Обзор телевизора Tuvio TM65UFGCH52 с Mini-LED и частотой 144 Гц

Большой телевизор за 70–80 тысяч рублей сегодня легко выбрать по цифрам и так же легко разочароваться после покупки. У одной модели хорошая картинка, но слабый звук, у другой быстрый экран, но медленная система, у третьей экономия заметна уже по корпусу и пульту. Tuvio TM65UFGCH52 старается избежать большинства таких компромиссов. Проверяем, получилось ли у него стать действительно удачной моделью на каждый день.

Характеристики Tuvio TM65UFGCH52

Модель: TM65UFGCH52

TM65UFGCH52 Диагональ: 65”, 165 см

65”, 165 см Экран: VA Mini-LED, 4K UHD (3840×2160), 512 зон локального затемнения

VA Mini-LED, 4K UHD (3840×2160), 512 зон локального затемнения Частота обновления: 144 Гц

144 Гц Яркость: до 400 кд/м²

до 400 кд/м² Контрастность: 7000:1

7000:1 HDR: Dolby Vision, HDR10

Dolby Vision, HDR10 Время отклика: 6,5 мс

6,5 мс Звук: 38 Вт, встроенный сабвуфер, Dolby Atmos

38 Вт, встроенный сабвуфер, Dolby Atmos ОС: Google TV

Google TV Память: 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ встроенной

3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ встроенной Процессор: четырёхъядерный MediaTek

четырёхъядерный MediaTek Подключение: Wi-Fi 5, LAN, Bluetooth

Wi-Fi 5, LAN, Bluetooth Разъёмы: 4× HDMI (2× HDMI 2.1 с поддержкой 4K 144 Гц), USB 3.0, AV, CI+, оптический аудиовыход, eARC

4× HDMI (2× HDMI 2.1 с поддержкой 4K 144 Гц), USB 3.0, AV, CI+, оптический аудиовыход, eARC ТВ-тюнеры: эфирный, кабельный, спутниковый

эфирный, кабельный, спутниковый Крепление: VESA 400×200 мм

VESA 400×200 мм Цена на момент обзора: ~75 990 ₽

Комплектация и сборка

В комплект входят телевизор, две металлические ножки с винтами, пульт, сетевой кабель и документация.

Пульт заслуживает отдельного внимания. Металлический корпус приятно лежит в руке и ощущается заметно дороже обычных пластиковых моделей. Питание обеспечивает встроенный аккумулятор, поэтому покупать и менять батарейки не придётся. Заряжается пульт через USB-C, но кабеля в комплекте нет.

Для связи с телевизором используется Bluetooth, также поддерживается инфракрасное управление. Громкость и каналы регулируются двумя отдельными рычажками. Предусмотрены быстрые кнопки для запуска «Кинопоиска» и YouTube, выбора источника сигнала и открытия файлового менеджера.

Телевизор устанавливается на две металлические ножки с диагональной насечкой. Они выглядят добротно и уверенно удерживают корпус, но расположены почти по краям. При ширине телевизора 1446 мм потребуется достаточно большая тумба, поэтому её размеры лучше проверить заранее.

Модель весит 21,9 кг, и устанавливать её удобнее вдвоём. Толщина корпуса без подставки составляет около 63 мм. Для крепления на стену используется стандарт VESA 400 × 200 мм.

Изображение

65 дюймов для этой модели выглядят оптимальным выбором. С расстояния около 2,5 метра экран полностью заполняет поле зрения, но не создаёт ощущения, что сидишь слишком близко. Разрешения 4K хватает с запасом: текст, интерфейс Google TV и мелкие детали остаются чёткими.

Главная причина обратить внимание именно на TM65UFGCH52, а не на более дешёвые модели с обычной DLED-подсветкой, это Mini-LED. Разница особенно хорошо заметна вечером. В фильмах с большим количеством тёмных сцен картинка выглядит намного глубже, чёрный цвет действительно похож на чёрный, а не на тёмно-серый.

Подсветка состоит из 512 зон локального затемнения. Для телевизора стоимостью около 76 тысяч рублей показатель очень достойный. Во время просмотра «Дюны», «Бэтмена» или сериалов с большим количеством ночных сцен тени выглядят детальнее, а яркие источники света не засвечивают весь экран.

Конечно, до OLED далеко. Если на полностью чёрном фоне появляются белые субтитры или небольшой яркий объект, можно заметить лёгкие ореолы. Но с обычного расстояния просмотра они практически не бросаются в глаза и впечатление от фильма не портят.

Заводской режим изображения традиционно делает картинку слишком насыщенной. Цвета выглядят эффектно на витрине магазина, но дома лица иногда уходят в красноватые оттенки, а высокая резкость добавляет лишние контуры. После переключения в режим «Кино», выбора тёплой цветовой температуры и снижения резкости изображение становится заметно естественнее.

Максимальная яркость около 400 нит не делает HDR вау-эффектом. Взрывов, от которых хочется щуриться, ждать не стоит. Зато благодаря Mini-LED HDR выглядит убедительнее, чем на большинстве обычных телевизоров этого ценового сегмента. Контраст остаётся высоким, а светлые объекты хорошо отделяются от тёмного фона.

Панель поддерживает частоту обновления до 144 Гц. Для просмотра футбола, хоккея и других спортивных трансляций плавности хватает с запасом.

Систему сглаживания лучше оставить на среднем уровне. Максимальный режим иногда добавляет артефакты вокруг движущихся объектов, а в фильмах создаёт характерный эффект «мыльной оперы», который понравится далеко не всем.

Игры и частота 144 Гц

Для игр Tuvio TM65UFGCH52 предлагает два полноскоростных входа HDMI. Порты HDMI 1 и HDMI 2 принимают сигнал 4K с частотой до 144 Гц, тогда как HDMI 3 и HDMI 4 ограничены режимом 4K при 60 Гц.

Есть важный нюанс: разъём HDMI 2 также используется для eARC. При подключении саундбара или ресивера свободным останется только один порт с поддержкой 4K при 120 или 144 Гц. Если дома одновременно используются консоль и игровой компьютер, кабели придётся переключать либо выводить звук другим способом.

PlayStation 5 работает с телевизором в режиме до 4K при 120 Гц. Частота 144 Гц рассчитана прежде всего на игровой компьютер с подходящей видеокартой. По сравнению с 60 Гц движение выглядит заметно чище, особенно в гонках и шутерах, а управление ощущается быстрее. На консоли разница проявляется только в играх, которые действительно поддерживают режим 120 кадров в секунду.

Звук и встроенный сабвуфер

Акустическая система Tuvio TM65UFGCH52 состоит из трёх основных динамиков и отдельного сабвуфера. Суммарная мощность достигает 38 Вт, поэтому телевизор звучит плотнее большинства тонких моделей без выделенного низкочастотного динамика.

Сабвуфер не заменяет внешнюю акустику, но его работа слышна. Музыка получает дополнительный объём, ударам и взрывам хватает веса, а голоса остаются разборчивыми на фоне эффектов. Пластикового и совсем плоского звучания, характерного для недорогих телевизоров, здесь нет.

Для YouTube, сериалов, спортивных трансляций и повседневного просмотра фильмов встроенной акустики достаточно. Сразу покупать саундбар вместе с телевизором необязательно. На высокой громкости звук становится жёстче и теряет часть детализации, но заметного дребезжания корпуса не появляется.

Dolby Atmos немного расширяет сцену в совместимом контенте, однако полноценного окружающего звучания встроенная система не создаёт. Для глубокого баса и выраженных пространственных эффектов понадобится саундбар или домашний кинотеатр. Внешнюю акустику можно подключить через HDMI eARC или оптический выход.

Разъёмы

Набор подключений выглядит полноценным:

четыре HDMI (два HDMI с поддержкой 4K при 144 Гц);

USB 3.0;

LAN;

оптический аудиовыход;

композитный AV-вход;

слот CI+;

эфирный, кабельный и спутниковый антенные входы.

Четырёх HDMI хватает для консоли, игрового компьютера, приставки и дополнительного проигрывателя. USB 3.0 пригодится для внешнего накопителя, а оптический выход позволяет подключить старую акустику без HDMI.

Google TV и Кинопоиск

Tuvio TM65UFGCH52 работает на Google TV. Интерфейс знаком всем, кто пользовался современными телевизорами Sony, TCL, Hisense или Chromecast. На главном экране собраны рекомендации из разных стриминговых сервисов, а приложения устанавливаются через Google Play.

Кинопоиск уже предустановлен и доступен прямо с пульта. Если есть подписка «Яндекс Плюс», смотреть фильмы, сериалы и спортивные трансляции можно сразу после первого включения, без дополнительной настройки.

Во время тестирования система оставила приятное впечатление. Меню работает плавно, переключение между приложениями происходит быстро. После включения телевизору требуется несколько секунд, чтобы подгрузить рекомендации на главном экране, но дальше интерфейс работает без заметных подвисаний.

Подключиться к сети можно по LAN или через Wi-Fi 5. Для просмотра фильмов и сериалов в 4K пропускной способности хватает с запасом, поэтому отсутствие Wi-Fi 6 сложно назвать серьёзным недостатком.

Отдельно понравилась реализация голосового управления. Искать фильмы и запускать приложения можно как через кнопку на пульте, так и с помощью встроенных микрофонов дальнего поля, не беря пульт в руки. Если постоянное прослушивание не нужно, микрофоны отключаются обычным физическим переключателем под экраном. Рядом расположены светодиоды, которые сразу показывают, что голосовое управление деактивировано. Такой подход вызывает больше доверия, чем программная кнопка в настройках.

Частые вопросы

Можно ли поставить телевизор на узкую тумбу?

Нет. Ножки расположены близко к краям корпуса. Перед покупкой нужно измерить ширину мебели и расстояние между опорами.

Нужен ли отдельный саундбар?

Для сериалов, телевидения, YouTube и спорта встроенной системы достаточно. Сабвуфер делает звук плотнее, чем у большинства телевизоров. Для полноценного домашнего кинотеатра внешняя акустика всё равно даст более глубокий бас и убедительный объём.

Можно ли устанавливать приложения?

Да. Телевизор работает на Google TV и поддерживает установку приложений из магазина платформы и также при помощи встроенного файлового менеджера. Его можно открыть даже с пульта.

Вердикт

Tuvio TM65UFGCH52 предлагает удачное сочетание 65-дюймового Mini-LED-экрана, частоты 144 Гц, Google TV и неплохой встроенной акустики. Телевизор особенно хорошо раскрывается вечером: картинка выглядит контрастной, чёрный получается глубоким, а встроенный сабвуфер позволяет обойтись без саундбара.

Без компромиссов не обошлось. Изображение желательно настроить, углы обзора у VA-матрицы ограничены, а повышенную частоту поддерживают только два HDMI. Для своего ценового класса ограничения выглядят разумными. Хороший вариант для кино, спортивных трансляций и игр без переплаты за премиальный бренд.