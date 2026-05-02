Промокоды для Black Russia на май 2026

Список актуальных промокодов на деньги, автомобили, опыт, скины, аксессуары и многое другое.

Редакция The GEEK сегодня в 12:00

Black Russia — одна из самых популярных мобильных онлайн-игр в жанре RP. Проект создан на движке GTA: San Andreas и предлагает игрокам виртуальную жизнь в современной России. Здесь можно выбрать любой путь — от криминального авторитета и гонщика до бизнесмена или сотрудника полиции. Игра сочетает атмосферу «лихих 90-х», уличную культуру и активное социальное взаимодействие между игроками.

Чтобы сделать игру интереснее, разработчики регулярно выпускают специальные промокоды. Они позволяют получить разные бонусы: деньги, опыт, автомобили, уникальные скины и другие полезные предметы. Публикуем рабочие промокоды в Блэк Раша на май 2026 года, а также рассказываем, как их активировать. Добавьте страницу в «Закладки», мы будем обновлять ее и добавлять новые промокоды.

Рабочие промокоды Black Russia на май 2026 года

  • #LBVY — Bentley Mulliner Bacalar на 6 часов
  • #KNBT — Bugatti La Noire на 6 ч. и VIP Gold на 3 часа
  • #ADGV
  • #LWWN — Porsche Panamera S на 6 часов
  • #WHSPR — 15 000 рублей, BMW M5 F90 на 3 часа и Vip Gold на 2 часа
  • #BQZF — Audi RS6 C7 Рестайлинг на 6 часов
  • #TRVF — BMW M3 E36 на 6 часов и VIP Gold на 3 часа
  • #KDTR — Lamborghini Aventador S на 6 часов и VIP Gold на 3 часа
  • #NKLS — Mercedes-Benz CLS63 AMG на 6 часов и VIP Gold на 3 часа
  • #BCASE192 — бесплатный кейс
  • #MHRD — Mercedes-Benz GT63s на 6 часов и VIP Gold на 3 часа
  • #brblitz — 30 000 рублей, VIP Platinum на 2 часа, аксессуар «Рюкзак танкиста» на 12 часов, аксессуар «Баскетбольный рюкзак» навсегда
  • #LVP — VIP Gold на 2 часа, Boomer 5 F90 на 6 часов
  • #FMBD — Lamborghini Aventador S на 3 часа и VIP Gold на 1 час
  • #BR14 — Lamborghini Gallardo на 6 часов, аксессуары Шар и Очки-сердечки на 12 часов, VIP Gold на 3 часа
  • #SFVM — 30 000 рублей, Dodge Viper GTC на 3 часа, VIP Platinum на час
  • #LGNBR — статус VIP Gold на 2 часа, Nissan GT-R R35 на 6 часов
  • #FPSBR — VIP Gold на 1 час, Audi R8 V10 на 3 часа
  • #BRAMR — VIP Gold на 3 часа, Ferrari 488 GTB на 6 часов
  • #JNRSA — BMW M3 E36 на 3 часа, скин №12293 на 3 часа
  • #YANBR — Bugatti La Noire на 3 часа, скин №24 на 3 часа
  • #BRJNZ — автомобиль
  • #NYBR25 — Bugatti Divo на 6 часов, VIP Gold на 1 час
  • #upd — скин №203 на 1 час
  • #vkbr — Boomer 4 Кабриолет на 2 дня, скин №270 на 4 дня
  • #friday13 — скины №208, №262 и №207 на 2 часа каждый, Raesr Tachyon 2019 на 2 часа
  • #shark — GT63s на 3 часа
  • #ytbr — BMW X6M F16 на 3 часа
  • #YANJNR — Lamborghini Aventador S на 3 часа, VIP Gold на 1 час
  • #creep — GAZ 2402 Halloween на 7 часов, облики №5370 и №5367 на 15 часов каждый, VIP Gold на 15 часов, автомобиль Lotus Exige Halloween на 7 часов, облик 5323 на 5 часов
  • #fear — аксессуар «Черная маска дьявола» на 108 часов
  • #freddy — аксессуар «Оранжевая маска тыквы» на 5 дней
  • #inbr — Mercedes-Benz G65 AMG на 1 час
  • #BRLV — VIP Gold на 1 час, Bentley Mulliner Bacalar на 3 часа
  • #DCMBR — VIP Gold на 1 час, Nissan GT-R R35 на 3 часа
  • #maslennikov — скин 6871 на 7 дней, BMW M5 F90 на 12 часов
  • #PLMBR — VIP Gold на 1 час, Chevrolet Camaro ZL1 на 3 часа
  • #dimk — 15 000 рублей, скин №283 на 12 часов, аксессуар «Шарик» на 12 часов, Amber 12 часов
  • #BRVK — VAZ 1111 на 12 часов
  • #donny — 15 000 рублей, Rolls-Royce Cullinan на 12 часов, скин №200 на 12 часов, аксессуар «Рюкзак Скуби» на 12 часов, VIP Gold на 1 час
  • #BRLVU — VIP Gold на 6 часов, Bugatti Chiron на 12 часов, 5 000 рублей
  • #NGDBR — VIP Gold на 3 часа, Lamborghini Urus на 12 часов
  • #shield — GAZ 69 на 24 часа, скин №22 на 24 часа, скин №23 на день, аксессуар «Щит» на 12 часов, VIP Gold на 12 часов
  • #topkin — 120 000 рублей, Lamborghini Huracan на 12 часов, скин №89 на 12 часов, VIP Gold на 12 часов
  • #DEV — «Четырка» на 8 часов
  • #SCOOBY — V Minibus Halloween на 6 часов
  • #clown23 — VIP Gold на 12 часов, Boomer F6 на 6 часов, аксессуар «Лицо тролля с париком», аксессуар «Инопланетянин с париком» на 6 часов, аксессуар «Шарик» на 6 часов
  • #BROCT — VIP Gold на 3 часа, Bugatti Divo на 6 часов
  • #MATIZZZ — Daewoo Matiz на 3 часа
  • #enzodr — BMW M3 E36 на 12 часов, купон x2 на 12 часов, VIP Platinum на 3 часа
  • #fpbr — 488 pizza на 3 часа, VIP Gold на 1 час
  • #LOCBR — VIP Gold на 1 час, Bugatti La Noire на 3 часа
  • #start — автомобиль W124 на 3 часа

Как активировать промокоды в Black Russia

Активировать промокоды в игре Black Russia можно всего за несколько шагов:

  1. Откройте игровое меню — нажмите на значок с тремя полосками в правом верхнем углу экрана.
  2. Перейдите в раздел «Промокод».
  3. Нажмите кнопку «Активировать промокод».
  4. Введите код вручную, обязательно включая символ #, и нажмите «Ввести».
  5. Если код введён правильно, награда автоматически появится в инвентаре или в разделе «Забрать призы».
