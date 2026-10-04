Новый MacBook Pro станет заметно легче и впервые получит сенсорный OLED-экран

Apple готовит крупное обновление MacBook Pro. Новое поколение станет «значительно легче» нынешних моделей благодаря уменьшению компонентов и переработке их расположения внутри корпуса.

Главным изменением станет OLED-дисплей с сенсорным управлением. Такой MacBook Pro будет первым ноутбуком Apple, экран которого полноценно используется для управления macOS при помощи пальцев. Также ожидается переработанный вырез в экране и обновлённый дизайн корпуса.

Особенно заметным снижение веса может оказаться у 16-дюймовой модели. Нынешний MacBook Pro весит около 2,1 кг, тогда как 15-дюймовый MacBook Air примерно 1,5 кг. Точный вес нового поколения пока не раскрывается.

Apple может представить обновлённые MacBook Pro уже до конца ноября 2026 года.