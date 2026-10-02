Apple запустила Shot on iPhone Duo — складной iPhone рекламируют как альтернативу Pro для съёмки

Apple представила новую кампанию «Shot on iPhone Duo», опубликовав в соцсетях карусель из шести фотографий Джейка Майклса и Джейсона Носито. Посыл рекламы считывается легко: складной iPhone якобы способен снимать не хуже iPhone Pro.

Компания подчёркивает «универсальную систему камер»: две задние камеры по 48 Мп, фронтальную на 12 Мп и камеру FaceTime под дисплеем. Но красивые рекламные кадры ещё не доказывают, что Duo на равных конкурирует с Pro. Мы-то знаем: многое решают свет, композиция и умелые руки фотографа. А вот как камера справляется с обычной съёмкой, покажут независимые тесты.

iPhone Duo будет стоить от $1 999 за версию с 256 ГБ памяти в США. В России заказы на новинку уже предлагают от 250 000 рублей — поставки ожидаются через параллельный импорт. Официальные предзаказы Apple откроются 16 октября, а первые поставки и продажи в магазинах начнутся 23 октября.