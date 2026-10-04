Apple признала проблему с iPhone 18 Pro Max: некоторые смартфоны придётся заменить
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Apple признала проблему с iPhone 18 Pro Max: некоторые смартфоны придётся заменить

Часть устройств в сети AT&T теряет мобильную связь и показывает SOS. Обновление предотвращает проблему, но уже пострадавшие смартфоны программно не восстановить.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 20:23
Apple признала проблему с iPhone 18 Pro Max: некоторые смартфоны придётся заменить

Apple подтвердила проблему, из-за которой небольшое число iPhone 18 Pro Max в сети американского оператора AT&T полностью теряет мобильную связь. Пользователи не могут звонить, отправлять сообщения и пользоваться мобильным интернетом.

Для предотвращения сбоя Apple выпустила iOS 27.0.1 и обновление настроек оператора. Последнее должно автоматически установиться в течение 14 дней, его также можно получить вручную через раздел «Основные» → «Об этом устройстве».

Однако обновления помогают только предотвратить появление проблемы. Если iPhone 18 Pro Max уже потерял связь, Apple рекомендует заменить устройство через службу поддержки, Apple Store или AT&T.

Проблема затрагивает не все iPhone 18 Pro Max и пока считается ограниченной. Интересно, что американская версия Pro Max использует модем Qualcomm, тогда как iPhone 18 Pro с собственным модемом Apple C2 от сбоя не страдает.

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