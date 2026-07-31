Заменит ли бариста за 23 000 рублей? Честный обзор кофемашины Tuvio TCM22AA

Есть ли какое-то исследование подтверждающее, что мысли о покупке кофемашины — самые навязчивые мысли в мире? Каждое утро, заваривая дрип или покупая стаканчик в каком-нибудь спешалти-месте, в голове так и возникает: «А вот была бы сейчас кофемашина…» А дальше следом идет мысль: «Но стоила бы не миллион…».

И вот, мои мечты, наконец-то, перешли в реальность: на кухне появилась интересная новинка от Яндекс Фабрики — Tuvio TCM22AA. Освоилась я с ней быстро, пользовалась долго и часто, поэтому спешу рассказать свои впечатления о аппарате.

Характеристики Tuvio TCM22AA

Модель: Tuvio TCM22AA

Tuvio TCM22AA Тип: автоматическая кофемашина

автоматическая кофемашина Используемый кофе: зерновой

зерновой Мощность: 1350 Вт

1350 Вт Давление: 19 бар

19 бар Резервуар для воды: 1,1 л

1,1 л Контейнер для зерен: 150 г

150 г Кофемолка: встроенная, 2 степени помола

встроенная, 2 степени помола Напитки: Эспрессо Американо Капучино Латте

Капучинатор: автоматический

автоматический Настройки: регулировка крепости кофе регулировка температуры регулировка объема порции

Функции: предварительное смачивание, автоматическая самоочистка, подогрев чашек, автоотключение, регулировка высоты дозатора, защита от включения без воды

предварительное смачивание, автоматическая самоочистка, подогрев чашек, автоотключение, регулировка высоты дозатора, защита от включения без воды Управление: сенсорная панель

сенсорная панель Габариты: 343 × 190 × 405 мм

343 × 190 × 405 мм Вес: 8,05 кг

8,05 кг Цвет: серый

серый Цена на момент обзора: 22 999 ₽

Комплект поставки

Коробка приезжает плотная, без ощущения экономии на упаковке. Внутри лежит всё, чтобы сварить первую чашку в день распаковки:

сама кофемашина;

съёмный резервуар для воды;

контейнер для молока со встроенным капучинатором;

два руководства: короткий гайд для быстрого старта и подробная инструкция;

базовый набор расходников и элементов для обслуживания и очистки.

Работает машина с зерном: помол и дозировку берёт на себя встроенная кофемолка, поэтому перед пользователем стоит задача максимально простая: засыпать зерна, нажать кнопку, получить кофе.

Дизайн и оформление

Tuvio TCM22AA компактна насколько это возможно: она, конечно же, больше, чем капсульная, но и не занимает половину столешницы, как у настоящих бариста в кофейнях. 34 см в ширину и всего 19 в глубину: такие габариты позволяют разместить устройство даже на узкой кухне и не упереться в верхние шкафы при высоте 40 см. Вес около 8 кг работает на пользу: во время помола корпус стоит уверенно и не трясется.

Корпус серый и целиком пластиковый. По ощущениям это честный бюджетный пластик: собрано аккуратно, без скрипов и щелей, но премиальной тяжести металла или софт-тач покрытий здесь ждать не стоит.

Спереди расположен сенсорный дисплей, через который проходит всё управление. Также есть приятная мелочь в виде подсветки кружки в момент приготовления. Это реально удобно ранним утром, когда общий свет на кухне включать не хочется.

Носик подачи регулируется по высоте под разную посуду. Это позволяет одинаково ровно заливать кофе в чашки разных форм: классические кружки, чайные пары из «Императорского фарфора», стаканы из коллекции Pragma и другие более необычные формы процессу никак не мешают.

Резервуар для воды, поддон для капель, заварочный блок и контейнер для молока снимаются, так что мыть и обслуживать машину можно без акробатики.

Что умеет Tuvio TCM22AA: функции и режимы

Меню у машины лаконичное и закрывает базовые сценарии:

Четыре напитка в пару касаний : эспрессо, американо, капучино и латте. Отдельно есть функция подачи горячей воды, которая изначально кажется ненужной, но по факту оказывается очень удобной — быстро заварить чашку чая, разбавить дрип, если закончились зерна и другие процессы, ради которых лень нагревать полный чайник.

: эспрессо, американо, капучино и латте. Отдельно есть функция подачи горячей воды, которая изначально кажется ненужной, но по факту оказывается очень удобной — быстро заварить чашку чая, разбавить дрип, если закончились зерна и другие процессы, ради которых лень нагревать полный чайник. Автоматический капучинатор . Молоко наливаете в съёмный контейнер, машина сама втягивает его и взбивает в плотную стабильную пену. Контейнер вместе с остатками молока убирается в холодильник до следующего раза.

. Молоко наливаете в съёмный контейнер, машина сама втягивает его и взбивает в плотную стабильную пену. Контейнер вместе с остатками молока убирается в холодильник до следующего раза. Регулировки под себя : крепость кофе, объём порции и температура. Один и тот же эспрессо можно сделать и покороче-поплотнее, и подлиннее. Это полезная функция позволяет со временем выточить свой идеальный кофейный вкус, либо подобрать «тот самый» вариант для каждого члена семьи.

: крепость кофе, объём порции и температура. Один и тот же эспрессо можно сделать и покороче-поплотнее, и подлиннее. Это полезная функция позволяет со временем выточить свой идеальный кофейный вкус, либо подобрать «тот самый» вариант для каждого члена семьи. Встроенная кофемолка с регулировкой помола . Здесь стоит сказать прямо: степеней помола всего две, так что пространство для экспериментов с зерном ограничено связкой грубее-тоньше. Но лично мне этих режимов хватало сполна.

. Здесь стоит сказать прямо: степеней помола всего две, так что пространство для экспериментов с зерном ограничено связкой грубее-тоньше. Но лично мне этих режимов хватало сполна. Помпа на 19 бар и предварительное смачивание . Перед основной экстракцией машина смачивает таблетку кофе, это помогает раскрыть вкус и получить ту самую пенку-крема.

. Перед основной экстракцией машина смачивает таблетку кофе, это помогает раскрыть вкус и получить ту самую пенку-крема. Подогрев чашек сверху, чтобы кофе не остывал об холодную керамику.

сверху, чтобы кофе не остывал об холодную керамику. Автоматическая самоочистка, блокировка запуска без воды и автоотключение берут на себя часть рутины и подстраховывают по безопасности.

берут на себя часть рутины и подстраховывают по безопасности. Съёмный заварочный блок, который можно вынуть и промыть под краном.

Как пользоваться и какой кофе получается

Сценарий предельно простой. Заливаете воду в резервуар, засыпаете зёрна в отсек кофемолки, для молочных напитков подключаете контейнер с молоком. Дальше выбираете на экране напиток, при желании подкручиваете крепость, объём и температуру, и нажимаете старт.

Кружка подсвечивается, машина мелет зерно, смачивает таблетку и прогоняет воду под давлением. Эспрессо готов примерно за полминуты, на капучино и латте уходит чуть больше времени из-за взбивания молока.

По вкусу важно держать ожидания в реальности. Свежесмолотое зерно, предсмачивание и 19 бар дают то, чего капсулы и растворимый кофе не дадут в принципе: живой аромат и плотную крема на поверхности. Для своего ценового сегмента напиток получается уверенно приличным, очень близким к тому, что делают в кофейнях или варят в гейзерных кофеварках. При этом чудес уровня дорогих автоматов ждать не стоит, а с учётом всего двух степеней помола главным рычагом вкуса становится выбор зёрен: хорошее зерно эта машина раскрывает, слабое не спасёт.

Молочная часть на своём месте. Автоматический капучинатор выдаёт густую и стабильную пену, которой хватает на добротный капучино или латте. Рисовать латте-арт им, конечно, не выйдет, но пенка получается ровной и приятной.

Из минусов, к которым привыкаешь, стоить отметить, что Tuvio TCM22AA работает заметно громко. Если вы начинаете готовить кофе в небольшой квартире, об этом будут знать все. Тихо, пока домашние спят, насладиться чашечкой не получится.

Уход, уборка и на сколько хватает воды

Главная плата за автоматику это регулярный уход, и здесь Tuvio TCM22AA требует внимания. Приготовьтесь, здесь будет важно постоянство. После молочных напитков капучинатор и контейнер стоит промывать, чтобы молоко не засыхало в каналах. Машина помогает автоматической промывкой, а сам контейнер с остатками молока удобно убрать в холодильник.

Заварочный блок время от времени вынимается и промывается под краном, а отработанная кофейная таблетка отправляется в контейнер для жмыха. Поддон для капель и контейнер для жмыха здесь компактные, так что опустошать их придётся часто, ориентировочно каждые несколько чашек.

Рекомендую заглядывать в поддон каждые 3-4 чашки, чтобы не доводить до полного «наводнения», потому что в этом случае, придется на цыпочках нести поддон до раковины и надеяться, что ничего не прольется (прольется). Периодически машине нужна декальцинация от накипи, особенно если вода жёсткая.

Теперь про воду. Резервуар на 1,1 литра, и это, пожалуй, самый спорный момент. Часть воды уходит не в чашку, а на промывки: машина ополаскивает тракт при включении и выключении, плюс тратит воду на предсмачивание. В итоге одной заправки хватает ориентировочно на 4-6 полноценных порций, если варить американо, и заметно больше, если ограничиваться короткими эспрессо. Вроде бы логика простая: пьешь кофе — вода заканчивается, но в какой-то момент появляется ощущение, что этот аппарат, словно требовательный тамагочи, который каждые два дня скандирует: «Давай воду! Давай воду!».

Кому стоит купить Tuvio TCM22AA

Машина хорошо ложится в конкретный сценарий. Стоит присмотреться, если:

вы перебираетесь с капсульной машины, турки или растворимого кофе и хотите молочные напитки в одно касание;

нужен простой автомат для дома или небольшого офиса без курсов бариста;

важнее удобство и свежесмолотое зерно, чем тонкая настройка каждого параметра;

бюджет ограничен, а войти в мир автоматических кофемашин хочется без переплаты.

Стоит поискать другое, если вы глубоко вовлечены в степени помола или хотите заниматься латте-артом дома.

Выводы: стоит ли брать

Tuvio TCM22AA честно отрабатывает свою главную задачу: превращает зерно в кофе в одно касание. Свежий помол, предсмачивание, 19 бар и автоматический капучинатор дают результат, ради которого автоматы и покупают.

Если вы прежде пили кофе из турки или гейзерной кофеварки, вам наверняка понравится. Разница между кофе, который готовит вам бариста в спешалти-кофейне, и эта кофемашина есть, но она не так уж и велика. По личному опыту скажу, что заметила за собой меньше трат в заведениях на кофе, потому что постоянно была уверенность, что и дома сейчас выпью не хуже.

Компромиссы у машины ровно там, где их логично ждать за эти деньги: целиком пластиковый корпус, заметный шум при помоле, всего две степени помола (крупный и мелкий) и постоянный уход с частым доливом воды. Если этот список не пугает, а простота и цена важнее, Tuvio TCM22AA выглядит разумным входным билетом в мир автоматических кофемашин. Если же хочется больших экспериментов с зерном и помолом, бюджет стоит закладывать заметно больше.