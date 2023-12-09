Дизайн камерофона Nubia Z60 Ultra раскрыт — безрамочный дисплей со скрытой фронтальной камерой и чип Snapdragon 8 Gen 3

Вчера ZTE анонсировала камерофон Nubia Z60 Ultra назвав его дату презентации и опубликовав несколько тизеров грядущей новинки, а сегодня инсайдер WHYLAB полностью раскрыл дизайн флагмана показав его пресс-фото.

Судя по изображению, девайс получит схожий дизайн с игровым смартфоном Nubia Red Magic 9 Pro+, у него такие же плоские грани и безрамочный дисплей со скрытой подэкранной фронтальной камерой, но основной блок камер выполнен в ином стиле. Кроме этого, у камерофона не будет сенсорных триггеров и активной системы охлаждения, в остальном флагманы очень похожи.

Что касается технических характеристик Nubia Z60 Ultra, инсайдеры приписывают девайсу 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2К, флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3, до 16 Гб оперативной памяти, влагозащиту по стандарту IP68, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

Помимо это, Nubia уже заявила, что смартфон получит дисплей с подэкранной камерой пятого поколения, а все три фотосенсора основного блока камер будут поддерживать оптическую стабилизацию изображения.

Главный датчик предложит разрешение на 50 Мп размером 1/1,49″ и фокусным расстоянием 35 мм, ширик получит сенсор на 50 Мп размером 1/1,56″ и диафрагмой f/1,8, перископ — 64 Мп (1/2″).

Презентация Nubia Z60 Ultra состоится 19 декабря.