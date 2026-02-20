Титановые смарт-часы Amazfit T-Rex Ultra 2 для экстремальных условий вышли в России

Amazfit выпустил в России свои самые продвинутые смарт-часы в линейке T-Rex —T-Rex Ultra 2. Устройство создано для людей, которые путешествуют, тренируются и работают в сложных и непредсказуемых условиях.

Часы получили 1,5-дюймовый AMOLED-дисплей с устойчивым к царапинам сапфировым стеклом, безелем и задней крышкой из титана 5-го класса. T-Rex Ultra 2 выдерживают погружение в воду до 10 АТМ и имеют двойную сертификацию для дайвинга.

Часы работают до 30 дней без подзарядки и более 50 часов в режиме непрерывного GPS. Встроенная память объёмом 64 ГБ позволяет хранить карты, музыку и тренировочные планы прямо на часах.

Для работы в тёмное время суток часы оснащены двухрежимным фонариком с регулируемой яркостью. Также предусмотрен специальный зелёный свет для использования устройства с приборами ночного видения. В экстренных ситуациях можно воспользоваться функцией SOS, а режим Boost обеспечивает мощную световую вспышку.

Впервые в линейке T-Rex часы получили предустановленные полноцветные глобальные карты прямо в приложении Zepp. Пользователь может заранее выбрать район, построить маршрут, увидеть ориентиры и получить подсказки без подключения к сети. Улучшенный GPS поддерживает сразу шесть спутниковых систем, что повышает точность позиционирования.

Часы умеют планировать маршруты длиной до 100 км, автоматически делят путь на участки и показывают профиль высот. Это помогает заранее оценить сложные подъёмы и правильно распределить силы. Для длительных походов предусмотрены контрольные точки и напоминания, например, о местах с водой, укрытиях или точках разворота.

Кроме навигации, T-Rex Ultra 2 предлагают функции для тренировок и повседневного использования. В частности, запись голосовых заметок, звонки по Bluetooth, а также подробную аналитику сна, восстановления и общего состояния организма.

В России Amazfit T-Rex Ultra 2 уже доступны в розничных и интернет-магазинах. Рекомендованная цена — 49 990 рублей.