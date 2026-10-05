Утечка: фитнес-браслет Google Fitbit Edge показали на рендерах и раскрыли его характеристики

Профильное издание Android Headlines опубликовало официальные рендеры фитнес-браслета Google Fitbit Edge, а также раскрыло некоторые его технические характеристики. Грядущая новинка должна занять нишу между компактным безэкранным Fitbit Air и полноценными смарт-часами Pixel Watch 5.

Из утечки стало известно, что фитнес-браслет Fitbit Edge получит цветной изогнутый 2,5D-дисплей, две вытянутые кнопки по бокам, встроенный GPS, альтиметр для отслеживания высоты и автоматическое распознавание тренировок. Также будет поддержка уведомлений со смартфона, управления музыкой, Google Maps, YouTube Music и функции «найти телефон». Источник заявляет, что гаджет совместим как с Android, так и с iOS-устройствами через протокол связи Bluetooth, а его автономность составит до семи дней работы.

Судя по изображениям, Fitbit Edge будет доступен в трёх цветовых вариантах: чёрный, зелёный и оранжевый, которые соответствуют расцветкам Obsidian, Olive и Canyon из серии смартфонов Google Pixel 11 Pro.

Ожидается, что презентация фитнес-браслет Google Fitbit Edge состоится уже в этом месяце. Предполагаемая цена находится в диапазоне $149–199 (12 460–16 650 ₽), что позволит разместить Edge между Fitbit Air за $99 (8 284 ₽) и Pixel Watch 5 за $399 (33 346 ₽).