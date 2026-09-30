iPad Mini 8 получит 10 новых функций. Планшет существенно улучшат!
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iPad Mini 8 получит 10 новых функций. Планшет существенно улучшат!

Перечислили главное, чего ждать от грядущего компактного планшета Apple.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 21:25
iPad Mini 8 получит 10 новых функций. Планшет существенно улучшат!

Apple готовит восьмое поколение компактного планшета iPad mini. По данным профильного издания MacRumors, грядущая новинка получит сразу несколько серьёзных улучшений относительно iPad Mini 7, включая производительный чип, улучшенный дисплей, переработанную аудиосистему и многое другое.

Ниже перечислено 10 новых функций и изменений, ожидаемых в iPad mini 8:

  • Главным изменением станет переход с LCD на OLED-дисплей с более насыщенными цветами, повышенной контрастностью и глубоким чёрным цветом;
  • Рамки вокруг дисплея станут тоньше по сравнению с iPad Mini 7;
  • За вычислительные возможности в планшете будет отвечать SoC A20 Pro, которая производится по 2-нм техпроцессу TSMC. По предварительным оценкам, производительность CPU может вырасти примерно в 1,5 раза, а GPU — до 2,5 раза относительно A17 Pro в нынешнем поколении мини-айпада. Кроме этого, для решения задач искусственного интеллекта чип A20 Pro оснащён двумя кластерами с 16-нейронными ядрами, в результате чего общее количество ядер достигает 32;
  • Устройство получит 12 ГБ оперативной памяти вместо 8 ГБ у актуального iPad mini;
  • Увеличенный объём ОЗУ позволит расширить возможности локальной работы Apple Intelligence и Siri AI;
  • Фронтальная камера расположена в альбомной ориентации, то есть при вертикальном положении устройства фронталка будет находиться в правой части рамки, а не в верхней;
  • Фирменный чип Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6;
  • Модем Apple C1X или C2 для сотовых версий;
  • Полностью переработанная акустическая система без отверстий для динамиков;
  • Появится защита от воды.

Сколько будет стоить iPad mini 8, пока неизвестно. В США цены на iPad mini 7 начинаются от 599 долларов (49 940 ₽), а переход на более дорогую OLED-матрицу может привести к удорожанию грядущей новинки.

Презентация iPad Mini 8 ожидается уже в октябре 2026 года.

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