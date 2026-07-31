Заменит ли бариста за 23 000 рублей? Честный обзор кофемашины Tuvio TCM22AA

Есть ли какое-то исследование подтверждающее, что мысли о покупке кофемашины — самые навязчивые мысли в мире? Каждое утро, заваривая дрип или покупая стаканчик в каком-нибудь спешалти-месте, в голове так и возникает: «А вот была бы сейчас кофемашина…» А дальше следом идет мысль: «Но стоила бы не миллион…».
И вот, мои мечты, наконец-то, перешли в реальность: на кухне появилась интересная новинка от Яндекс Фабрики — Tuvio TCM22AA. Освоилась я с ней быстро, пользовалась долго и часто, поэтому спешу рассказать свои впечатления о аппарате.
Характеристики Tuvio TCM22AA
- Модель: Tuvio TCM22AA
- Тип: автоматическая кофемашина
- Используемый кофе: зерновой
- Мощность: 1350 Вт
- Давление: 19 бар
- Резервуар для воды: 1,1 л
- Контейнер для зерен: 150 г
- Кофемолка: встроенная, 2 степени помола
- Напитки:
- Эспрессо
- Американо
- Капучино
- Латте
- Капучинатор: автоматический
- Настройки:
- регулировка крепости кофе
- регулировка температуры
- регулировка объема порции
- Функции: предварительное смачивание, автоматическая самоочистка, подогрев чашек, автоотключение, регулировка высоты дозатора, защита от включения без воды
- Управление: сенсорная панель
- Габариты: 343 × 190 × 405 мм
- Вес: 8,05 кг
- Цвет: серый
- Цена на момент обзора: 22 999 ₽
Комплект поставки
Коробка приезжает плотная, без ощущения экономии на упаковке. Внутри лежит всё, чтобы сварить первую чашку в день распаковки:
- сама кофемашина;
- съёмный резервуар для воды;
- контейнер для молока со встроенным капучинатором;
- два руководства: короткий гайд для быстрого старта и подробная инструкция;
- базовый набор расходников и элементов для обслуживания и очистки.
Работает машина с зерном: помол и дозировку берёт на себя встроенная кофемолка, поэтому перед пользователем стоит задача максимально простая: засыпать зерна, нажать кнопку, получить кофе.
Дизайн и оформление
Tuvio TCM22AA компактна насколько это возможно: она, конечно же, больше, чем капсульная, но и не занимает половину столешницы, как у настоящих бариста в кофейнях. 34 см в ширину и всего 19 в глубину: такие габариты позволяют разместить устройство даже на узкой кухне и не упереться в верхние шкафы при высоте 40 см. Вес около 8 кг работает на пользу: во время помола корпус стоит уверенно и не трясется.
Корпус серый и целиком пластиковый. По ощущениям это честный бюджетный пластик: собрано аккуратно, без скрипов и щелей, но премиальной тяжести металла или софт-тач покрытий здесь ждать не стоит.
Спереди расположен сенсорный дисплей, через который проходит всё управление. Также есть приятная мелочь в виде подсветки кружки в момент приготовления. Это реально удобно ранним утром, когда общий свет на кухне включать не хочется.
Носик подачи регулируется по высоте под разную посуду. Это позволяет одинаково ровно заливать кофе в чашки разных форм: классические кружки, чайные пары из «Императорского фарфора», стаканы из коллекции Pragma и другие более необычные формы процессу никак не мешают.
Резервуар для воды, поддон для капель, заварочный блок и контейнер для молока снимаются, так что мыть и обслуживать машину можно без акробатики.
Что умеет Tuvio TCM22AA: функции и режимы
Меню у машины лаконичное и закрывает базовые сценарии:
- Четыре напитка в пару касаний: эспрессо, американо, капучино и латте. Отдельно есть функция подачи горячей воды, которая изначально кажется ненужной, но по факту оказывается очень удобной — быстро заварить чашку чая, разбавить дрип, если закончились зерна и другие процессы, ради которых лень нагревать полный чайник.
- Автоматический капучинатор. Молоко наливаете в съёмный контейнер, машина сама втягивает его и взбивает в плотную стабильную пену. Контейнер вместе с остатками молока убирается в холодильник до следующего раза.
- Регулировки под себя: крепость кофе, объём порции и температура. Один и тот же эспрессо можно сделать и покороче-поплотнее, и подлиннее. Это полезная функция позволяет со временем выточить свой идеальный кофейный вкус, либо подобрать «тот самый» вариант для каждого члена семьи.
- Встроенная кофемолка с регулировкой помола. Здесь стоит сказать прямо: степеней помола всего две, так что пространство для экспериментов с зерном ограничено связкой грубее-тоньше. Но лично мне этих режимов хватало сполна.
- Помпа на 19 бар и предварительное смачивание. Перед основной экстракцией машина смачивает таблетку кофе, это помогает раскрыть вкус и получить ту самую пенку-крема.
- Подогрев чашек сверху, чтобы кофе не остывал об холодную керамику.
- Автоматическая самоочистка, блокировка запуска без воды и автоотключение берут на себя часть рутины и подстраховывают по безопасности.
- Съёмный заварочный блок, который можно вынуть и промыть под краном.
Как пользоваться и какой кофе получается
Сценарий предельно простой. Заливаете воду в резервуар, засыпаете зёрна в отсек кофемолки, для молочных напитков подключаете контейнер с молоком. Дальше выбираете на экране напиток, при желании подкручиваете крепость, объём и температуру, и нажимаете старт.
Кружка подсвечивается, машина мелет зерно, смачивает таблетку и прогоняет воду под давлением. Эспрессо готов примерно за полминуты, на капучино и латте уходит чуть больше времени из-за взбивания молока.
По вкусу важно держать ожидания в реальности. Свежесмолотое зерно, предсмачивание и 19 бар дают то, чего капсулы и растворимый кофе не дадут в принципе: живой аромат и плотную крема на поверхности. Для своего ценового сегмента напиток получается уверенно приличным, очень близким к тому, что делают в кофейнях или варят в гейзерных кофеварках. При этом чудес уровня дорогих автоматов ждать не стоит, а с учётом всего двух степеней помола главным рычагом вкуса становится выбор зёрен: хорошее зерно эта машина раскрывает, слабое не спасёт.
Молочная часть на своём месте. Автоматический капучинатор выдаёт густую и стабильную пену, которой хватает на добротный капучино или латте. Рисовать латте-арт им, конечно, не выйдет, но пенка получается ровной и приятной.
Из минусов, к которым привыкаешь, стоить отметить, что Tuvio TCM22AA работает заметно громко. Если вы начинаете готовить кофе в небольшой квартире, об этом будут знать все. Тихо, пока домашние спят, насладиться чашечкой не получится.
Уход, уборка и на сколько хватает воды
Главная плата за автоматику это регулярный уход, и здесь Tuvio TCM22AA требует внимания. Приготовьтесь, здесь будет важно постоянство. После молочных напитков капучинатор и контейнер стоит промывать, чтобы молоко не засыхало в каналах. Машина помогает автоматической промывкой, а сам контейнер с остатками молока удобно убрать в холодильник.
Заварочный блок время от времени вынимается и промывается под краном, а отработанная кофейная таблетка отправляется в контейнер для жмыха. Поддон для капель и контейнер для жмыха здесь компактные, так что опустошать их придётся часто, ориентировочно каждые несколько чашек.
Рекомендую заглядывать в поддон каждые 3-4 чашки, чтобы не доводить до полного «наводнения», потому что в этом случае, придется на цыпочках нести поддон до раковины и надеяться, что ничего не прольется (прольется). Периодически машине нужна декальцинация от накипи, особенно если вода жёсткая.
Теперь про воду. Резервуар на 1,1 литра, и это, пожалуй, самый спорный момент. Часть воды уходит не в чашку, а на промывки: машина ополаскивает тракт при включении и выключении, плюс тратит воду на предсмачивание. В итоге одной заправки хватает ориентировочно на 4-6 полноценных порций, если варить американо, и заметно больше, если ограничиваться короткими эспрессо. Вроде бы логика простая: пьешь кофе — вода заканчивается, но в какой-то момент появляется ощущение, что этот аппарат, словно требовательный тамагочи, который каждые два дня скандирует: «Давай воду! Давай воду!».
Кому стоит купить Tuvio TCM22AA
Машина хорошо ложится в конкретный сценарий. Стоит присмотреться, если:
- вы перебираетесь с капсульной машины, турки или растворимого кофе и хотите молочные напитки в одно касание;
- нужен простой автомат для дома или небольшого офиса без курсов бариста;
- важнее удобство и свежесмолотое зерно, чем тонкая настройка каждого параметра;
- бюджет ограничен, а войти в мир автоматических кофемашин хочется без переплаты.
Стоит поискать другое, если вы глубоко вовлечены в степени помола или хотите заниматься латте-артом дома.
Выводы: стоит ли брать
Tuvio TCM22AA честно отрабатывает свою главную задачу: превращает зерно в кофе в одно касание. Свежий помол, предсмачивание, 19 бар и автоматический капучинатор дают результат, ради которого автоматы и покупают.
Если вы прежде пили кофе из турки или гейзерной кофеварки, вам наверняка понравится. Разница между кофе, который готовит вам бариста в спешалти-кофейне, и эта кофемашина есть, но она не так уж и велика. По личному опыту скажу, что заметила за собой меньше трат в заведениях на кофе, потому что постоянно была уверенность, что и дома сейчас выпью не хуже.
Компромиссы у машины ровно там, где их логично ждать за эти деньги: целиком пластиковый корпус, заметный шум при помоле, всего две степени помола (крупный и мелкий) и постоянный уход с частым доливом воды. Если этот список не пугает, а простота и цена важнее, Tuvio TCM22AA выглядит разумным входным билетом в мир автоматических кофемашин. Если же хочется больших экспериментов с зерном и помолом, бюджет стоит закладывать заметно больше.
Плюсы
- Кофе в одно касание
- Автоматический капучинатор с плотной стабильной пеной
- Гибкие настройки крепости, объёма и температуры
- Сенсорный экран, подсветка кружки и регулировка носика по высоте
- Самоочистка и защита от запуска без воды
Недостатки
- Громкая работа
- Только две степени помола
- Необходимо часто мыть поддон и сливать воду