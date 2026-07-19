Обзор realme P4, P4x и P4 Lite. Сравнение, характеристики и какой смартфон выбрать
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Обзор realme P4, P4x и P4 Lite. Большие батареи без лишней переплаты

Три доступных смартфона получили большие аккумуляторы и защищённые корпуса, но рассчитаны на разную аудиторию.

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Ник Денвер сегодня в 15:00

В серию realme P4 вошли три смартфона с разным набором приоритетов. P4 занимает верхнюю позицию, P4x делает ставку на аккумулятор ёмкостью 8000 мАч, а P4 Lite предлагает базовые возможности по минимальной цене. На витрине различия могут показаться незначительными, но в повседневном использовании модели ощущаются по-разному.

Разбираемся, чем P4 отличается от P4x и P4 Lite, за какую модель стоит доплатить и кому подойдёт каждая из них.

Характеристики realme P4, P4x и P4 Lite

realme P4 (RMX5555)realme P4x (RMX5366)realme P4 Lite (RMX5377)
Экран6,8″ AMOLED, Full HD+ (2344×1080), 120 Гц, пик 4000 нит6,8″ IPS, HD+, 120 Гц, 900 нит6,8″ IPS, HD+, 120 Гц, 900 нит
ПроцессорSnapdragon 685, 6 нмUnisoc T7250 (T615)Unisoc T7250 (T615)
ОЗУ6/8 ГБ, расширение до 24 ГБ4 ГБ, расширение до 12 ГБ4 ГБ, расширение до 12 ГБ
Память128 или 256 ГБ, eMMC 5.1, microSD128 или 256 ГБ, microSD64 или 128 ГБ, microSD
Батарея7000 мАч, кремний-углерод8000 мАч, кремний-углерод7000 мАч, кремний-углерод
Зарядка45 Вт, реверсивная 10 Вт45 Вт, реверсивная 6 Вт15 Вт, реверсивная 6 Вт
Ресурс батареи6 лет, 1600 цикловдо 7 лет, 1600+ циклов6 лет с сохранением 80% ёмкости
Камеры50 Мп, фронтальная 13 Мп50 Мп, фронтальная 5 Мп8 Мп, фронтальная 5 Мп
ЗащитаIP69K, MIL-STD 810H, ArmorShellIP64, MIL-STD 810H, ArmorShellIP64, MIL-STD 810H, ArmorShell
Сканер отпечаткаоптический под экраномв кнопке питанияв кнопке питания
Разъём 3,5 ммнетестьесть
ПодсветкаAI Pulse LightAI Pulse Lightмини-капсула у фронтальной камеры
Габариты и вес8,09 мм, 205 г8,78 мм, 219 г8,38 мм, 208 г
Связь4G, две SIM, NFC4G, две SIM, NFC4G, две SIM, NFC
ОСrealme UI на базе Android 16realme UI на базе Android 16realme UI на базе Android 16
ЦветаRacing Purple, Racing GreenPhantom Blue, Rally WhitePulse Purple, Titan Grey
Цена16 999 и 20 999 ₽ (на старте 15 499 и 18 999 ₽)14 999 и 16 999 ₽11 000 и 13 999 ₽

Комплект поставки

В коробке с realme P4 лежат прозрачный силиконовый чехол, адаптер питания на 45 Вт, кабель и скрепка для SIM-лотка. P4x получил такой же набор, включая зарядное устройство на 45 Вт.

Обзор realme P4, P4x и P4 Lite. Большие батареи без лишней переплаты

У P4 Lite блок питания скромнее, поскольку сам смартфон поддерживает зарядку мощностью только 15 Вт. Чехол и кабель также входят в комплект.

Дизайн и эргономика

P4 и P4x оформлены в стиле Aero Racing с отсылками к автоспорту. У фиолетового P4 по задней панели проходят две продольные полосы. Смартфон выглядит ярко, а крупный блок камер визуально делает модель дороже. Декоративных элементов вокруг объективов больше, чем самих камер, но композиция получилась аккуратной.

Обзор realme P4, P4x и P4 Lite. Большие батареи без лишней переплаты

P4x в расцветке Rally White заметнее. Серые и оранжевые полосы напоминают гоночную ливрею и хорошо выделяют смартфон среди однотонных бюджетных моделей. Комплектный прозрачный чехол сохраняет общую идею, хотя делает рисунок менее выразительным.

Обзор realme P4, P4x и P4 Lite дизайн

P4 Lite в сером Titan Grey выглядит спокойнее. На задней панели расположены два кольца камер, ярких полос и контрастных вставок нет. Для недорогого рабочего смартфона сдержанный дизайн скорее преимущество, чем недостаток.

У P4 и P4x есть AI Pulse Light, программируемый световой индикатор на задней панели. Пользователь может выбрать один из девяти цветов и настроить скорость пульсации. Подсветка реагирует на звонки, уведомления, зарядку, таймер камеры и музыку. В Mobile Legends и PUBG Mobile она также сопровождает отдельные игровые события.

Обзор realme P4, P4x и P4 Lite индикатор

Выглядит эффектно, особенно в темноте, но практическая польза зависит от привычки класть смартфон экраном вниз. Рассматривать AI Pulse Light как причину покупки не стоит. Скорее, приятная деталь, которая добавляет моделям характера.

Обзор realme P4, P4x и P4 Lite. Большие батареи без лишней переплаты

У P4 Lite светодиодной подсветки нет. Вместо неё используется мини-капсула вокруг фронтальной камеры, где отображаются отдельные уведомления и системные события.

Обзор realme P4, P4x и P4 Lite порты

Различия по разъёмам важнее декоративных функций. P4 лишён аудиовыхода 3,5 мм и получил комбинированный лоток. Можно установить две SIM-карты либо одну SIM-карту вместе с microSD. У P4x и P4 Lite сохранился разъём для проводных наушников, а две SIM-карты и карта памяти работают одновременно.

Экраны

Главное преимущество P4 перед двумя младшими моделями заметно сразу. Он оснащён 6,8-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. У P4x и P4 Lite диагональ и частота такие же, но используются IPS-матрицы с разрешением HD+.

Обзор realme P4, P4x и P4 Lite экран
Обзор realme P4, P4x и P4 Lite экран
Обзор realme P4, P4x и P4 Lite экран

Разница хорошо видна на мелком тексте, фотографиях и видео. Экран P4 даёт более чёткую картинку, глубокий чёрный цвет и лучшую контрастность. Дисплеи P4x и P4 Lite подходят для мессенджеров, навигации и роликов, но низкое разрешение остаётся одним из главных компромиссов.

Заявленные 4000 нит у P4 относятся к пиковой яркости небольшого участка экрана в отдельных HDR-сценах. В повседневной работе ориентироваться на такую цифру не стоит. На автоматической яркости под солнцем показатель находится примерно на уровне 1200 нит, а для режима HBM заявлено не менее 1400 нит. Для доступного смартфона запас достойный.

У P4x и P4 Lite заявлена яркость до 900 нит. Режим AI Outdoor Mode дополнительно повышает яркость и контраст на улице. Информация остаётся читаемой даже при ярком освещении, хотя по комфорту младшие модели заметно уступают P4.

Обзор realme P4, P4x и P4 Lite. Большие батареи без лишней переплаты
realme P4

Все три экрана поддерживают DC Dimming, который снижает мерцание на небольшой яркости. P4 и P4x также распознают касания мокрыми пальцами. Функция особенно полезна под дождём или во время тренировки в бассейне.

Сканер отпечатков у P4 расположен под экраном. У P4x и P4 Lite датчик встроен в кнопку питания. Боковой сканер менее эффектен, зато обычно быстрее срабатывает в бытовых условиях.

Производительность

realme P4 работает на Snapdragon 685. Его мощности хватает для мессенджеров, браузера, навигации, банковских приложений и социальных сетей. Интерфейс работает плавно, приложения открываются без заметных задержек.

Смартфон выпускается с 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Виртуальное расширение помогает системе реже выгружать приложения, но не влияет на общую скорость работы. Версия с 8 ГБ выглядит предпочтительнее для длительного использования.

Обзор realme P4, P4x и P4 Lite. Большие батареи без лишней переплаты
realme p4

Накопитель eMMC 5.1 уступает более современной памяти UFS. Разница заметна при установке крупных приложений, копировании файлов и запуске тяжёлых игр, но в обычных задачах серьёзного дискомфорта не возникает.

В играх P4 уверенно справляется с Mobile Legends, Free Fire и Standoff 2. Для более требовательных проектов лучше выбирать низкие или средние настройки графики. Система охлаждения помогает сохранять стабильную производительность и не допускает сильного нагрева корпуса.

Обзор realme P4, P4x и P4 Lite видео

P4x и P4 Lite получили Unisoc T7250. Обе модели подходят для видео, навигации и других повседневных задач. При переключении между тяжёлыми приложениями могут появляться небольшие задержки, поэтому младшие смартфоны лучше не перегружать большим количеством процессов.

Простые игры и популярные сетевые проекты на P4x и P4 Lite работают нормально. Разрешение HD+ снижает нагрузку на графику, однако в требовательных играх стоит сразу выбирать минимальные настройки.

Автономность и зарядка

Главная причина смотреть в сторону серии P4 связана с аккумуляторами. P4x получил батарею на 8000 мАч, а P4 и P4 Lite на 7000 мАч. Даже при активной нагрузке все три смартфона спокойно доживают до вечера, а P4x при умеренном использовании способен продержаться около двух дней.

P4 с AMOLED-экраном расходует заряд быстрее младших моделей, но полного дня ему хватает с запасом. P4 Lite тоже показывает хорошую автономность, хотя медленная зарядка частично портит впечатление.

Обзор realme P4, P4x и P4 Lite батарея автономность

P4 и P4x поддерживают зарядку мощностью 45 Вт. Полный цикл P4x занимает около 1 часа 53 минут, что нормально для аккумулятора на 8000 мАч. У P4 Lite мощность ограничена 15 Вт, поэтому у розетки он проводит больше двух часов. Лучше заряжать его ночью, поскольку быстро восполнить заряд перед выходом не получится.

Все три смартфона умеют работать как проводной повербанк. P4 отдаёт до 10 Вт, P4x и P4 Lite до 6 Вт. Этого достаточно, чтобы подзарядить наушники, часы или другой смартфон в дороге.

Обзор realme P4, P4x и P4 Lite батарея

Предусмотрена и обходная зарядка. При подключении к розетке питание поступает напрямую к системе, снижая нагрев и нагрузку на аккумулятор. Особенно полезна функция во время игр или длительной навигации.

Защита корпуса

Все три смартфона получили усиленную конструкцию ArmorShell. Жёсткое внутреннее шасси, укреплённые углы и амортизирующие элементы вокруг платы помогают корпусу лучше переносить падения, давление и повседневные удары.

Обзор realme P4, P4x и P4 Lite. Большие батареи без лишней переплаты

Модели также прошли испытания MIL-STD 810H. Смартфоны рассчитаны на более жёсткие условия эксплуатации, но намеренно проверять их прочность падениями всё же не стоит.

Лучше остальных от воды защищён realme P4 с классом IP69K. Он не боится дождя, мокрых рук, брызг и струй воды. P4x и P4 Lite получили IP64, поэтому спокойно переживут непогоду или случайно пролитый напиток. Погружать смартфоны в воду нельзя.

В итоге P4 лучше подойдёт для работы на улице, поездок и других условий, где техника регулярно сталкивается с влагой и грязью. P4x и P4 Lite тоже заметно крепче обычных бюджетных смартфонов, но обращаться с ними стоит осторожнее.

Камеры

P4 и P4x оснащены основными камерами на 50 Мп. При хорошем дневном освещении они подходят для документов, предметной съёмки, социальных сетей и обычных семейных кадров. В помещении и вечером качество заметно зависит от света, а для резкого снимка приходится держать смартфон неподвижно.

Обзор realme P4, P4x и P4 Lite. Камеры

Фронтальная камера P4 получила разрешение 13 Мп, у P4x используется модуль на 5 Мп. Старшая модель лучше подходит для видеосвязи и селфи, хотя ждать флагманской детализации от неё не стоит.

P4 Lite ограничен основной камерой на 8 Мп и фронтальной на 5 Мп. Возможностей достаточно для QR-кодов, документов и редких кадров при хорошем освещении.

P4 / P4x / P4 Lite

Покупателям, для которых камера важна хотя бы на среднем уровне, лучше смотреть в сторону P4 или P4x.

Система и полезные функции

Все три смартфона работают на realme UI на базе Android 16. Свежая версия системы из коробки остаётся заметным преимуществом для бюджетной серии.

Набор NEXT AI включает несколько инструментов для обработки изображений и поиска.

  • AI Eraser удаляет лишние объекты и людей с фотографии прямо в галерее.
  • AI Ultra Clarity повышает детализацию, а AI Unblur пытается исправить смазанные кадры.
  • AI Edit Genie редактирует изображение по текстовому запросу.
  • «Обведи и найди» запускает поиск по выделенному объекту без перехода в отдельное приложение.

Инструменты не уникальны для рынка, но их наличие в штатной галерее упрощает базовую обработку и позволяет обойтись без сторонних редакторов.

AI Game Partner не добавляет смартфонам недостающей мощности. Режим распределяет ресурсы, выбирает более стабильный сетевой канал, ограничивает фоновые процессы и защищает от случайных касаний по краям экрана. В нетребовательных играх подобная оптимизация помогает сохранить более ровную частоту кадров.

Обзор realme P4, P4x и P4 Lite. Большие батареи без лишней переплаты

Набор беспроводных функций одинаковый. Все модели поддерживают 4G, две SIM-карты и NFC. Сетей пятого поколения нет. NFC позволяет пользоваться совместимыми сервисами бесконтактной оплаты и быстро подключать аксессуары.

Режим UltraBoom увеличивает максимальную громкость динамика до заявленных 400% у P4 и до 300% у P4x. Запас пригодится на улице или в шумном помещении, но повышение громкости не улучшает качество звука. Для музыки комфортнее оставаться ближе к обычному уровню.

Цены и продажи

Линейка ориентирована на онлайн-продажи. С 14 июля смартфоны доступны на Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркете» и в «Ситилинке».

Обзор realme P4, P4x и P4 Lite дизайн и сравнение всех

Рекомендованные цены на момент публикации указаны ниже:

  • realme P4 стоит 16 999 ₽ за версию 6/128 ГБ и 20 999 ₽ за 8/256 ГБ. Стартовые цены составляют 15 499 и 18 999 ₽
  • realme P4x стоит 14 999 ₽ за 4/128 ГБ и 16 999 ₽ за 4/256 ГБ
  • realme P4 Lite стоит 11 000 ₽ за 4/64 ГБ и 13 999 ₽ за 4/128 ГБ

Какую модель выбрать

realme P4. Лучший баланс в серии

Обзор realme P4 дизайн

P4 выглядит наиболее универсальным вариантом. AMOLED-экран с разрешением Full HD+, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, защита IP69K и зарядка на 45 Вт заметно улучшают ежедневный опыт. Производительность остаётся бюджетной, а eMMC 5.1 ограничивает скорость накопителя, но в остальных аспектах модель собрана разумно.

P4 подойдёт для навигации, мессенджеров, музыки, видео, покупок и нетребовательных игр. Главные ограничения связаны с отсутствием аудиоразъёма и комбинированным лотком.

realme P4x. Максимум автономности

Обзор realme P4x дизайн

P4x выделяется аккумулятором на 8000 мАч в корпусе обычного смартфона, а не тяжёлого защищённого аппарата. Модель рассчитана на длительные смены, навигацию, поездки и ситуации, когда поблизости не будет розетки.

Ради автономности придётся принять IPS-экран с разрешением HD+, 4 ГБ оперативной памяти и процессор Unisoc. Для мессенджеров, видео, карт и простых игр возможностей достаточно, но P4 ощутимо приятнее по экрану и общему запасу производительности.

realme P4 Lite. Самый доступный вариант

Обзор realme P4 lite дизайн

P4 Lite интересен сочетанием цены от 11 000 ₽ и аккумулятора на 7000 мАч. При толщине 8,38 мм и массе 208 г смартфон не выглядит чрезмерно громоздким для своей ёмкости.

Модель подходит как рабочий телефон, аппарат для родителей, второй смартфон или недорогое решение. Частота 120 Гц, Android 16, NFC и большая батарея дают понятный набор преимуществ.

Итоги

Серия realme P4 делает ставку на практичность. Большие аккумуляторы, экраны на 120 Гц, усиленные корпуса и свежая версия Android здесь важнее рекордов производительности. Такой набор подойдёт тем, кто хочет реже искать розетку и не переплачивать за лишние возможности.

Все три смартфона уверенно справляются с повседневными задачами, но не пытаются заменить игровые модели или камерофоны. Главные преимущества линейки понятны: высокая автономность, крепкий корпус и разумная цена.

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ООО «РМ Коммьюникейшн», ИНН 7703474590
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