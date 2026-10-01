Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+

Samsung уже несколько лет тасует размеры флагманских планшетов. В 2024 году вышли Galaxy Tab S10+ и Ultra, в 2025-м компания вернула компактную модель с Tab S11, а в 2026-м снова сделала ставку на крупный формат. Galaxy Tab S12+ получил 12,6-дюймовый экран, но при этом стал тоньше и легче.

Снаружи всё тот же строгий алюминиевый корпус, зато внутри новый Dimensity 9500, четыре динамика и переработанная система охлаждения. Разбираемся, насколько удачным получился Galaxy Tab S12+, стоит ли он своих денег и кому вообще нужен такой планшет.

Характеристики Samsung Galaxy Tab S12+

Модель: Samsung Galaxy Tab S12+ 5G (SM-X846B)

Экран: 12,6″ Dynamic AMOLED 2X, 2800×1752, 262 ppi, 120 Гц, до 1600 нит

Процессор: MediaTek Dimensity 9500, 3 нм

Графика: Mali-G1-Ultra MC12

Память: 12/256 или 12/512 ГБ, microSD до 2 ТБ

Камеры: основная 13 Мп, фронтальная 12 Мп с широким углом

Аккумулятор: 10 600 мА·ч, зарядка 45 Вт

Звук: четыре динамика

Связь: 5G, nano-SIM и eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0

Защита: IP68, у планшета и у S Pen

Биометрия: сканер отпечатков в экране, распознавание лица

ОС: One UI 9 на Android 17, до семи обновлений ОС

Размеры и вес: 289,5×187,8×5,3 мм, 555 г

Цена на момент обзора: 117 990 ₽ за 12/256 ГБ 151 990 ₽ за 5G 12/512 ГБ



Что в комплектации

планшет;

стилус S Pen;

кабель USB-C;

скрепка и документация.

Блока питания нет, адаптер на 45 Вт придётся покупать отдельно.

Дизайн: тоньше, чем кажется возможным

Корпус цельный, из алюминия с мелкой матовой обработкой. Серый оттенок под лампой уходит в холодный серо-фиолетовый, при дневном свете становится почти чёрным. Толщина 5,3 мм: сбоку планшет похож на линейку. При этом корпус не прогибается и не скрипит, я проверял.

На спинке только камера со вспышкой, логотип и контакты для клавиатуры-чехла. На коротких гранях по две прорези динамиков и USB-C, на длинной кнопки и лоток под nano-SIM и microSD.

Фронтальная камера стоит на длинной грани. В видеозвонке в альбомной ориентации вы смотрите в объектив, а не мимо него.

Защита IP68 распространяется и на планшет, и на перо. Купаться с ним не стоит, но пролитый чай или дождь по дороге ему не страшны.

Экран: большой, яркий и честно глянцевый

12,6-дюймовый экран с соотношением сторон 16:10 по ощущениям уже ближе к небольшому ноутбуку, чем к обычному планшету. Разрешения 2800×1752 и плотности 262 ppi хватает с запасом: мелкий текст в документах выглядит чётко, интерфейс аккуратно, фотографии детально.

AMOLED здесь хорош именно тем, за что его и любят. Чёрный остаётся по-настоящему чёрным, поэтому в тёмных сценах изображение буквально сливается с рамками. Частота 120 Гц делает прокрутку плавной, а работу с S Pen особенно приятной.

С яркостью тоже полный порядок. Даже на улице под солнцем экран остаётся читаемым: текст, фотографии и элементы интерфейса хорошо различимы, постоянно искать тень не приходится.

Рамки одинаковые со всех сторон и достаточно широкие, чтобы удобно держать планшет рукой. Но для флагманской модели за такие деньги хотелось бы видеть их тоньше. Особенно странно они смотрятся рядом с корпусом толщиной всего 5,3 мм.

Главный минус экрана связан с покрытием. Оно глянцевое и охотно собирает отражения: окно или настольная лампа легко превращаются в часть картинки. Если блики раздражают, придётся либо мириться, либо докупить фирменную антибликовую плёнку.

S Pen: маленький, но пишет как надо

S Pen идёт в комплекте, что для флагманского планшета всё ещё приятно: у многих конкурентов стилус приходится докупать отдельно, причём иногда по цене хороших наушников.

Само перо заметно короче обычной ручки, но к размеру быстро привыкаешь. Наконечник мягкий, по стеклу не стучит и даёт приятное сопротивление при письме. Задержка практически не ощущается: линия появляется точно под кончиком даже при быстрых росчерках.

Распознавание рукописного текста тоже работает отлично. Я писал обычной прописью, как в тетради, а планшет без проблем превращал записи в печатный текст.

Хранится S Pen на длинной грани корпуса и держится на магнитах, поэтому не укатывается со стола и не болтается отдельно в рюкзаке. Заряжать его не нужно: Bluetooth здесь нет, перо работает без аккумулятора.

Для конспектов, заметок в PDF, подписей и быстрых набросков связка планшета и S Pen вполне способна заменить обычный блокнот.

Производительность: запас на годы вперёд

Dimensity 9500 здесь работает в полной конфигурации: одно производительное ядро разгоняется до 4,21 ГГц, ещё три до 3,5 ГГц, а четыре остальных до 2,7 ГГц. По меркам Android-планшетов запас мощности огромный.

Тест Результат AnTuTu V12, общий балл 3 616 484 AnTuTu: CPU / GPU 1 153 215 / 1 341 487 AnTuTu: память / UX 450 693 / 671 089 Geekbench 7.1: одно ядро / многоядерный 2780 / 9403 CPDT: последовательное чтение / запись 2,63 ГБ/с / 805 МБ/с CPDT: произвольное чтение / запись 22 МБ/с / 49 МБ/с CPU Throttling Test, 5 минут 85% производительности

В CPU Throttling Test минимальная производительность за пять минут составила 85% от максимальной. Сильного провала под нагрузкой нет, а после полного прогона AnTuTu температура аккумулятора выросла всего на 2,5 °C. Для корпуса толщиной 5,3 мм результат очень хороший. Здесь явно помогает новая система охлаждения с 3D-испарительной камерой.

В играх запас мощности чувствуется сразу. Call of Duty: Mobile работает на максимальных настройках плавно, а большой 12,6-дюймовый экран и четыре динамика заметно усиливают впечатление по сравнению со смартфоном. Даже после продолжительной игры корпус остаётся умеренно тёплым и не мешает держать планшет в руках.

В обычной работе упереться в производительность ещё сложнее. Приложения запускаются мгновенно, переключение между ними происходит без задержек, а мощности GPU с большим запасом хватает для любых современных игр из Google Play.

Звук: планшет, который приятно слушать

Четыре динамика играют громко и объёмно, с хорошо заметным стереоэффектом. Даже на высокой громкости всё остаётся чистым, голоса не теряются, а в фильмах и играх чувствуется нормальная сцена.

Для планшета результат отличный: сериалы и YouTube спокойно можно смотреть без наушников, не чувствуя, что сильно жертвуешь качеством.

Камеры: для документов и звонков

Основная камера на 13 Мп здесь скорее рабочий инструмент, чем замена смартфону. Для документов, чеков, слайдов и быстрых снимков её хватает: при хорошем освещении кадры получаются резкими, а текст читается без проблем.

Фронтальная камера на 12 Мп с широким углом рассчитана прежде всего на видеозвонки. Расположение на длинной грани здесь важнее количества мегапикселей: в альбомной ориентации взгляд получается естественнее, а в кадр помещается больше пространства.

Автономность и зарядка

Ёмкость аккумулятора составляет 10 600 мА·ч. При плотной работе, когда планшет почти весь день заменяет ноутбук, заряда хватает примерно до вечера. Если использовать его спокойнее, с браузером, почтой, заметками и сериалами, Galaxy Tab S12+ спокойно живёт два-три дня.

Быстрая зарядка поддерживается мощностью до 45 Вт. Samsung заявляет около 95 минут до 100%, и по факту цифра выглядит реалистично: при 16% планшет показывал 1 час 23 минуты до полной зарядки. Единственный минус в том, что блока питания в комплекте нет, поэтому подходящий адаптер придётся докупить отдельно.

One UI 9: планшет, который хочет быть компьютером

One UI 9 хорошо использует большой экран. Одновременно можно открыть до трёх приложений, например YouTube, заметки и браузер, а нужные программы быстро перетаскивать из панели задач в многооконный режим.

С клавиатурой, мышью или тачпадом планшет становится заметно ближе к ноутбуку. В DeX появляется привычная работа с окнами, поэтому Galaxy Tab S12+ вполне подходит не только для развлечений, но и для документов, почты и браузера.

Samsung обещает до семи обновлений Android, так что по части софта планшет должен оставаться актуальным ещё много лет.

Кому стоит взять Samsung Galaxy Tab S12+

нужен большой экран для кино, чтения и документов;

важен интернет без раздачи со смартфона: 5G, eSIM и слот для SIM;

хочется флагманской мощности с запасом на годы;

пишете от руки: S Pen уже в коробке, а рукописный текст распознаётся отлично;

нужен тонкий планшет, который легко носить в рюкзаке.

Кому пройти мимо

раздражают отражения ламп и окон на глянцевом экране;

нужен компактный планшет: 11-дюймовой модели в этом году нет;

планшет нужен только для YouTube и соцсетей;

Итого. Самый мощный Samsung в удобном размере

Galaxy Tab S12+ не удивляет внешностью, но почти ни в чём не проседает. Тонкий корпус с IP68, яркий AMOLED, который отлично читается даже на солнце, объёмный звук четырёх динамиков, стабильный Dimensity 9500 и отличный S Pen в комплекте складываются в один из самых сбалансированных Android-планшетов года.

Претензии мелкие: глянцевый экран бликует, рамки могли быть тоньше, а блок питания придётся докупать. Вопрос скорее в цене: 117 990 ₽ за версию на 256 ГБ и 151 990 ₽ за 5G с 512 ГБ, плюс клавиатура отдельно, если планшет нужен для работы. За эти деньги вы получаете планшет, который закроет почти любую задачу, разумную для планшета, и не устареет ещё много лет.