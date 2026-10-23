Первые проблемы iPhone Duo: складной дисплей смартфона треснул сразу после покупки
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Первые проблемы iPhone Duo: складной дисплей смартфона треснул сразу после покупки

Apple вместо проведения технической экспертизы обвинила покупателя, что он устроил смартфону краш-тест.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 14:02
Первые проблемы iPhone Duo: складной дисплей смартфона треснул сразу после покупки

Один из первых покупателей складного смартфона iPhone Duo столкнулся с серьезной поломкой в первые минуты использования. Внутренний дисплей его устройства треснул сразу после выхода из магазина.

Инцидент произошёл с блогером и инсайдером АБ Куай Донг. По словам автора, он распаковал устройство прямо в торговом зале, но стоило ему выйти на улицу и несколько раз открыть и закрыть смартфон, как внутренний дисплей треснул в месте сгиба.

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Блогер попытался оперативно решить проблему и обратился в официальный сервисный центр Apple, но это действие для покупателя обернулось конфликтом с представителями компании. Сотрудники АСЦ вместо проведения технической экспертизы с порога заявили, что пользователь сам сломал или уронил устройство, согнув его в обратную сторону.

На данный момент разбирательство продолжается при содействии сотрудников магазина, в котором изначально покупался iPhone Duo.

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