Apple запатентовала необычный фитнес-браслет с электроникой по всему ремешку
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Apple запатентовала необычный фитнес-браслет с электроникой по всему ремешку

Устройство можно будет носить не только на руке, но и на ноге, шее, голове или туловище.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 22:33
Apple запатентовала необычный фитнес-браслет с электроникой по всему ремешку

Apple получила патент на необычную конструкцию носимого устройства, в котором основные электронные компоненты распределены по всему ремешку, а не собраны в одном корпусе. Новая патентная заявка Multi-Node Electronic Device была опубликована 1 октября 2026 года и дополняет ранние патенты носимой электроники компании.

Согласно описанию, в отдельных защищённых секциях браслета могут находиться процессор, аккумулятор, память, модули беспроводной связи (NFC, Bluetooth, Wi-Fi) и различные датчики. Между ними проходят электрические дорожки, встроенные непосредственно в многослойную конструкцию ремешка. Такой подход потенциально позволит сделать устройство тоньше при этом разместив сенсоры в разных точках браслета для более эффективного считывания информации.

Apple рассматривает использование датчиков сердечного ритма, ЭКГ, температуры кожи, акселерометров и гироскопов. Некоторые сенсоры предлагается располагать рядом с крупными кровеносными сосудами для более точных измерений. Также описывается вариант с несколькими температурными датчиками, которые смогут одновременно учитывать температуру тела и окружающей среды.

При этом патент не ограничивается полностью безэкранным фитнес-трекером. В отдельных модулях могут размещаться дисплей, динамик, микрофон, вибромотор, кнопки и сенсорные элементы. Apple также допускает конструкцию из двух ремешков и интеграцию подобных электронных модулей непосредственно в одежду. Кроме этого, аналогичное устройство может носиться не только на руке, но и на ноге, шее, голове или туловище.

Стоит отметить, что регистрация патента не гарантирует появление реального устройства на рынке. Крупные технологические компании ежегодно патентуют тысячи концептов, технологий и дизайнов, большинство из которых так и остаются на бумаге.

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