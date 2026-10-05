Минцифры снова обсуждает плату за VPN-трафик
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Минцифры снова обсуждает плату за VPN-трафик

Большинство россиян это не затронет.
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Редакция The GEEK сегодня в 11:00
Минцифры снова обсуждает плату за VPN-трафик

Минцифры России вновь обсуждает с операторами связи возможность введения платы за использование международного мобильного трафика сверх определённого лимита. По данным издания «Ъ», сейчас рассматривается порог в 50 ГБ международного трафика, но только в сетях 5G.

По словам источника, ранее министерство планировало реализовать плату за VPN-трафик в октябре, но на данный момент у операторов связи нет технической возможности это сделать. При этом, вопрос введения платы за трафик с повестки не снимался и сейчас обсуждаются разные варианты, но окончательного решения пока нет, а сроки запуска могут быть перенесены.

Суть проблемы, у операторов 5G-трафик проходит через LTE-сети, поэтому разделить его и отдельно тарифицировать международный трафик в необходимом формате, пока невозможно.

При этом потенциальный охват грядущего нововведения на первом этапе будет ограниченным, коммерческие сети 5G пока запущены лишь в 16 городах и работают преимущественно в центре, а сама технология доступна не на всех устройствах, например, владельцы смартфонов iPhone не попадут под эту тарификацию. Более того, по статистике средний абонент в России в 2025 году расходовал около 24 ГБ мобильного трафика в месяц, поэтому лимит в 50 ГБ международного 5G-трафика смогут превысить далеко не все пользователи. Свыше 50 Гб общего трафика потребляли 13,8% абонентов, а для международного трафика только в 5G круг ещё уже.

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