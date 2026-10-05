Бэтмен возвращается в LEGO: сразу три новых набора выйдут в январе
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Бэтмен возвращается в LEGO: сразу три новых набора выйдут в январе

В коллекцию вошли два Бэтмобиля и настенный постер с Джокером.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 22:30
Бэтмен возвращается в LEGO: сразу три новых набора выйдут в январе

LEGO представила три новых набора по вселенной Бэтмена. В коллекцию вошли два конструктора с Бэтмобилями и настенный постер с Джокером.

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Самым доступным стал Arkham Batman Batmobile по мотивам игр серии Arkham. Набор состоит из 317 деталей, включает минифигурку Бэтмена и стоит $29, около 2400 рублей.

Бэтмен возвращается в LEGO: сразу три новых набора выйдут в январе

Batman Returns Batmobile & Duck посвящён фильму «Бэтмен возвращается». В комплект входят Бэтмобиль, Уткомобиль Пингвина и минифигурки персонажей. Набор состоит из 672 деталей и оценён в $59, около 5000 рублей.

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Самым крупным стал The Joker Wall Art Comic Cover. Из 1849 деталей можно собрать настенный постер с Джокером. Цена набора составит $169, около 14 300 рублей.

Все три набора поступят в продажу 1 января 2027 года.

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