Samsung подняла цены на серию Galaxy S26 в США
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Samsung подняла цены на серию Galaxy S26 в США

Большинство версий подорожали на $100, а топовый Galaxy S26 Ultra с 1 ТБ памяти сразу на $200.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 23:01
Samsung подняла цены на серию Galaxy S26 в США

Samsung повысила официальные цены на смартфоны серии Galaxy S26 в США спустя несколько месяцев после старта продаж. Об этом сообщает PhoneArena.

Базовый Galaxy S26 с 256 ГБ памяти теперь стоит $999 вместо $899. Galaxy S26 Plus подорожал с $1099 до $1199, а Galaxy S26 Ultra с $1299 до $1399.

Новые цены выглядят так:

  • Galaxy S26 256 ГБ: $999;
  • Galaxy S26 512 ГБ: $1199;
  • Galaxy S26 Plus 256 ГБ: $1199;
  • Galaxy S26 Plus 512 ГБ: $1399;
  • Galaxy S26 Ultra 256 ГБ: $1399;
  • Galaxy S26 Ultra 512 ГБ: $1599;
  • Galaxy S26 Ultra 1 ТБ: $1999.

Практически все конфигурации прибавили по $100. Исключением стал Galaxy S26 Ultra с 1 ТБ памяти, который подорожал на $200.

Цены Galaxy S26 FE, складных Galaxy Z Fold8 и Z Flip8, смартфонов серии Galaxy A и планшетов Samsung пока не изменились.

Официальную причину повышения цен Samsung не называла. PhoneArena связывает его с продолжающимся ростом стоимости памяти.

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