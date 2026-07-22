Обзор HUAWEI MatePad 11.5 S: планшет для работы вдолгую

Планшетов на рынке много, но таких, которые не придется менять каждый год, в разы меньше. Когда ко мне на тестирование попал HUAWEI MatePad 11.5 S версии PaperMatte, в голове был вопрос: «Сможет ли он стать полноценной рабочей лошадкой, пользоваться которой тянется рука? Или же останется стоять без дела на кухонном столе для просмотра видео за завтраком?».

Я пожила с ним, используя для рутинных задач, и собрала всё в один материал. Если коротко, то MatePad 11.5 S это планшет, как раз, для работы: для долгой монотонной работы с перерывами на развлечения.

Характеристики HUAWEI MatePad 11.5 S

Модель: SLG-W09

Экран: 11,5″ IPS, 2800×1840, 291 ppi, 3:2, до 144 Гц, матовый PaperMatte 2.0

Яркость: ~470 нит (пик до 500 в HDR)

Процессор: 8-ядерный Kirin 9000WL, 4 нм Ghjwtccjh% 8-zlthysq Лшкшт 9000ЦДб 4 yv

Память: 12 ГБ ОЗУ / 256 ГБ (есть версия на 512 ГБ), без microSD

Батарея: ~8800 мА·ч, зарядка 40 Вт

Звук: 4 динамика (стерео), алгоритмы Huawei Histen

ОС: HarmonyOS 4.3

Камеры: 13 Мп (тыл, f/1.8) 8 Мп (фронт)

Связь: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NearLink

Габариты: 510 г, толщина порядка 6 мм, цельнометаллический корпус

Цена на момент обзора: 40 999 ₽

Дизайн и как это лежит в руке

Первое, что радует ещё до включения, это цвет. Зеленая версия выглядит свежо и игриво: светло-травянистый оттенок и металлическая поверхность так и манит носить устройство вообще без чехла. Темные версии не так жалко запрятать, а эту хочется всем показать.

Корпус цельнометаллический, прохладный, без люфтов и скрипов. При диагонали 11,5 дюйма планшет весит около 510 граммов и, к тому же, он по-настоящему тонкий, держать его долго не утомительно. По периметру всё на своих местах: USB-C снизу, по паре решёток динамиков на каждой грани, качелька громкости и магнитная площадка под стилус сверху.

Из бытовых мелочей, которые стоит знать заранее. Порт USB-C тут скоростной, флешки читает и пишет без вопросов. Слота microSD нет, память не расширить, так что объём выбираете один раз и навсегда. Разъёма для наушников нет, влагозащиты нет.

Из беспроводного полный набор: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и фирменный NearLink для аксессуаров. Рамки вокруг экрана средние, миллиметров семь, но при чтении двумя руками за них удобно держаться, не перекрывая картинку.

Экран PaperMatte

Технология PaperMatte это не матовая плёнка за 500 рублей, а нанотравление самого стекла плюс несколько оптических слоёв. Поверхность бархатистая, палец идет с легким сопротивлением, как по хорошей офисной бумаге, и слышно то самое приглушённое «шуршание». Заявлено, что покрытие гасит до 97% бликов и это быстро удается проверить. Экран остается читаемым, даже когда солнце бьет в окно прямо в лоб.

С матовым экраном удобно читать книги, разбирать лонгриды, отвечать на почту за утренним кофе, при этом, глаза не устают даже к вечеру. Особенно это касается поездок: несмотря на тряску и пересветы, изображение воспроизводится стабильно и четко, будь вы в поезде или самолете. Отпечатки остаются, но стираются насухо комплектной тряпочкой за секунду.

По матрице: IPS, 2800×1840, 291 ppi, соотношение 3:2, полный охват sRGB и до 144 Гц. Листается плавно, мелкий шрифт резкий, цвета естественные.

Из небольших минусов можно выделить то, что матовость немного съедает контраст и глубину чёрного по сравнению с глянцем. Яркость около 470 нит для 2026 года средняя: в помещении и в тени с запасом, но HDR-кино в солнечном парке это не про него.

Железо и игры

В качестве процессора выступает восьмиядерный Kirin. Этого достаточно для шустрой работы интерфейса, открытий двух окон рядом, прогрузки тяжелых сайтов и работы с документами в Word. По уровню это крепкий средний класс, сравнимый со свежими мобильными чипами Qualcomm.

С играми приятнее. Genshin Impact идёт плавно, без заметных просадок, тяжёлые тайтлы тянутся на средних настройках, а гонки и симуляторы летают почти на максималках.

Отдельно радует, что планшет не превращается в грелку. Нагрев умеренный, троттлинг небольшой, длинные сессии идут стабильно.

Более того, в настройках батареи есть «Производительный режим», под тяжёлые игры его стоит включать, разница чувствуется. Единственная плата за удовольствие это заряд: час-другой в требовательной игре сажает батарею заметно быстрее, чем чтение или видео.

Что по видео?

Тут вылезает особенность формата. Экран в соотношении 3:2, почти квадратный, и это здорово для чтения и сайтов, где важна высота страницы. Но обычное кино снимают в 16:9 и шире, поэтому сверху и снизу появляются чёрные полосы, картинка занимает не весь экран. Не трагедия, к этому привыкаешь за один вечер.

Само изображение сочное и резкое. Матовое покрытие убирает отражения, так что смотреть можно хоть у окна днём, хоть лёжа под лампой, и зеркала в пол-экрана не будет. Матовость чуть приглушает контраст, зато глаза не устают долгое время. Заряда хватает на десять-двенадцать часов видео на средней яркости, так что в дорогу и на выходные планшет закрывает потребности с большим запасом.

Звук, который реально удивляет

Вот где планшет неожиданно выстреливает. Динамиков тут четыре, по два на каждой грани, плюс фирменные алгоритмы Huawei Histen. Звучит громко, плотно и с ощутимым для планшета басом, на максимальной громкости задняя крышка даже слегка вибрирует.

Фильмы с экшеном смотреть одно удовольствие, а в небольшой комнате планшет спокойно заменяет колонку: поставил подкаст на кухне и наушники не нужны. Для устройства этого класса звук один из лучших.

Автономность и зарядка

Батарея около 8800 мА·ч, и с ней всё в порядке. Для активной работы и просмотра видео заряда хватает на полный день, в режиме кино на средней яркости планшет тянет десять-двенадцать часов. Тяжёлые игры сажают быстрее, часа на четыре-пять, но это норма для такой диагонали.

Заряжается адаптером на 40 Вт: за полчаса набирает около 44%, полный цикл занимает примерно полтора часа.

Камеры: ровно столько, сколько нужно

Основной модуль на 13 Мп с автофокусом уверенно сканирует документы и QR, ловит текст с листа без смаза, большего от камеры планшета требовать странно.

Фронталка на 8 Мп широкая и чёткая ровно настолько, чтобы созвон выглядел прилично, и это её главная работа.

Клавиатура и стилус

Smart Magnetic Keyboard в моём комплекте лежит прямо в коробке, а не докупается отдельно, и это плюс. Крепится магнитом, работает по NearLink, и связь держится, даже если клавиатуру отстегнуть: экран можно поставить на стол, а клавиатуру положить на колени.

Печатать на ней приятно для магнитного чехла, ход клавиш мягкий. При этом, подсветки и тачпада здесь нет, поэтому поработать за клавиатурой в темноте или дороге будет не очень удобно. И для некоторых задач придется подключать мышку.

Стилус M-Pencil идет отдельно, и вот тут связка с PaperMatte раскрывается по-настоящему. Перо не скользит по стеклу, а мягко «шуршит», ощущение близко к рисованию на бумаге. Для заметок, скетчей и разметки документов это лучший сценарий планшета, ради которого многие его и берут. Шел бы еще стилус в базовый комплект — цены бы планшету не было.

HarmonyOS: чисто, шустро и с одним большим «но»

Система здесь HarmonyOS 4.3, визуально чистая и заточенная под большой экран. Док-бар снизу, режим нескольких окон, SuperHub для переноса файлов между устройствами, удобный «Блокнот» под стилус. Работает быстро и логично, к логике привыкаешь за день.

Большое «но» ровно одно, и о нём надо знать до покупки: из коробки нет сервисов Google. Кому-то это вообще не мешает, кто-то живёт в экосистеме Huawei целиком, а кому-то придётся повозиться с установкой нужных приложений через GBox, Aurora Store и веб-версии.

Но в итоге, YouTube, Gmail, Google Docs, карты, банки, мессенджеры заводятся. Где-то через альтернативный магазин, где-то удобнее браузер, где-то нюансы с уведомлениями и авторизацией. Зато после неё без половины интернета не остаёшься, этот страх давно устарел.

Цена и какие версии брать

Ценник держится в районе 40 тысяч рублей и зависит от комплектации. Версия 12/256 в исполнении PaperMatte с клавиатурой в наборе стоит около 40-44 тысячи, обычный серый вариант без матового стекла выходит дешевле. Есть конфигурации на 512 ГБ и комплекты со стилусом.

Кому этот планшет нужен, а кому нет

MatePad 11.5 S это планшет для длительных рабочих процессов, просмотра сериалов в перерывах и иногда в качестве колонки на фоне. Он идеально подходит для чтения книг и статей, просмотра видео, заметок и скетчей стилусом, разметку документов, лёгкую переписку и сёрфинг.

Диагональ 11,5 дюйма комфортна для двух рук, матовый экран превращает чтение на свету в удовольствие, а четыре динамика делают из него ещё и мультимедийную машинку.

Планшет отлично вписывается в запрос «хочу большой матовый экран за невысокую стоимость».

Итог

MatePad 11.5 S честный планшет, у которого сильных мест больше, чем ждёшь от среднего класса. Матовый экран тут причина существования модели, и он действительно хорош: за ним приятно читать, писать и рисовать часами, а блики перестают быть проблемой.

Рядом с ним неожиданно мощный звук из четырёх динамиков, достаточная для игр производительность и адекватная автономность.