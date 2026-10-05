Ультрафлагман Samsung Galaxy S27 Ultra может выйти на чипе Exynos
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Ультрафлагман Samsung Galaxy S27 Ultra может выйти на чипе Exynos

В недрах компании уже тестируют прототип с увеличенной испарительной камерой.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 21:38
Ультрафлагман Samsung Galaxy S27 Ultra может выйти на чипе Exynos

Samsung, похоже, всерьёз рассматривает возможность установить собственную однокристальную систему Exynos 2700 в грядущий ультрафлагман Galaxy S27 Ultra. По данным инсайдера kro, южнокорейский гигант уже тестирует прототипы смартфона с этим чипом.

По словам источника, некоторые тестовые экземпляры Galaxy S27 Ultra на чипе Exynos 2700 получили немного увеличенную испарительную камеру. Вероятно, Samsung экспериментирует с системой охлаждения, чтобы эффективнее отводить тепло от процессора для сохранения высокой производительности при длительных ресурсоёмких задачах. При этом увеличенная испарительная камера пока относится только к прототипам и не гарантирует её появление в серийном смартфоне.

Если информация подтвердится, это станет заметным изменением стратегии Samsung. Напомним, начиная с серии Galaxy S23, модели с приставкой «Ultra» оснащались исключительно чипами Snapdragon, тогда как SoC Exynos использовалась в других более доступных устройствах компании.

По инсайдерской информации, южнокорейский гигант уже запустил массовое производство чипов Exynos 2700, его будут устанавливать во флагманы Galaxy S27, S27 Plus и S27 Pro в версии смартфонов для Южной Кореи и Европы, а в США, Китае и ряде других регионов эти устройства выйдут на SoC Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. При этом, на каком чипе дебютирует ультрафлагман Galaxy S27 Ultra, пока окончательное решение ещё не принято.

Презентация смартфонов серии Galaxy S27 ожидается в начале следующего года.

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