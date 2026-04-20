OnePlus привезла в Россию умные часы Watch 4

Новинка получила титановый корпус, Wear OS 6, поддержку Gemini и до 16 дней автономной работы.
Редакция The GEEK сегодня в 13:23
OnePlus представила для российского рынка умные часы Watch 4. Модель сочетает классический круглый дизайн, функции мониторинга здоровья и спортивные режимы, а также делает ставку на длительную автономность.

Часы получили корпус из титанового сплава с сапфировым стеклом. Вес устройства составляет около 43 граммов, толщина корпуса около 11 мм. Экран диагональю 1,5 дюйма поддерживает пиковую яркость до 3000 нит, что должно обеспечить хорошую читаемость даже на ярком солнце.

OnePlus Watch 4 работают на Wear OS 6.0 и поддерживают ИИ-помощника Gemini. С часов можно получать уведомления, отвечать на них, управлять функциями устройства и использовать голосовые команды.

За автономность отвечает аккумулятор на 632 мАч. По заявлению компании, часы способны проработать до пяти дней в обычном режиме и до 16 дней в режиме энергосбережения.

Устройство поддерживает более 11 спортивных режимов, включая бег, плавание, велосипед и лыжи. Также заявлена функция быстрого анализа состояния здоровья, которая позволяет отслеживать пульс, уровень кислорода в крови, сон и другие базовые показатели. Для навигации используется двухчастотный GPS.

Продажи OnePlus Watch 4 в России стартуют 20 апреля. Цена начинается от 17 599 рублей. В первые дни продаж покупателям обещают в подарок наушники OnePlus Nord Buds 3R.

