Apple признала проблему с iPhone 18 Pro Max: некоторые смартфоны придётся заменить

Apple подтвердила проблему, из-за которой небольшое число iPhone 18 Pro Max в сети американского оператора AT&T полностью теряет мобильную связь. Пользователи не могут звонить, отправлять сообщения и пользоваться мобильным интернетом.

Для предотвращения сбоя Apple выпустила iOS 27.0.1 и обновление настроек оператора. Последнее должно автоматически установиться в течение 14 дней, его также можно получить вручную через раздел «Основные» → «Об этом устройстве».

Однако обновления помогают только предотвратить появление проблемы. Если iPhone 18 Pro Max уже потерял связь, Apple рекомендует заменить устройство через службу поддержки, Apple Store или AT&T.

Проблема затрагивает не все iPhone 18 Pro Max и пока считается ограниченной. Интересно, что американская версия Pro Max использует модем Qualcomm, тогда как iPhone 18 Pro с собственным модемом Apple C2 от сбоя не страдает.