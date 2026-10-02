Больше iPhone и больше новинок: новый глава Apple ускоряет продуктовый конвейер
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Больше iPhone и больше новинок: новый глава Apple ускоряет продуктовый конвейер

Apple может отказаться от привычного календаря с главными премьерами весной и осенью. При Джоне Тернусе новинки хотят выпускать практически круглый год.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:42
Больше iPhone и больше новинок: новый глава Apple ускоряет продуктовый конвейер

Новый глава Apple Джон Тернус начал перестраивать компанию всего через несколько недель после вступления в должность. По данным Bloomberg, одна из главных целей нового CEO заключается в том, чтобы Apple разрабатывала и выпускала больше продуктов за меньшее время.

Тернус хочет уменьшить зависимость компании от традиционных весенних и осенних презентаций. Вместо нескольких крупных волн Apple может распределять премьеры новых устройств по всему году.

Внутри компании продуктовые команды уже подталкивают к тому, чтобы выпускать больше устройств, чаще и в более короткие сроки. Тернус также считает, что Apple должна активнее экспериментировать, особенно на фоне быстрого развития искусственного интеллекта.

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Меняется и сама структура компании. Apple рассматривает сокращение части управленческих должностей между инженерами и высшим руководством. По мнению Тернуса, компания должна нанимать меньше людей, эффективнее использовать существующие команды и быстрее принимать решения.

Одновременно Apple продолжает расширять линейку устройств. Помимо привычных iPhone, iPad и Mac, компания работает над новыми категориями и форматами устройств. Поэтому привычная схема, когда большую часть интересных новинок Apple показывает несколько раз в год, постепенно может уйти в прошлое.

Для покупателей звучит интересно: больше новых устройств, больше экспериментов и меньше месяцев ожидания очередной презентации. Но есть и обратная сторона. Когда выпускать продукты начинают ради постоянного обновления каталога, легко получить поколения с минимальными отличиями друг от друга.

При Тиме Куке Apple приучила рынок ждать несколько крупных презентаций в году. Тернус, судя по первым решениям, хочет сделать компанию заметно быстрее. Так что времена, когда можно было посмотреть одну осеннюю презентацию Apple и почти до весны ничего не пропустить, похоже, заканчиваются.

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