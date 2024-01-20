Лучшие смартфоны декабря по соотношению цены и производительности назвал AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали декабрьский рейтинг лучших Android-смартфонов по соотношению цены и производительности. Традиционно устройства разделены по категориям.

В сегменте до 1999 юаней (до 25000 рублей) первую строчку занял Redmi K70E с процессором Dimensity 8300-Ultra. Он перехватил пальму первенства у Redmi Note 12 Turbo, который теперь занимает заслуженное серебро. На третьей строчке – realme GT Neo5 SE.

Среди устройств в ценовой категории от 2000 до 2999 юаней (до 37200 рублей) тройку лидеров разделили смартфоны двух брендов. Первые два места заняли iQOO Neo9 и iQOO Neo9 Pro, а бронза досталась Redmi K70.

В диапазоне цен от 3000 до 3999 юаней (до 50000 рублей) расположились крепкие среднебюджетники: Redmi K70 Pro, realme GT5 Pro и Meizu 21.

Во флагманском сегменте (дороже 50000 рублей) все довольно предсказуемо. Лидером стал мощнейший Nubia Z60 Ultra, ему слегка уступил OnePlus 12, а замкнул тройку iQOO 12 Pro. Все три смартфона имеют флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3.