics опубликовал новые тизеры грядущего флагмана OnePlus 16, раскрывающие его производительность и особенности смартфона.

Согласно постерам, OnePlus 16 в бенчмарке AnTuTu набирает 5 633 288 баллов, что на сегодняшний день является абсолютным рекордом среди Android-устройств. Кроме этого, компания заявила, что смартфон способен стабильно выдавать 185 fps в течении трёхчасовой игровой сессии в PUBG Mobile.

Всего этого удалось добиться благодаря флагманскому чипу Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, а также при помощи многоуровневой системы охлаждения с новым термоинтерфейсом, эффективность которого возросла на 50%.

Презентация смартфона OnePlus 16 состоится 12 октября.