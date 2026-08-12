Экран размером с ноутбук, толщина в половину карандаша. Обзор HUAWEI MatePad Pro Max

Знаете, что первым делом делает каждый, кому я даю подержать этот планшет? Разворачивает его ребром к себе. На фотографии 4,7 мм это просто цифра. В руках это когнитивный диссонанс: экран размером с ноутбук, а толщина как половина карандаша. Второй вопрос всегда одинаковый: «И что, он реально заменяет ноутбук?»

Вот об этом и поговорим. Я прожил с HUAWEI MatePad Pro Max в комплекте с фирменной клавиатурой достаточно. Цены на старте такие: 99 999 ₽ за 12/256 ГБ с чехлом-книжкой, 114 999 ₽ за ту же память с клавиатурой и 129 999 ₽ за 12/512 ГБ с клавиатурой. Спойлер: сильнее всего меня удивила не толщина корпуса и даже не экран. Удивил аксессуар, которому в обзорах обычно достаётся одна строчка ближе к концу.

Характеристики HUAWEI MatePad Pro Max

Модель: HUAWEI MatePad Pro Max (GEM-W09)

HUAWEI MatePad Pro Max (GEM-W09) Экран: 13,2″ гибкий OLED, 3000 × 2000, 273 ppi, до 144 Гц, PaperMatte

13,2″ гибкий OLED, 3000 × 2000, 273 ppi, до 144 Гц, PaperMatte Яркость: до 1600 нит, контрастность 2 000 000:1

до 1600 нит, контрастность 2 000 000:1 Экран к корпусу: 94%, рамки около 3,55 мм

94%, рамки около 3,55 мм Процессор: 9-ядерный Kirin T93A Pro, 14 потоков, до 2,75 ГГц

9-ядерный Kirin T93A Pro, 14 потоков, до 2,75 ГГц Память: 12 ГБ ОЗУ / 256 ГБ, есть версия на 512 ГБ

12 ГБ ОЗУ / 256 ГБ, есть версия на 512 ГБ Батарея: 10 400 мА·ч, кремниевый анод

10 400 мА·ч, кремниевый анод Зарядка: до 66 Вт, адаптер 100 Вт в комплекте, обратная зарядка 40 Вт

до 66 Вт, адаптер 100 Вт в комплекте, обратная зарядка 40 Вт Звук: 6 динамиков, HUAWEI SOUND, 4 микрофона

6 динамиков, HUAWEI SOUND, 4 микрофона ОС: HarmonyOS 4.3

HarmonyOS 4.3 Камеры: 50 Мп (тыл, f/1.8, автофокус, вспышка, видео 4K 60 к/с) 12 Мп (фронт, f/2.4)

Связь: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NearLink, USB-C 3.1

Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NearLink, USB-C 3.1 Навигация: GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS

GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS Габариты: 289,34 × 196,34 × 4,7 мм, 509 г

289,34 × 196,34 × 4,7 мм, 509 г Цвета: космический серый, голубой

космический серый, голубой Цена: от 99 999 ₽, версия 12/256 ГБ с клавиатурой стоит 114 999 ₽

Что лежит в коробке

Набор скромный по количеству позиций, но очень весомый по содержанию:

планшет;

адаптер питания HUAWEI SuperCharge на 100 Вт;

кабель USB-C на USB-C;

салфетка из микрофибры;

документация.

Про адаптер стоит сказать отдельно. 100 Вт (20 В / 5 А) это, пожалуй, самый мощный блок, который сегодня в принципе кладут в коробку с планшетом. Сам планшет столько не съест, его потолок 66 Вт, но зарядить от этого блока ноутбук или телефон получится без вопросов. Один блок закрывает всю технику в сумке, и это не мелочь, а минус одна зарядка в рюкзаке. Второе приятное изменение: кабель наконец-то USB-C с обеих сторон, а не USB-A, как в прошлых поколениях.

Клавиатура HUAWEI Glide Keyboard приезжает отдельной коробкой. В моей комплектации она идёт в наборе, но формально это опция, как и обычный чехол-книжка. Стилуса M-Pencil Pro в коробке нет, он покупается отдельно. У меня своя «прошка», и без неё картина была бы неполной.

Дизайн: цифра 4,7 мм не готовит к тому, что будет в руках

Описывать словами толщину корпуса занятие неблагодарное, поэтому попробую так: планшет одновременно нереально большой и нереально тонкий. Мозг к такому сочетанию не готов. Вы берёте предмет с диагональю 13,2 дюйма, ждёте ощущения «книга в твёрдом переплёте», а получаете ощущение «толстый журнал».

509 граммов при такой площади это очень мало. Не «легко для планшета», а именно мало. Держать одной рукой на улице реально, хотя из-за габаритов удобнее всё-таки двумя.

Корпус цельнометаллический, построен на новой архитектуре Huawei Cloud Falcon. Тем, кто уже мысленно представил, как эта пластина складывается в рюкзаке между ноутбуком и бутылкой воды, отвечаю: устойчивость к изгибу здесь приличная, конструкцию сертифицировал TÜV Rheinland, и Huawei заявляет заметный прирост жёсткости относительно прошлого поколения. За три недели в сумке ничего не повело и не хрустнуло.

Мой экземпляр космический серый, по факту почти чёрный, чехол в тон. Выглядит строго и по-взрослому, на встрече читается как рабочий инструмент. Есть ещё голубой с переливающейся задней панелью, которая ловит свет под разными углами. Если хочется, чтобы планшет замечали, вам туда.

Рамки вокруг экрана примерно 3,55 мм, одинаковые по всему периметру, полезная площадь передней панели 94%. Выреза под фронтальную камеру в экране нет.

Эффект получается почти безрамочный: включаешь фильм, и картинка будто висит в воздухе без опоры.

Чехол-клавиатура Glide Keyboard: главный сюрприз

Обычно аксессуару в обзоре достаётся абзац. Здесь придётся выделить целый раздел, потому что именно чехол оказался деталью, которая меняет сценарий использования планшета.

Материалы и ощущения. Чехол сделан очень достойно: приятный на ощупь материал, аккуратные швы, дорогой вид. Это не «пластиковый обвес за пять тысяч», а аксессуар, который не стыдно достать на переговорах.

Отсек для стилуса. Ключевая находка. Стилус не нужно таскать примагниченным к торцу планшета, откуда он рано или поздно отваливается в недрах сумки. Он прячется внутрь чехла, в специальную нишу, и конструкция от этого нигде не выпирает.

Клавиши и тачпад. Клавиши тактильно приятные, ход честный, они не ощущаются пластиковыми, печатать долго комфортно. Тачпад хороший, но не идеальный: на полчаса почты его хватит с запасом, а вот на полный рабочий день всё-таки захочется мышку.

Цельная конструкция. Клавиатура от чехла не отстёгивается. Кому-то это минус: нельзя быстро скинуть клавиатуру и остаться с «голым» планшетом в чехле. Но именно эта цельность даёт то, ради чего я готов простить остальное.

Это можно поставить на колени. За счёт жёсткого основания и очень сильных магнитов конструкция не складывается и не съезжает, она держится как ноутбук. Работать на коленях в поезде, в самолёте, на скамейке в парке, буквально на ходу, вполне реально. Большинство планшетных чехлов-подставок на коленях превращаются в аттракцион «поймай экран». Здесь этой проблемы просто нет. Угол наклона регулируется в широком диапазоне: хоть почти вертикально для сериала, хоть разложить планшет на столе под небольшим наклоном для рисования.

Плата за это. Габариты. Клавиатура добавляет конструкции примерно 2,5 см ширины и около 0,5 см толщины. Тот самый ультратонкий корпус, за который вы платили, в чехле уже не такой ультратонкий. Логика простая: либо носите планшет голым и наслаждаетесь 4,7 мм, либо носите его как мини-ноутбук и получаете рабочее место где угодно. По моему опыту второй сценарий случается чаще.

Экран PaperMatte: ради этого сюда и приходят

13,2 дюйма гибкого OLED с разрешением 3000 × 2000 и плотностью 273 ppi. Пиксели не разглядеть, шрифты чистые, чёрный настоящий, а не тёмно-серый. Заявленная пиковая яркость до 1600 нит, заявленная контрастность 2 000 000:1. Развёртка 144 Гц работает не только в приложениях, но и в самом интерфейсе, и после неё возвращаться к 60 Гц откровенно грустно.

Главное — матовость получена не наклейкой и не плёнкой, а нанотравлением поверхности самого защитного стекла. Отсюда два следствия. Первое: покрытие не отслоится, не пойдёт пузырями и не поцарапается так, как царапается плёнка. Второе: на ощупь это стекло, а не пластик. Палец скользит правильно, стилус идёт с приятным сопротивлением.

Читать на нём отлично, работать долго комфортно, глаза действительно устают меньше. У экрана есть сертификат комплексной защиты зрения TÜV Rheinland 5.0. Контрастность субъективно не такая «звенящая», как у глянца, но, что показательно, при сравнении в лоб с глянцевым экраном разница почти не считывается. Зато исчезает главное раздражение любого большого экрана: отражения окна, лампы и собственного лица поверх текста.

Но давайте будем честны. Ярким солнечным днём на улице у матового покрытия ореол от солнца шире, чем у глянца, и под определёнными углами глянец может выглядеть выигрышнее. В помещении и в тени PaperMatte выигрывает всегда. Поскольку планшет такого размера чаще живёт за столом, в кресле и в дороге, чем на пляже в полдень, размен получается выгодный.

Побочный плюс, о котором редко думают: матовое покрытие экономит батарею. Выкручивать яркость на максимум просто не хочется, картинка читается при умеренной подсветке.

HarmonyOS 4.3 и приложения: отвечаю на главный вопрос сразу

Google-сервисов здесь нет. Это первое, о чём спрашивает любой потенциальный покупатель, поэтому проговорю честно.

Взамен есть фирменный магазин AppGallery, интегрированный с репозиторием APKPure, плюс возможность ставить обычные Android-приложения из APK-файлов. Процесс установки ничем не отличается от привычного Android: скачали, нажали, поставилось. На практике за один вечер собирается полный рабочий набор софта, и дальше вы про эту тему не вспоминаете.

Мессенджеры, браузеры, читалки, таск-менеджеры и навигация ставятся без танцев. Лично я для удобства использую Aurora Store взамен Google Play.

Софт для работы: три вещи, ради которых стоит остаться

ПК-версия WPS Office — бесплатная и полнофункциональная, с привычным компьютерным интерфейсом: панелями, лентами и горячими клавишами. Это не мобильный офис с тремя кнопками, а полноценный редактор, в котором можно верстать таблицы или вычитывать длинные документы. Если по каким-то причинам не нравится WPS Office, то смело ставьте ONLYOFFICE.

Трёхоконная многозадачность. Три окна одновременно, переключение одним касанием. На 13,2 дюймах это не издевательство над глазами, а рабочий сценарий: слева документ, по центру браузер, справа мессенджер. На планшете с 11-дюймовым экраном такое обычно заканчивается тремя узкими полосками, здесь каждому окну хватает места.

GoPaint. Собственное приложение Huawei для рисования: больше 150 профессиональных кистей, художественные инструменты, режимы анимации и «умная карта цветов», когда вы наводите камеру на реальный объект и переносите его оттенки прямо в проект. В связке со стилусом M-Pencil Pro планшет превращается в полноценный графический инструмент, а не в «поверхность, на которой тоже можно рисовать».

Отдельно отмечу фирменные «Заметки»: они тоже подтянули ИИ-инструменты и стали заметно взрослее, чем в прошлых поколениях. Из коробки доступен видеоредактор Filmora, но бесплатно им можно пользоваться только месяц, дальше подписка.

Производительность и нагрев

Внутри Kirin T93A Pro: девятиядерный чип с 14 потоками и частотой до 2,75 ГГц в паре с 12 ГБ оперативной памяти.

Результат в AnTuTu v11.1.4 составил 1 223 554 балла. По подтестам:

Подтест Баллы CPU 526 960 Память 384 257 UX 312 337 GPU 0

Ноль в графике это не опечатка и не поломка. Графический подтест на связке этого чипа и HarmonyOS просто не отработал, у Huawei такое случается регулярно. То есть больше миллиона баллов планшет набрал вообще без графической части, и с посчитанным GPU итог был бы заметно выше. Показать то, что реально вывелось на экран, честнее, чем подгонять красивую цифру.

Теперь то, что важнее синтетики. За три недели я ни разу не поймал момент, когда планшету не хватило бы мощности. Интерфейс на 144 Гц летает, три окна система тянет без единого подтормаживания, приложения открываются мгновенно, а не «мгновенно, если недавно запускал».

Играть в игры на таком экране — одно удовольствие, а если подключить сюда геймпад, то будет вообще песня!

Нагрев. Для корпуса толщиной 4,7 мм это главный вопрос, потому что охлаждать тут физически нечем. Систему переработали: материнскую плату вынесли в центр корпуса для равномерного распределения тепла, испарительная камера стала двухслойной, площадь теплоотвода выросла на 100%, общая эффективность на 30%.

За весь прогон AnTuTu планшет нагрелся с 27 до 32 градусов, то есть всего на 5 °C, и потратил 3% заряда. Для стресс-теста это очень скромно. В обычной работе корпус остаётся прохладным, максимум слегка тёплым в верхней части. Инженеры справились.

Автономность и зарядка

Батарея на 10 400 мА·ч (типичное значение) с кремниевым анодом. Официально заявлено до 14,5 часа воспроизведения локального видео.

На смешанной нагрузке планшет живёт от двух до трёх дней. Это когда днём почта и мессенджеры, вечером пара серий сериала, между делом браузер и заметки. При активном использовании, то есть полный рабочий день с документами, браузером и созвонами, он уверенно доживает до вечера, и запаса ещё хватает досмотреть фильм. Для устройства с 13-дюймовым OLED на 144 Гц это очень хороший результат.

Зарядка до 66 Вт, комплектным блоком на 100 Вт планшет наполняется быстро. И не забывайте про обратную проводную зарядку до 40 Вт: планшет умеет подзаряжать смартфон или наушники. В поездке, когда розетка в купе одна, эта функция выручает сильнее, чем кажется на бумаге.

Звук и камера

Шесть динамиков с технологией HUAWEI SOUND, включая низкочастотный модуль на четырёх излучателях. Звук приятный, объёмный и глубокий, без намёка на «пищалку в тонком корпусе».

Смотреть сериалы и слушать музыку фоном действительно комфортно, желания немедленно достать наушники не возникает. Плюс четыре микрофона, что заметно на созвонах: собеседники не переспрашивают.

Камера, которая внезапно не для галочки. 50 Мп с автофокусом, диафрагмой f/1.8 и вспышкой. Видео пишется в 4K 60 к/с, а среди планшетов это до сих пор редкость.

Снимать планшетом отдыхающих на пляже никто не будет, но вот сфотографировать доску на встрече, слайд с презентации или документ для распознавания получается идеально: автофокус наводится быстро, текст читается без «мыла».

Стилус M-Pencil Pro

В комплекте его нет, покупается отдельно. Если берёте планшет для рисования или конспектов, берите сразу.

У стилуса кнопка сверху, на неё вешается запуск любого приложения. Три сменных наконечника: для рисования, для мелкого письма и для долгого письма. На корпусе есть сенсорная зона с виброоткликом: слегка сжимаете пальцами, и выскакивает меню быстрых действий, например обвести часть экрана скриншотом, создать заметку или оставить комментарий. Заряжается магнитом от верхнего торца планшета, а носится в нише чехла, о которой я говорил выше.

Отдельно про связку с экраном: по матовому покрытию стилус идёт с лёгким сопротивлением, а не скользит как по льду. Тот, кто много пишет от руки, разницу почувствует в первые же минуты.

Связь и порты

Здесь всё по флагманскому максимуму, и часть пунктов работает лучше, чем ожидаешь.

Умная антенна 2.0. Четыре антенны в диапазоне 5 ГГц с интеллектуальным переключением между ними. Заявлен прирост эффективности соединения при слабом сигнале на 40%, и на практике это значит, что в дальней комнате от роутера планшет держится за сеть цепче, чем телефон в той же точке.

Четыре антенны в диапазоне 5 ГГц с интеллектуальным переключением между ними. Заявлен прирост эффективности соединения при слабом сигнале на 40%, и на практике это значит, что в дальней комнате от роутера планшет держится за сеть цепче, чем телефон в той же точке. Wi-Fi 7 (802.11be) 2×2 MIMO. Запас на годы вперёд.

Запас на годы вперёд. Bluetooth 6.0 с поддержкой LDAC и L2HC плюс NearLink.

с поддержкой LDAC и L2HC плюс NearLink. USB-C 3.1. К порту можно подключить накопитель, клавиатуру, мышь и даже гигабитный сетевой адаптер. Планшет их видит и с ними работает.

К порту можно подключить накопитель, клавиатуру, мышь и даже гигабитный сетевой адаптер. Планшет их видит и с ними работает. Мобильной связи в планшете нет, поэтому придеться пользоваться Wi-Fi или режимом модема на телефоне.

Сравнение с конкурентами

Прямых соперников у 13-дюймового планшета немного. Вот как MatePad Pro Max выглядит на их фоне (цены в рублях актуальны на момент обзора и заметно плавают от продавца к продавцу).

Параметр HUAWEI MatePad Pro Max Apple iPad Pro 13 (M5) Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Экран 13,2″ OLED, 3000 × 2000, 144 Гц, матовый PaperMatte 13″ Tandem OLED, 120 Гц, нанотекстура за доплату 14,6″ AMOLED, 2960 × 1848, 120 Гц Толщина и вес 4,7 мм, 509 г 5,1 мм, около 580 г 5,1 мм, 692 г Платформа HarmonyOS 4.3, без Google iPadOS Android 16, One UI 8 Батарея 10 400 мА·ч, до 66 Вт около 10 000 мА·ч, до 37 Вт 11 600 мА·ч, до 45 Вт Блок питания в коробке есть, 100 Вт нет нет Стилус покупается отдельно покупается отдельно S Pen в комплекте Клавиатура опция, есть ниша для стилуса, работает на коленях опция, дорогая опция Цена от 99 999 ₽ с чехлом примерно от 107 000 ₽ за 256 ГБ Wi-Fi примерно от 78 000 ₽ за 12/256 Wi-Fi

Главным конкурентом я считаю именно iPad Pro 13, и вот почему. Samsung играет в другую весовую категорию по цене и берёт покупателя доступностью и стилусом в коробке, а не премиальностью ощущений. Apple же метит ровно туда же, куда и Huawei: большой дорогой планшет для работы и творчества, который продаётся ощущениями от устройства. И вот здесь разница видна невооружённым глазом.

У iPad сильнее чип и богаче экосистема профессиональных приложений, включая полноценные версии Adobe. У MatePad Pro Max тоньше и легче корпус, матовое покрытие в базе (у Apple нанотекстура доступна за доплату и не на всех конфигурациях), мощный блок питания в коробке, обратная зарядка и, на мой взгляд, более продуманная клавиатура. За стилус и клавиатуру доплачивать придётся в обоих случаях.

Отдельная строка для российского покупателя: MatePad Pro Max продаётся официально с гарантией и с работающими банковскими приложениями, а iPad в России это серый импорт со всеми вытекающими нюансами по цене, гарантии и RuStore.

Так заменяет он ноутбук или нет

Отвечу так, как думаю на самом деле. Полноценной заменой ноутбука любой планшет назвать трудно, и этот не исключение. Софт всё равно мобильный, тачпад всё равно не ноутбучный, тяжёлые десктопные пакеты сюда не приедут. Но именно этот планшет подошёл к цели ближе всех, что я держал в руках.

И решающим фактором оказалось не железо и не операционная система. Решил всё чехол. Та самая жёсткая конструкция с невероятно сильными магнитами, которая позволяет поставить планшет на колени и просто работать: в поезде, в аэропорту, на скамейке, в машине на пассажирском сиденье. Пока другие производители соревнуются в баллах, Huawei выиграла нишу в аксессуаре. Это и есть та деталь, которая удивила меня сильнее толщины корпуса.

Практический вывод такой. Если ваша работа это текст, почта, документы, таблицы, созвоны, чтение и заметки, MatePad Pro Max закрывает рабочий день целиком, и ноутбук можно оставить дома. Если в вашем процессе есть хоть один пункт вроде монтажа в Premiere, кода в IDE или чертежей в CAD, планшет останется вторым устройством, а не первым.

Кому стоит купить HUAWEI MatePad Pro Max

Тем, кто много читает и работает с текстом. Матовый 13,2-дюймовый OLED это буквально самый комфортный для глаз большой экран, который сейчас можно купить в планшете. Если вы проводите за документами и статьями по несколько часов в день, разницу почувствуете уже к концу первой недели.

Матовый 13,2-дюймовый OLED это буквально самый комфортный для глаз большой экран, который сейчас можно купить в планшете. Если вы проводите за документами и статьями по несколько часов в день, разницу почувствуете уже к концу первой недели. Тем, кто постоянно в дороге. Лёгкий, тонкий, автономный, с блоком питания на всю технику сразу и с чехлом-клавиатурой, который превращает в рабочее место любую поверхность, включая колени.

Лёгкий, тонкий, автономный, с блоком питания на всю технику сразу и с чехлом-клавиатурой, который превращает в рабочее место любую поверхность, включая колени. Художникам и тем, кто конспектирует. GoPaint плюс M-Pencil Pro плюс матовое покрытие с правильным сопротивлением. Плюс ниша для стилуса в чехле, чтобы он не терялся и не отваливался.

GoPaint плюс M-Pencil Pro плюс матовое покрытие с правильным сопротивлением. Плюс ниша для стилуса в чехле, чтобы он не терялся и не отваливался. Тем, кто хочет один экран на все случаи. Днём работа в трёх окнах, вечером кино с шестью динамиками. Сценарий закрывается одним устройством.

Кому лучше пройти мимо

Тем, кому нужен планшет под тяжёлый гейминг на максимальных настройках. За меньшие деньги есть варианты с более быстрым и более предсказуемым в играх железом.

Тем, чей рабочий процесс упирается в специализированный десктопный софт: Adobe, IDE, CAD. Эту задачу пока не решает ни один планшет.

Итого

HUAWEI MatePad Pro Max обладает очень чётким характером. Его главные козыри не в баллах бенчмарков, а в том, как планшет ощущается в руках, как выглядит его экран и насколько удобно им пользоваться каждый день.

Если разложить цену на составляющие, набор получается действительно плотным: 13-дюймовый матовый OLED-дисплей с частотой 144 Гц, металлический корпус толщиной всего 4,7 мм, шесть динамиков, аккумулятор на 10 400 мА·ч, зарядка мощностью 100 Вт и премиальная Glide Keyboard с трекпадом и нишей для стилуса.

Конфигураций три: 12/256 ГБ с чехлом-книжкой за 99 999 ₽, 12/256 ГБ с Glide Keyboard в космическом сером цвете за 114 999 ₽ и 12/512 ГБ в голубом цвете с клавиатурой за 129 999 ₽.

Брать MatePad Pro Max стоит тем, кто ценит ощущения от устройства и комфорт для глаз выше цифр в бенчмарках и готов один вечер потратить на настройку своего набора приложений. Такой аудитории планшет, скорее всего, очень понравится. А тяжёлым геймерам и тем, чья работа завязана на полноценных десктопных программах, всё-таки лучше оставаться на ПК.