iPhone Duo получил заменяемое покрытие над складным дисплеем

Apple раскрыла особенность конструкции своего первого складного смартфона — iPhone Duo. Верхний нанотекстурный слой над внутренним дисплеем можно будет заменить, если со временем он износится или складка на экране станет заметнее. Об этом рассказала вице-президент Apple по аппаратной инженерии Кейт Берджерон.

Этот слой выполняет сразу несколько задач: защищает гибкий дисплей и помогает скрывать характерную для складных смартфонов складку в месте сгиба. По словам Берджерон, Apple проделала значительную работу, чтобы покрытие как можно дольше сохраняло свои свойства и предусмотрела возможность его замены.

В США замена покрытия обойдётся в 19 долларов (1 581 ₽), но только для тех, у кого оформлена расширенная гарантия AppleCare+. Стоимость процедуры без AppleCare+ пока не раскрыта, но ценник может быть существенно выше. При этом, судя по имеющейся информации, замену, вероятно, будут выполнять только в магазинах Apple Store и в авторизованных сервисных центрах компании. Само покрытие видимо не будет продаваться отдельно для самостоятельной установки в домашних условиях.

Расценки на официальном сайте Apple для владельцев подписки AppleCare+

Смартфон iPhone Duo поступит в продажу 23 октября, а предварительные заказы начнут принимать 16 октября, подробнее о его технических характеристиках мы писали в этом материале.