В России начались продажи смартфонов HUAWEI nova 16s, nova 16s Pro и TWS-наушников FreeBuds Neo

Сегодня в России стартовали продажи смартфонов HUAWEI nova 16s и nova 16s Pro, а также TWS-наушников FreeBuds Neo. Новинки уже появились в офлайн-магазинах электроники и на маркетплейсах.

Смартфон HUAWEI nova 16s Pro оснащён дисплеем 6,84-дюйма с локальной пиковой яркостью 6000 нит, а модель nova 16s получила экран на 6,68-дюйма с пиковой локальной яркостью 5500 нит. За вычислительные возможности в «прошке» отвечает фирменный чип Kirin 9010S, а в младшей версии Kirin 8020. Ёмкость аккумулятора в обеих моделях составляет 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 100 Вт. Для устройств заявлена защищита от пыли и воды по стандарту IP65.

За фотовозможности в nova 16s Pro отвечает основная камера RYYB на 200 Мп с сенсором размером 1/1,28-дюйма, дополненная перископическим телеобъективом на 50 Мп с 3,7-кратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом. Фронтальная камера на 50 Мп.

Новинки уже доступны для покупки по следующим ценам:

HUAWEI nova 16s (12 + 256 ГБ) — 44 990 рублей;

HUAWEI nova 16s (12 + 512 ГБ) — 49 990 рублей;

HUAWEI nova 16s Pro (12 + 512 ГБ) — 64 990 рублей;

HUAWEI nova 16s Pro (12 + 256 ГБ) — 59 990 рублей.

TWS-наушники HUAWEI FreeBuds Neo получили 11-миллиметровые драйверы и поддерживают кодек LDAC. В новинке есть активное шумоподавление, а вес каждого наушника составляет 4,8 грамма. Автономность до 10 часов, зарядный кейс продлевает этот показатель до 40 часов.

Наушники HUAWEI FreeBuds Neo уже доступны для покупки по цене 8 990 рублей.