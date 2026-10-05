Глобальные версии Honor Magic 9 дебютирует гораздо позже, чем ожидалось
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Глобальные версии Honor Magic 9 дебютирует гораздо позже, чем ожидалось

Ждать придётся долго.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:23
Глобальные версии Honor Magic 9 дебютирует гораздо позже, чем ожидалось

В конце прошлого месяца Honor в Китае представила флагманы Magic 9 и Magic 9 Pro Max, упор в которых сделан на фото и видео возможности, а вместе с ними дебютировал Magic 9 Super Edition с активной системой охлаждения для любителей требовательных видеоигр. Все новинки уже поступили в продажу в поднебесной, но глобальный запуск, похоже, состоится нескоро.

Сегодня Honor на своём официальном сайте в Великобритании объявила, что глобальный дебют серии смартфонов Magic 9 состоится лишь в январе 2027 года. При этом точную дату релиза, компания пока не раскрыла.

Что примечательно, в прошлом году серия Magic 8 поступила на глобальный рынок менее, чем через полтора месяца после дебюта в Китае. Следовательно, разница во времени между китайским и глобальным релизом в этом году составит около четырёх месяцев.

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