nubia REDMAGIC 12 PRO+ показал свою «мощь» в бенчмарке Geekbench
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nubia REDMAGIC 12 PRO+ показал свою «мощь» в бенчмарке Geekbench

Игровой флагман оказался существенно производительней OnePlus 16 на чипе Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 08:32
nubia REDMAGIC 12 PRO+ показал свою «мощь» в бенчмарке Geekbench

Грядущий игровой смартфон nubia REDMAGIC 12 PRO+ с активной системой охлаждения «засветился» в базе бенчмарка Geekbench (версии 7) показав свою производительность. Дебют девайса состоится уже через десять дней.

Из базы Geekbench стало известно, что смартфон работает под управлением операционной системы Android 17, объём оперативной памяти составляет 16 ГБ, а за вычислительные возможности отвечает чип Qualcomm QTI SM8975, который также известен как флагманский Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Согласно полученной информации, REDMAGIC 12 PRO+ под кодовым именем «nubia NX819J» в одноядерном тесте выдаёт 3677 балла, а в многоядерном показывает результат в 12 679 баллов. К сожалению, на данный момент в базе Geekbench нет результатов тестирования прошлогоднего REDMAGIC 11 PRO+ в этой версии бенчмарка. Зато есть данные грядущего флагмана OnePlus 16 на аналогичном чипе, который в этой же дисциплине набрал 3082 балла в одноядерном тесте и 11 262 балла в многоядерном, что существенно меньше.

nubia REDMAGIC 12 PRO+ показал свою «мощь» в бенчмарке Geekbench
nubia REDMAGIC 12 PRO+ показал свою «мощь» в бенчмарке Geekbench
nubia REDMAGIC 12 PRO+ показал свою «мощь» в бенчмарке Geekbench

Инсайдеры приписывают RM 12 PRO+ аккумулятор ёмкостью 8400 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки на 120 Вт по проводу и 80-ватной беспроводной, а также дисплей с увеличенной частотой обновления. Для сравнения, у прошлогоднего RM 11 PRO+ ёмкость АКБ составляет 7500 мАч, а частота экрана — 144 Гц.

Напомним, ранее у нас вышел материал с изображениями, частично раскрывающими дизайн REDMAGIC 12 PRO+, который стал чуть тоньше и получил более округлые грани корпуса в сравнении с REDMAGIC 11 PRO+.

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