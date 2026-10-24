iOS портировали на смартфоны Google Pixel, Nothing Phone и REDMI

Разработчик Md Ismail Shojal продемонстрировал запуск iOS 16 на смартфоне Google Pixel 6a. Операционную систему Apple удалось установить на устройство без получения root-прав.

Автор эксперимента отметил отличную работу интерфейса. По его словам, это самый плавный интерфейс, который он когда-либо видел на смартфонах Pixel — «всё работает идеально: настройки, домашний экран, анимация — всё как надо».

Ранее энтузиасту также удалось запустить iOS на Nothing Phone (3a) и REDMI Note 12.

Пока речь идёт об экспериментальном запуске, а не о полноценной замене Android на iOS для повседневного использования. Тем не менее подобные проекты демонстрируют новые возможности портирования операционных систем на несовместимые устройства. Всё это стало возможным благодаря ИИ, силами которой автору легко удалось анализировать программный код Apple и модифицировать его под другие платформы.