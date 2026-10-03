Samsung подняла цены на бюджетные и среднебюджетные смартфоны серии Galaxy A

Три дня назад Samsung подняла цены на флагманскую серию Galaxy S26, а сегодня компания это же сделала для бюджетных и среднебюджетных смартфонов Galaxy A, стоимость которых в США выросла на 20–50 долларов.

Galaxy A17 — было: $249 стало: $269 (22 409 ₽)

Galaxy A27 — было: $349 стало: $379 (31 543 ₽)

Galaxy A37 — было: $449 стало: $489 (40 698 ₽)

Galaxy A57 — было: $549 стало: $599 (49 901 ₽)

Стоит отметить, текущее повышение цен не первое для этой линейки, смартфон Galaxy A17 на релизе стоил 199 долларов (16 578 ₽), его суммарное повышение на сегодняшний день составляет 70 долларов (5 831 ₽). При этом, если сравнивать стоимость Galaxy A57 с прошлогодним Galaxy A56, то он теперь на 100 долларов (8 330 ₽) дороже своего предшественника, который дебютировал по цене от 499 долларов (41 530 ₽).

Цены на смартфоны продолжают расти из-за сохраняющегося дефицита чипов памяти, который всё сильнее влияет на рынок потребительской электроники.